Lidl: nowa gazetka od poniedziałku, 12 września – co tym razem znajdziemy w ofercie i co warto kupić? [09.09.2022]

Najnowsza gazetka Lidla. Przeglądamy najciekawsze produkty w sklepie Lidl, które mają trafić do oferty już od poniedziałku, 12 września. Zobacz, co zwróciło naszą uwagę tym razem.

Sklep Lidl ma do zaoferowania wiele ciekawych urządzeń i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu w atrakcyjnie niskich cenach. W każdym tygodniu możemy liczyć na nowe produkty zarówno w sklepie online, jak i w sklepach stacjonarnych. Co tydzień pojawia się także nowa gazetka Lidla, w której możesz szybko i wygodnie przejrzeć, co aktualnie znajduje się w ofercie i co wkrótce się w niej pojawi. Katalogi Lidla możesz sprawdzić pod tym linkiem. Sprawdzamy, co pojawi się w nowej gazetce obowiązującej już od 12 września!

Od poniedziałku, 12 września w sklepie pojawi się:

SANITAS Termometr wielofunkcyjny

wyświetlacz temp. w °C lub °F

w zestawie baterie

pomiar w kilka sekund

dla dorosłych i dzieci

optyczna sygnalizacja podwyższonej temperatury za pomocą kolorowych diod LED

również do pomiaru temp. przedmiotów i płynów (np. butelek dla niemowląt)

możliwość stosowania dousznego

wyrób medyczny

Cena: 49,99 zł Więcej informacji

Od czwartku, 15 września w sklepie pojawią się:

SILVERCREST Minifrytkownica 850 W

wysokiej jakości wzornictwo ze stali szlachetnej

bezstopniowa regulacja temperatury do maks. 190°C

zbiornik na olej z powłoką zapobiegającą przywieraniu

objętość oleju: maks. 1,2 l

objętość koszyka do smażenia: ok. 0,89 l przy znaku Max

maks. ilość frytek: 450 g

zdejmowana pokrywa z okienkiem i filtrem tłuszczu

koszyk do smażenia ze zdejmowanym uchwytem

w komplecie praktyczne zwijanie kabla i uchwyty transportowe

Cena: 129 zł Więcej informacji

SILVERCREST Kontaktowy grill elektryczny SPM 2000 D2, 1850-2200 W

do pieczenia panini, tostów i nie tylko

niskotłuszczowe kontaktowe grillowanie mięsa, ryb lub warzyw

płyty grillowe z aluminiowego odlewu ciśnieniowego z powłoką nieprzywierającą ILAG®*.

zmienna regulacja styku górnej płyty grillowej

obudowa z okładziną ze stali nierdzewnej

wyjmowana taca ociekowa

moc wejściowa: 1850-2200 W

w zestawie ze skrobaczką do czyszczenia

Cena: 199 zł – 149 zł Więcej informacji

Silvercrest Kitchen Tools Wyciskarka wolnoobrotowa SSJBK 300 B2, 300 W

wyciskarka wolnoobrotowa SSJBK 300 B2 skutecznie wydobywa sok i zachowuje cenne składniki odżywcze - dzięki niej z łatwością przygotujesz zdrowe i pyszne soki dla siebie i swojej rodziny

można wyciskać również sok z twardych warzyw, takich jak kapusta, marchew, czy buraki

dodatkowo można też przygotowywać orzeźwiające sorbety

wyjątkowo duży otwór (75 mm) do wyciskania soku z całych owoców

zamykana wylewka soku zapobiega kapaniu podczas nalewania pysznego soku do szklanek

krótkotrwały bieg wsteczny sprawdzi się w momencie zablokowania składników

wyposażona w 4 antypoślizgowe nóżki

wyciskarkę można rozebrać na części, co ułatwi jej czyszczenie

wszystkie akcesoria (z wyjątkiem szczotki do czyszczenia) można myć w zmywarce

zawartość zestawu:

wyciskarka

wkładka do przyrządzania sorbetów

pojemnik na sok

pojemnik na miąższ

popychacz

szczoteczka do czyszczenia szczelin

Cena: 329 zł – 279 zł Więcej informacji

SILVERCREST Suszarka do żywności

do suszenia owoców, warzyw, ziół, mięsa i ryby

dla zdrowego przyrządzania suszonych owoców bez dodatku konserwantów

przeznaczona również do suszonej wołowiny

5 pojemników z możliwością układania jeden na drugim – mogą być również używane pojedynczo

zabezpieczenie przed przegrzaniem dzięki wbudowanemu termostatowi

przycisk do włączania/wyłączania

Cena: 99 zł Więcej informacji

SILVERCREST Elektroniczna waga kuchenna

elektroniczna waga kuchenna w różnych kolorach

ważenie z dokładnością do 1g, maks. obciążenie do 5 kg

duży, czytelny wyświetlacz LCD

przestawianie pomiędzy g, oz, lb:oz, ml, fl.oz

automatyczne wyłączanie

funkcja doważania

automatyczne zerowanie

wskaźnik przeładowania

automatyczne włączanie od ciężaru 250 g

wskaźnik wymiany baterii

nóżki antypoślizgowe

obsługa dotykowa

w zestawie: 1 bateria 3 V

Cena: 29,99 zł Więcej informacji

