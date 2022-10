Lidl: nowa gazetka od poniedziałku, 10 października – co tym razem znajdziemy w ofercie i co warto kupić? [06.10.2022]

Najnowsza gazetka Lidla. Przeglądamy najciekawsze produkty w sklepie Lidl, które mają trafić do oferty już od poniedziałku, 10 października. Zobacz, co zwróciło naszą uwagę tym razem.

Sklep Lidl ma do zaoferowania wiele ciekawych urządzeń i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu w atrakcyjnie niskich cenach. W każdym tygodniu możemy liczyć na nowe produkty zarówno w sklepie online, jak i w sklepach stacjonarnych. Co tydzień pojawia się także nowa gazetka Lidla, w której możesz szybko i wygodnie przejrzeć, co aktualnie znajduje się w ofercie i co wkrótce się w niej pojawi. Katalogi Lidla możesz sprawdzić pod tym linkiem. Sprawdzamy, co pojawi się w nowej gazetce obowiązującej już od 10 października!

Od poniedziałku, 10 października w sklepie pojawi się:

Silvercrest Kitchen Tools Wielofunkcyjny robot kuchenny z Wi-Fi Monsieur Cuisine Smart, 1200 W

wielofunkcyjne urządzenie – do gotowania, podsmażania, gotowania na parze, ugniatania, miksowania, mieszania, siekania, mielenia, rozdrabniania, przecierania, emulgowania

do przygotowywania zup, sosów, smoothie, dań warzywnych, mięsnych, makaronów, ryb, dżemów, produktów mącznych, dipów itd.

większy 8-calowy wyświetlacz z szybkim czasem reakcji pozwala na łatwą obsługę urządzenia

funkcja Wi-Fi – comiesięczne bezpłatne aktualizacje przepisówI przy aktywnym koncie użytkownika

COOKING-PILOT – ponad 600 przepisów z instrukcjami krok po kroku

GOTOWANIE Z INSTRUKCJĄ VIDEO (dla wybranych przepisów)

funkcja dostosowanie wielkości porcji (dla wybranych przepisów)

funkcja dodawania swoich notatek w przepisie

automatyczne programy do ugniatania, gotowania na parze, podsmażania, przygotowywania smoothie, puree, czyszczenia, gotowania jajek, fermentacji, powolnego gotowania i sous vide

zintegrowana waga kuchenna do bezpośredniego ważenia w garnku (co 5 g, do 5 kg)

10-stopniowe ustawienie prędkości i dodatkowa funkcja turbo do miksowania pulsacyjnego

z obrotami przeciwnymi do wyrabiania ciasta i mieszania zup, przygotowania potraw, które nie są rozdrabniane

regulacja temperatury w zakresie 37–130°C w krokach co 5°C – dla precyzyjnego gotowania

99-minutowy timer

bezpieczna podstawa dzięki nóżkom z przyssawkami

oddzielny włącznik/wyłącznik

w zestawie aplikacja do tworzenia przepisów z nowymi funkcjami:

tworzenie przepisów użytkownika w stylu Guided Cooking

tworzenie list zakupów

funkcja planera tygodniowego

ocena przepisów

indywidualne propozycje przepisów

ulepszone kryteria filtrowania

zintegrowany schowek do wygodnego przechowywania przewodu zasilającego

sterowanie głosowe za pomocą Google Assistant (przy aktywnym połączeniu Wi-Fi)

oprócz dwóch uchwytów po bokach garnka, wariant Monsieur Cuisine Smart posiada dodatkowy uchwyt z przodu, który pozwala na uchwycenie garnka jedną ręką

akcesoria:

miska do mieszania o pojemności 4,5 l ze stali nierdzewnej z maks. pojemnością napełniania 3 l

wkład do gotowania: wkład do gotowania do delikatnego przygotowania ziemniaków lub podobnych potraw

nasadka do ubijania: idealna do przygotowania kremowych deserów, bitej śmietany i ubitych białek

pokrywa z otworem do napełniania i miarką

nasadka do gotowania na parze z pokrywą i wkładem do gotowania: do delikatnego gotowania na parze np. warzyw i ryb bez dodawania tłuszczu.

wkład z ostrzami

szpatułka: uniwersalne narzędzie do przygotowywania pysznych potraw

akcesoria można myć w zmywarce

Cena: 2499 zł – 2399 zł Więcej informacji

Zobacz również:

Silvercrest Kitchen Tools Opiekacz 3w1 z wymiennymi płytami SSMW 75 0 D1

3-w-1: kanapki/gofry/potrawy grillowane

wymienne płyty: przystosowane do mycia w zmywarce i z wysokiej jakości powłoką nieprzywierającą firmy ILAG® (sandwicze, gofry/ grill)

łatwa wymiana płytek

element grzewczy ze stali szlachetnej

ze światełkiem - czerwone i zielone światełko indykacyjne

antypoślizgowe nóżki

Cena: 139 zł – 99 zł Więcej informacji

SILVERCREST KITCHEN TOOLS Frytkownica beztłuszczowa 1400 W

26,5 x 30,5 x 31 cm (szer. x wys. x gł.)

regulacja temp. od 80 do 200°C

panel dotykowy z 8 automatycznymi programami

60-minutowy timer oraz funkcja automatycznego wyłączania

połączenie gorącego powietrza z grillem: smaczne i szybkie dania bez dodatku tłuszczu

system wentylatorów równomiernie rozprowadza powietrze wewnątrz komory

poj. maks. 2,2 l

Cena: 299 zł Więcej informacji

GOURMET MAXX Maszynka do mielenia mięsa 1300 W

funkcja biegu wstecznego

w zestawie: 2 sitka i 3 nakładki specjalne: do produkcji własnych kiełbas, mielonego mięsa, kibbehu i kruchych ciastek

szybkie i jednorodne mielenie mięsa i ryb oraz wyciskanie ciasta

z szufladą na akcesoria

łatwe czyszczenie

antypoślizgowe nóżki gwarantujące stabilność

łatwa wymiana nakładek

Cena: 199 zł Więcej informacji

SILVERCREST KITCHEN TOOLS Kuchenka mikrofalowa 700 W

44,6 x 24,1 x 35,9 cm (szer. x wys. x gł.)

6 poziomów mocy

30-minutowy timer

funkcja rozmrażania

szklany talerz obrotowy

Cena: 249 zł Więcej informacji

SILVERCREST Cyfrowa waga kuchenna ze szkła

waży do 5 kg (11 lb) z dokładnością do grama

duży, czytelny wyświetlacz LCD

automatyczne wyłączanie, funkcja tary (TARA), automatyczne ustawianie zera i wskaźnik przeciążenia

automatyczne włączanie od masy 250 g na powierzchni ważenia

przelicznik między g, oz, lb:oz, ml, fl.oz

wskaźnik wymiany baterii

stopniowanie: 1 g / 0,05 oz / 0 lb:0,1 oz / 1 ml / 0,05 fl.oz

dołączona bateria 3 V (CR2032)

Cena: 29,99 zł Więcej informacji

SILVERCREST KITCHEN TOOLS Zgrzewarka próżniowa 125 W

zachowaj smak i aromat potraw na dłużej

jedno urządzenie, wiele zastosowań:

- wygodne pakowanie żywności na podróż

- łatwe utrzymywanie porządku w lodówce

- zapobieganie przenikaniu zapachów

funkcja „soft” do wrażliwych produktów spożywczych

funkcja „wet” do wilgotnych produktów spożywczych

w zestawie: zapasowa uszczelka, rolka folii i 3 adaptery do zaworów próżniowych

Cena: 139 zł Więcej informacji

SILVERCREST Dozownik do mydła lub płynu do dezynfekcji z czujnikiem ruchu

zasilanie bateryjne

włącznik z funkcją "+"

wyłącznik za pomocą funkcji "-"

wyświetlacz LCD z następującymi wskazaniami:

wskaźnik poziomu (4 poziomy)

ilość wyjściowa

stan baterii (podświetlenie w kolorze zielonym)

czujnik niewrażliwy na wpływy środowiska zewnętrznego

cztery antypoślizgowe nóżki

funkcja opróżniania pojemnika przez jednoczesne naciśnięcie przycisków + i -

regulowane dozowanie

zawartość zestawu: 4 x 1,5V AAA

Cena: 49,99 zł Więcej informacji

meradiso Prostownica lub lokówka do włosów BL HGL A2

przegub kablowy 360° z uchwytem do zawieszania

włącznik/wyłącznik i lampka sygnalizacyjna

z zimną końcówką i antypoślizgowym uchwytem dla bezpiecznej obsługi

automatyczne bezpieczne wyłączenie po ok. 30 minutach

prostownica do włosów:

mechanizm blokujący umożliwiający oszczędność miejsca podczas przechowywania

z płytami grzejnymi pokrytymi powłoką ceramiczną

lokówka:

ok. Ø 25 mm – do małych loków i większej struktury

z elementem grzejnym pokrytym powłoką ceramiczną

praktyczny zacisk do mocowania włosów

Cena: 39,99 zł Więcej informacji

