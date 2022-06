Lidl: nowa gazetka od dziś, 27 czerwca – co tym razem znajdziemy w ofercie i co warto kupić? Lidlomix powraca! [27.06.2022]

Najnowsza gazetka Lidla. Przeglądamy najciekawsze produkty w sklepie Lidl, które mają trafić do oferty już od poniedziałku, 27 czerwca. Zobacz, co zwróciło naszą uwagę tym razem.

Sklep Lidl ma do zaoferowania wiele ciekawych urządzeń i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu w atrakcyjnie niskich cenach. W każdym tygodniu możemy liczyć na nowe produkty zarówno w sklepie online, jak i w sklepach stacjonarnych. Co tydzień pojawia się także nowa gazetka Lidla, w której możesz szybko i wygodnie przejrzeć, co aktualnie znajduje się w ofercie i co wkrótce się w niej pojawi. Katalogi Lidla możesz sprawdzić pod tym linkiem. Sprawdzamy, co pojawi się w nowej gazetce obowiązującej już od 27 czerwca!

Od poniedziałku, 27 czerwca w sklepie pojawi się:

PARKSIDE Kompresor bezolejowy z manometrem PKZ 180 C5, 1100 W

wielorakie możliwości zastosowania przy pracach z wykorzystaniem sprężonego powietrza, takich jak napełnianie i wydmuchiwanie

wydajny silnik elektryczny ułatwia szybkie zwiększenie ciśnienia

bezobsługowa eksploatacja bez użycia oleju

wytrzymała obudowa z uchwytem i nóżkami

wącznik/wyłącznik z lampką kontrolną

zwijany przewód sprężonego powietrza ze złączką

zintegrowana przegródka na dodatki

bez zbiornika

Cena: 269 zł Przejdź do pełnej oferty

Od czwartku, 30 czerwca w sklepie pojawią się:

SILVERCREST KITCHEN TOOLS Wielofunkcyjny robot kuchenny 1050 W + 1000 W z funkcją Wi-Fi

sprytny sposób na rodzinne gotowanie

bądź smart i gotuj z niezawodnym wirtualnym pomocnikiem

przewodnik kulinarny - możliwość tworzenia tygodniowego planu posiłków z funkcją dostosowania porcji oraz listą zakupów

łatwe i przyjemne gotowanie - ponad 600 przepisów z instrukcją video krok po kroku

aż 11 różnych funkcji: gotowanie na parze, gotowanie, siekanie, ważenie, emulgowanie, zagniatanie, rozdrabnianie, mieszanie smażenie, sous vide, wolne gotowanie

10-stopniowa regulacja prędkości i dodatkowa funkcja turbo

regulacja temp. od 37 do 130°C

miksowanie: 1000 W, gotowanie 1050 W

timer 99-minutowy

jeszcze większa moc

sterowanie głosowe w j. angielskim za pomocą Asystenta Google (przy aktywnym połączeniu WLAN)

większy, 8-calowy wyświetlacz o lepszej rozdzielczości

funkcja WLAN - aktualizacje przepisów przy aktywnym koncie użytkownika

nowy, ergonomiczny uchwyt, umożliwiający trzymanie pojemnika jedną ręką

Cena: 2499 zł Przejdź do pełnej oferty

W sobotę, 2 lipca w sklepie pojawią się:

PARKSIDE Zszywacz elektryczny PHET 15 C2, ze zszywkami i gwoździami

komfortowa obsługa jedną ręką z antypoślizgowym uchwytem

magazynek z obustronnym wskaźnikiem wypełnienia

dla zszywek 6–14 mm i gwoździ 14–15 mm

kompatybilny z akcesoriami dostępnymi w handlu

lekki i kompaktowy

szybkie i wygodne mocowanie

zakres wykorzystania: dekorowanie, majsterkowanie lub gospodarstwo domowe

Cena: 59,90 zł Przejdź do pełnej oferty

PARKSIDE Szlifierka kątowa PWS 125 F6, 1200 W

szlifierka kątowa z płynną regulacją obrotów

wytrzymała obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego z 3-pozycyjnym uchwytem czołowym

dostosowana do dostępnych w handlu tarcz o Ø do 125 mm (np. Parkside)

do stosowania także ze szczotkami garnkowymi lub tarczowymi

prosta wymiana narzędzi dzięki blokadzie wrzeciona („Spindle-Lock“)

osłona regulowana bez użycia narzędzi

uchwyt z praktyczną możliwością przechowywania kluczy montażowych

antypoślizgowy uchwyt

Cena: 129 zł Przejdź do pełnej oferty

PARKSIDE Młotowiertarka z udarem 1050 W

w zestawie: punktak (250 mm), dłuto płaskie (250 mm), 3 wiertła (Ø 6/8/10 mm x 150 mm), ogranicznik głębokości, szybkowymienny uchwyt wiertarski dla wiertła o okrągłym uchwycie, 50 g smaru do uchwytu wiertarskiego

centralny przełącznik wyboru dla wszystkich funkcji: wiercenie - bez udaru, wiercenie - z podłączonym udarem, dłutowanie - podłączony udar z funkcją zatrzymania obrotów

płynna regulacja udaru

moc znamionowa: 1050 W

siła uderzenia: 3 J

ilość uderzeń: 0-5300 min-¹

obroty biegu jałowego: N₀ 0-980 min-¹

maks. średnica otworu w betonie i kamieniu/w metalu/w drewnie: 26 mm/13 mm /32 mm

dł. przewodu sieciowego: 4 m

Cena: 279 zł – 249 zł Przejdź do pełnej oferty

