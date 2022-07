Lidl: nowa gazetka od poniedziałku, 11 lipca – co tym razem znajdziemy w ofercie i co warto kupić? [08.07.2022]

Najnowsza gazetka Lidla. Przeglądamy najciekawsze produkty w sklepie Lidl, które mają trafić do oferty już od poniedziałku, 11 lipca. Zobacz, co zwróciło naszą uwagę tym razem.

Spis treści

Sklep Lidl ma do zaoferowania wiele ciekawych urządzeń i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu w atrakcyjnie niskich cenach. W każdym tygodniu możemy liczyć na nowe produkty zarówno w sklepie online, jak i w sklepach stacjonarnych. Co tydzień pojawia się także nowa gazetka Lidla, w której możesz szybko i wygodnie przejrzeć, co aktualnie znajduje się w ofercie i co wkrótce się w niej pojawi. Katalogi Lidla możesz sprawdzić pod tym linkiem. Sprawdzamy, co pojawi się w nowej gazetce obowiązującej już od 11 lipca!

Od poniedziałku, 11 lipca w sklepie pojawią się:

Od poniedziałku w Lidlu dostępne są gadżety przydatne na wakacje – pełna oferta znajduje się pod tym linkiem.

Zobacz również:

Od czwartku, 14 lipca w sklepie pojawią się:

SILVERCREST Akumulatorowa myjka do okien 3,7 V

w zestawie: 2 zapasowe myjki z mikrowłókna, ładowarka

przystosowana także do gładkich powierzchni, takich jak kabiny prysznicowe czy płytki

szerokość robocza: 27,5 cm

usuwa zanieczyszczenia, pozostawiając lśniącą powierzchnię, wolną od smug i zacieków

wydajny akumulator litowo-jonowy (3,7 V, 2200 mAh)

czas pracy: do ok. 40 min

Cena: 99 zł – Przejdź do pełnej oferty

Żelazko parowe DB 1600 B2, 1740 W

z wysokiej jakości stopą z powłoką ceramiczną zapewniającą optymalne prowadzenie żelazka

możliwość prasowania z parą lub na sucho

funkcja rozpylania, silna para pionowa i 2 funkcje wyrzutu pary:

wyrzut pary do wygładzania tkanin i fałd

włączana funkcja stałej pary

regulowany termostat

220 ml zbiornik na wodę – wraz z kubkiem do napełniania

kabel obrotowy o 360°

funkcja samoczyszcząca (Self Clean) do usuwania osadów kamienia w zbiorniku wody i w system zapobiegający kapaniu wody

3 lata gwarancji

Cena: 39,99 zł Przejdź do pełnej oferty

W sobotę, 16 lipca w sklepie pojawią się:

PARKSIDE Akumulatorowa podkaszarka do trawy

obracana głowica kosząca (0° i 180°) i 5-krotna regulacja kąta cięcia

w zestawie: 2 szpule z żyłką

teleskopowy trzonek - płynna regulacja długości o ok. 23 cm

dokładne cięcie na obrzeżach

osłona z ostrzem do żyłki i składanym pałąkiem zabezpieczającym rośliny

średnica cięcia: 25 cm

kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami serii „PARKSIDE X 20 V TEAM“

Cena: 149 zł Przejdź do pełnej oferty

PARKSIDE Akumulatorowe radio z Bluetooth

radio UKF-Stereo do odbioru DAB, DAB+ i FM

w zestawie: zasilacz

kabel USB i Aux nie są zawarte w zestawie

duży wyświetlacz LCD ze wskaźnikiem daty i godziny oraz akumulatorowym wskaźnikiem stanu naładowania

automatyczne wyszukiwanie i zapisywanie stacji radiowych

bezprzewodowe odtwarzanie muzyki kanałem Bluetooth®

możliwość eksploatacji z wykorzystaniem zasilacza sieciowego lub akumulatora

wytrzymała obudowa z narożnikami powlekanymi gumą i uchwytem do przenoszenia

moc głośników: 2 x 5 w

Bluetooth®: zasięg do 10 m

kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami serii „PARKSIDE X 12 V i 20 V TEAM“

Cena: 349 zł Przejdź do pełnej oferty

PARKSIDE Szlifierka kątowa akumulatorowa 20 V

pokrywa ochronna 2 w 1 do przecinania i szlifowania

w zestawie: tarcza do cięcia metalu o Ø 125 mm, klucz montażowy z dwoma otworami

do przecinania i zdzierania metalu, betonu lub płytek

uchwyt 3-pozycyjny z powłoką antypoślizgową

znamionowa liczba obrotów: N 2500-10000 min-1

brak akumulatora w zestawie

Cena: 179 zł Przejdź do pełnej oferty

PARKSIDE Akumulatorowa wyrzynarka 20 V PSTDA 20-Li C3 (bez akumulatora i ładowarki)

szybkie cięcie dzięki 3-stopniowo regulowanemu skokowi

precyzyjna regulacja cięcia

przełącznik bezpieczeństwa z płynną regulacją liczby skoków

6 wybieranych kątów cięcia

ogranicznik równoległy z szybkim zamknięciem ze śrubami skrzydełkowymi

zintegrowana lampa robocza LED

uchwyt z szybkim mocowaniem SAW LOCK ułatwiający wymianę brzeszczotów

podłączenie do zewnętrznego układu zasysania – wraz ze złączką

przezroczysta, składana i zdejmowana osłona

osłona rozwarcia i złączka prowadnicy liniowej

ergonomiczna powłoka Softgrip

zintegrowany uchwyt na klucz z gniazdem sześciokątnym

płoza poślizgowa z tworzywa sztucznego nieniszcząca powierzchni

wraz z 3 wysokiej jakości brzeszczotami

urządzenie kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team

zestaw nie zawiera akumulatora i ładowarki

Cena: 159 zł Przejdź do pełnej oferty

PARKSIDE Opalarka akumulatorowa 20 V PHLGA 20-Li B1 (bez akumulatora i ładowarki)

uniwersalne urządzenie do odrywania, formowania lub rozgrzewania

wytrzymała obudowa z ergonomicznym miękkim uchwytem

3 wybierane temperatury: zimne powietrze - 250 °C - 550 °C

w zestawie walizka do przechowywania

urządzenie kompatybilne z akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team

zestaw nie zawiera akumulatora ani ładowarki

w zestawie: 1 dysza redukcyjna, 1 dysza reflektorowa, 1 płaska dysza i 1 skrobaczka do farb

Cena: 139 zł Przejdź do pełnej oferty

PARKSIDE Akumulatorowa polerka 20 V

do komfortowego polerowania i uszczelniania lakierowanych powierzchni

w zestawie 2 nakładki polerujące przystosowane do prania (frotowa i syntetyczna)

6-stopniowa regulacja liczby obrotów

obroty: 0-3300 min-1

ø tarczy polerskiej: ok. 250 mm

kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami serii „PARKSIDE X 20 V TEAM“

Cena: 159 zł Przejdź do pełnej oferty

PARKSIDE Odkurzacz akumulatorowy do pracy na mokro i sucho

wielofunkcyjne, bezprzewodowe urządzenie czyszczące – z łatwością usuwa mokry i suchy brud

stabilne ustawienie i proste manewrowanie za pomocą 5 kółek

zintegrowane uchwyty na rurę i dysze

moc zasysania: 60 Airwatt

możliwość stosowania jako dmuchawy

pojemnik 20 l z nierdzewnej stali szlachetnej

bogaty zestaw akcesoriów

kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami serii „PARKSIDE X 20 V TEAM“

Cena: 279 zł Przejdź do pełnej oferty

Sprawdź też: Lidl: bestsellery już od 19,99 zł!