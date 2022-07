Lidl: nowa gazetka od dziś, 4 lipca – co tym razem znajdziemy w ofercie i co warto kupić? [04.07.2022]

Najnowsza gazetka Lidla. Przeglądamy najciekawsze produkty w sklepie Lidl, które mają trafić do oferty już od poniedziałku, 4 lipca. Zobacz, co zwróciło naszą uwagę tym razem.

Spis treści

Sklep Lidl ma do zaoferowania wiele ciekawych urządzeń i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu w atrakcyjnie niskich cenach. W każdym tygodniu możemy liczyć na nowe produkty zarówno w sklepie online, jak i w sklepach stacjonarnych. Co tydzień pojawia się także nowa gazetka Lidla, w której możesz szybko i wygodnie przejrzeć, co aktualnie znajduje się w ofercie i co wkrótce się w niej pojawi. Katalogi Lidla możesz sprawdzić pod tym linkiem. Sprawdzamy, co pojawi się w nowej gazetce obowiązującej już od 4 lipca!

Od poniedziałku, 4 lipca w sklepie pojawi się:

SILVERCREST PERSONAL CARE Depilator

2 poziomy prędkości

zasilany sieciowo lub akumulatorem

w zestawie: nakładka z rolką do masażu, pędzelek, nakładka ochronna, adapter oraz woreczek

oświetlenie LED sprawia, że widoczne są nawet najdrobniejsze włoski

szybki i dokładny rezultat dzięki 32 parom pęset z nierdzewnej stali szlachetnej

Cena: 69,90 zł – 59,90 zł Przejdź do pełnej oferty

Zobacz również:

SILVERCREST Urządzenie do masażu cellulitu SMG 2.4 A1, z 6 rolkami

dla wyczuwalnie jędrnej skóry

masuje tkankę łączną

pobudza krążenie krwi

wspiera przemianę materii i obieg limfy

uniwersalne zastosowanie w różnych miejscach na ciele

optymalna obsługa dzięki kompaktowej, ergonomicznej konstrukcji i regulowanemu pasowi

6 rolek do pionowego i poziomego masażu

2 poziomy intensywności: powoli i szybko

łatwe czyszczenie zdejmowanych rolek

zasilacz z dopasowaniem napięcia na całym świecie

Cena: 64,90 zł – 54,90 zł Przejdź do pełnej oferty

AURIOL Stacja pogodowa sterowana radiowo

wskaźnik temp. wewnątrz i na zewnątrz

zegar radiowy z funkcją budzenia

czujnik zewnętrzny o zasięgu 100 m (na wolnej przestrzeni)

możliwość postawienia lub przymocowania do ściany

2 nastawiane czasy budzenia

baterie w zestawie

Cena: 49,99 zł – 39,99 zł Przejdź do pełnej oferty

AURIOL Budzik radiowy z projektorem

2 ustawiane czasy budzenia wraz z funkcją drzemki

4 regulowane ustawienia projekcji za pomocą obrotu o 90°

zasilanie bateriami lub poprzez złączkę sieciową

wyświetla na ścianie lub suficie czas zegarowy, czasy budzenia, temperaturę pomieszczenia

wyświetlacz LCD z dodatkowym wskazaniem dnia, miesiąca i tygodnia kalendarzowego lub dnia tygodnia

baterie w zestawie

Cena: 49,99 zł Przejdź do pełnej oferty

CRIVIT Licznik rowerowy

automatyczny start

dostępne funkcje: pomiar prędkości, timer jazdy, licznik odległości, wskaźnik temperatury, licznik spalania kalorii i tłuszczu, godzina/stoper i tryb skanowania

bezprzewodowy z wygodnym uchwytem na klips

wyświetlacz LCD z podświetleniem

baterie w zestawie

Cena: 39,99 zł Przejdź do pełnej oferty

Przenośna konsola do gier

kolorowy ekran LCD 1,8’’

8-bitowy procesor z 16-bitową grafiką

zasilanie bateriami

z kolekcji: Psi Patrol, Kraina Lodu, Spiderman

150 klasycznych gier lub 10 gier z postaciami z bajki i 140 klasycznych gier w jednym urządzeniu

Cena: 99 zł Przejdź do pełnej oferty

EASYmaxx Zestaw startowy dla vlogera, oświetlenie LED i mikrofon

wielofunkcyjny statyw do vlogowania za pomocą smartfona lub kamery

idealne narzędzie dla początkujących vlogerów i fotografów hobbystów!

z mikrofonem: ukierunkowane nagrywanie dźwięku z mniejszą ilością szumów z otoczenia

oświetlenie LED o 3 regulowanych poziomach: zapewnia najlepsze oświetlenie podczas fotografowania

lampa z 36 jasnymi diodami LED

dodatkowy uchwyt: nadaje się również do filmowania w ruchu

statyw: bezpieczna podstawa

regulacja kąta

elastyczne mocowanie - odpowiednie dla smartfonów i aparatów fotograficznych

oświetlenie LED: maks. 6500 K

zasilanie bateryjne

Cena: 99 zł Przejdź do oferty

SILVERCREST Przenośny klimatyzator 785 W

3 w 1: chłodzenie, osuszanie powietrza lub wentylacja

2 poziomy wentylacji

do pomieszczeń o kubaturze do 60 m³

regulacja temperatury w zakresie od 16 do 31°C

33 x 69 x 28 cm (szer. x wys. x gł.)

24-godzinny timer z cyfrowym zegarem sterującym

poj. zbiornika wody: maks. 0,5 l

dł. przewodu sieciowego: ok. 1,8 m

łatwy transport dzięki kółkom

w zestawie pilot i uszczelnienie hot-air-stop do okna uchylnego

Cena: 999 zł – do środy 899 zł Przejdź do pełnej oferty

SILVERCREST Miniklimator 8 W

chłodzi czystą wodą, bez chemii

poj. zbiornika na wodę: 700 ml

3 stopnie prędkości

ze światłem LED w 7 różnych kolorach (RGB)

zbiornik na wodę można napełnić kostkami lodu dla lepszego chłodzenia

czas pracy: do 7 godzin

Cena: 89,90 zł Przejdź do pełnej oferty

SILVERCREST Wentylator podłogowy 70 W

3 stopnie prędkości

wytrzymała rama metalowa z uchwytem do przenoszenia

łopatki wentylatora: Ø 37,5 cm

dł. przewodu sieciowego: ok. 180 cm

regulowany kąt nachylenia

Cena: 179 zł – 143,20 zł Przejdź do pełnej oferty

Od czwartku, 7 lipca w sklepie pojawią się:

Silvercrest Kitchen Tools Elektryczna wyciskarka ciastek GP 28 B1, 28 W

praktyczny pomocnik podczas pieczenia smakołyków

umożliwia formowanie ciasta po naciśnięciu przycisku

do czystego, równomiernego i szybkiego porcjowania ciasta

do wykonywania idealnie uformowanych ciastek lub ozdabiania

pojemność: maks. 310 g ciasta

w zestawie: 12 krążków z motywem i 3 nasadki do wyciskania

Cena: 69,90 zł Przejdź do pełnej oferty

SILVERCREST KITCHEN TOOLS Szklany czajnik elektryczny 3000 W

wyjmowany filtr kamienia

zakryty element grzewczy

wykończenie ze stali szlachetnej

zmiana koloru podświetlenia LED wraz ze wzrostem temperatury wody

moc aż 3000 W

gotuje 1 l wody w 3 minuty

automatyczne wyłączanie i zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika

obrotowa podstawa 360°

Cena: 99 zł Przejdź do pełnej oferty

SILVERCREST Frytkownica beztłuszczowa, na gorące powietrze SHFD 1350

do smażenia bez dodatkowego oleju lub tłuszczu

również do grillowania, pieczenia i smażenia

cyfrowe sterowanie poprzez ekran dotykowy

8 wstępnie ustawionych programów do szybkiego wyboru

regulacja temperatury: od 80 do 200°C

z 60-minutowym timerem i funkcją automatycznego czuwania

koszyk i patelnia z powłoką antyadhezyjną (ILAG® Corflon ULTRA), odpowiednie do mycia w zmywarce

pojemność (koszyk): ok. 2,5 l (na ok. 500 g frytek)

połączenie szybko cyrkulującego gorącego powietrza i elementu grillowego zapewnia optymalne wyniki

ten rodzaj przygotowania oszczędza czas i energię, a ponadto jest wyjątkowo niskotłuszczowy

Cena: 249 zł – 199 zł Przejdź do pełnej oferty

LIVARNO HOME Bateria zlewozmywakowa z podświetleniem LED

w zestawie: klucz montażowy, elastyczne węże przyłączeniowe 50 cm, trójkąt wzmacniający

oświetlenie LED zmienia kolor w zależności od temp. wody

świeci dzięki sile wody

wylewka wychylana o 360°

Cena: 129 zł Przejdź do pełnej oferty

PARKSIDE Akumulatorowa kolba lutownicza

z akumulatorem litowo-jonowym

w zestawie m.in.: 10 g cyny lutowniczej (Ø 1,0 mm na rolce), kabel do ładowania USB-C

z uchwytem pokrytym gumą i lampką roboczą LED

czas pracy ok. 60 minut

stacja ze zintegrowaną podstawką na gąbkę do czyszczenia końcówki lutowniczej

akumulator: 4 V / 1,5 Ah

maks. temperatura: 470°C

czas rozgrzewania: ok. 30 s

Cena: 69,90 zł Przejdź do pełnej oferty

PARKSIDE Wkrętak akumulatorowy PAS D5, 4 V z wymienialnymi nasadkami

z 4 nasadkami do różnych zastosowań: nasadka momentu obrotowego z regulowanym, wyjściowym momentem obrotowym – idealna do małych śrub i delikatnych materiałów, nasadka mimośrodowa do zastosowań w pobliżu obrzeża, nasadka kątowa do trudno dostępnych miejsc, nasadka tnąca do miękkich materiałów takich jak karton, tekstylia, skóra lub inne materiały elastyczne

z kablem USB do ładowania

magnetyczny uchwyt do bitów z uchwytem sześciokątnym

automatyczna blokada wrzeciona do ręcznego przykręcania

zintegrowane lampki LED oświetlenia roboczego

wskaźnik LED kierunku obrotu dla biegu w prawo/w lewo i wskaźnik niskiego stanu naładowania akumulatora

antypoślizgowy uchwyt

Cena: 119 zł Przejdź do pełnej oferty

Więcej produktów w ofercie TUTAJ.

Sprawdźcie także: Lidl: tanie akcesoria elektroniczne, których potrzebujesz – już od 19,99 zł!