Lidl: nowa gazetka od czwartku, 4 sierpnia – co tym razem znajdziemy w ofercie i co warto kupić? [01.08.2022]

Od czwartku, 4 sierpnia w sklepie pojawią się:

UNITED OFFICE Niszczarka dokumentów

ok. 15 l

szybkie wciąganie papieru - aż do 50 arkuszy na minutę

automatyczna funkcja start/stop z cofaniem papieru przy zacięciu

drobne cięcie krzyżowe: wielkość cząsteczek ok. 5 x 18 mm

ok. 35 x 44 x 22 cm (szer. x wys. x gł.)

niszczenie dokumentów zgodnie z RODO (poziom bezpieczeństwa P-4 dla poufnych informacji)

niszczy jednocześnie do 10 kartek (A4, 80 g/m2)

do niszczenia dokumentów, płyt CD/DVD, kart kredytowych

Słuchawki Bluetooth

odtwarzanie muzyki/czas rozmowy: maks. 16 godz.

dodatkowe wejście AUX

w zestawie: przewód do ładowania USB-A na mikro-USB

ze sterowaniem głosowym za pomocą Siri i Google Assistant

funkcja głośnomówiąca

zintegrowany mikrofon

panel obsługi bezpośrednio na słuchawce

Klawiatura przewodowa

z cichymi klawiszami Quiet Touch

dł. przewodu sieciowego ok. 1,5 m

Powerbank 10000 mAh

z funkcją „Smart Fast Charge” zapewniającą zoptymalizowany czas ładowania

w zestawie kabel USB do ładowania USB-A na USB-C

możliwość równoczesnego ładowania dwóch urządzeń

Od poniedziałku, 1 sierpnia w sklepie pojawią się:

SILVERCREST PERSONAL CARE Masażer do stóp 80 W

z funkcją utrzymywania temperatury wody

z 3 wymiennymi przystawkami do pedicure

masaż kąpielą bąbelkową i masaż wibracyjny

4 rolki masujące – wspomagają krążenie poprzez masaż stref refleksyjnych

idealny do odprężenia, pielęgnacji i odświeżenia zmęczonych stóp po intensywnym dniu

Cena: 109 zł

Urządzenie do treningu rąk i nóg

ok. 37 x 48 x 30 cm

regulowany opór

składanie bez użycia narzędzi

maks. 100 kg

cyfrowy wskaźnik czasu, liczby okrążeń, prędkości i spalonych kalorii

Cena: 99 zł

SANITAS Ciśnieniomierz naramienny z Bluetooth, SBM 67, z aplikacją HealthCoach

ciśnieniomierz naramienny SBM 67 z aplikacją HealthCoach

w pełni automatyczny, oscylometryczny pomiar ciśnienia krwi i tętna

technologia Bluetooth® low energy

z aplikacją HealthCoach dla systemów iOS i Android

wskazuje datę i godzinę

duży, czytelny, podświetlany na niebiesko wyświetlacz

podział skali w kolorach

wykrywa arytmię serca

pamięć 4 użytkowników

Cena: 99 zł

Od soboty, 6 sierpnia w sklepie pojawią się:

PARKSIDE Pistolet do klejenia na gorąco PHP 500 E3 z 3 laskami kleju, 25 W

uniwersalne zastosowanie do klejenia, uszczelniania, spoinowania oraz majsterkowania i dekorowania

2 tryby pracy dla maksymalnej elastyczności zastosowania

tryb bezprzewodowy dla krótkich, punktowych prac w zakresie klejenia

z bezpośrednim przyłączem kablowym dla stałych prac w zakresie klejenia

krótki czas nagrzewania umożliwia szybkie zastosowanie

stacja stołowa do rozgrzewania pistoletu do klejenia na gorąco dla zastosowania bezprzewodowego

składany pałąk umożliwia bezpieczne odkładanie poza stacją

do wszystkich dostępnych w handlu wkładów o Ø 11 mm

Cena: 59,90 zł

PARKSIDE Szlifierka kątowa PWS 115 B2, 750 W

wytrzymała obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego z 2-pozycyjnym uchwytem czołowym

dostosowana do dostępnych w handlu tarcz i ściernic o Ø do 115 mm (np. marki Parkside)

do stosowania także ze szczotkami garnkowymi lub tarczowymi

prosta wymiana narzędzi dzięki blokadzie wrzeciona („Spindle-Lock“)

pokrywa ochronna 2 w 1, przestawiania bez użycia narzędzia, do przecinania i szlifowania

uchwyt z praktyczną możliwością przechowywania kluczy montażowych

Cena: 99 zł

PARKSIDE PERFORMANCE Spawarka inwertorowa PTMI 180 A1, WIG / MMA

wydajne, profesjonalne urządzenie oferujące 2 metody spawania: MMA (elektrody prętowe) i WIG (spawanie nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych)

idealna także do mobilnego zastosowania - kompaktowa budowa i niewielka waga

3 komfortowe funkcje dla optymalnego postępu prac

Hot Start: perfekcyjny zapłon łuku świetlnego bez sklejania elektrody

Anti Stick: łatwe rozdzielanie przy sklejonej elektrodzie przez automatyczną redukcję prądu spawalniczego

Lift Arc: komfortowy zapłon łuku świetlnego przy spawaniu WIG poprzez podniesienie elektrody z miejsca spawania

spokojny i równomierny łuk spawalniczy regulowany elektrycznie

z wysoką tolerancją w razie zmian położenia - łuk elektryczny pozostaje dłużej stabilny

elektroniczna regulacja za pomocą innowacyjnego wyświetlacza czołowego z prostą obsługą pokrętła

wskaźnik cyfrowy dla ustawionych parametrów

w porównaniu z inwertorową spawarką marki PARKSIDE PISG 120 B3

do 50% wyższy prąd spawalniczy

spawanie metodą WIG

w zestawie palnik WIG

ochrona przed przeciążeniem poprzez czujniki termiczne

palnik WIG z przyłączem gazu ochronnego (gwint wewnętrzny ¼“)

przewód spawalniczy o dł. 2 m z uchwytem na elektrodę

przewód uziemiający o dł. 2 m wysokiej jakości z zaciskiem galwanicznym

włącznik/wyłącznik z lampą sygnalizacyjną sieci

obudowa z lakierowanej blachy stalowej z pasem do przenoszenia

Cena: 899 zł

PARKSIDE Pilarka ukosowa z posuwem PZKS 2000 B2, 2000 W, Ø 210 mm

do precyzyjnego piłowania drewna i tworzywa sztucznego

laser zwiększający precyzję cięcia

płynnie przechylana głowica tnąca

skosy ciągłe lub regulowane za pomocą elementów mocujących

podwójnie łożyskowana szyna

2 urządzenia mocujące i 2 boczne wsporniki do mocowania przedmiotu obrabianego

łatwy do zamontowania pojemnik na pył

możliwość podłączenia także do zewnętrznego układu zasysania pyłu

do stałego montażu na stole warsztatowym (zestaw nie zawiera materiału do mocowania)

w zestawie: 1 tarcza tnąca (wstępnie zmontowana), 1 pojemnik na pył, 1 narzędzie do wymiany tarczy, 1 narzędzie do regulacji zabezpieczenia przed przewróceniem, 2 urządzenia mocujące

Cena: 599 zł – 499 zł

PARKSIDE Młotowiertarka z udarem elektropneumatycznym 1050 W

dł. przewodu sieciowego: 4 m

w zestawie m.in.: punktak, dłuto płaskie, 3 wiertła, ogranicznik głębokości, szybkowymienny uchwyt wiertarski

siła uderzenia 3 J

do obróbki betonu, kamienia, metalu lub drewna

ilość uderzeń 0-5300 min-1

obroty biegu jałowego n0 0-980 min-1

maks. średnica otworu: 26 mm w betonie i kamieniu, 13 mm w metalu, 32 mm w drewnie

Cena: 279 zł – 229 zł

