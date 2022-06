Lidl: nowa gazetka od poniedziałku, 13 czerwca – co tym razem znajdziemy w ofercie i co warto kupić? [09.06.2022]

Najnowsza gazetka Lidla. Przeglądamy najciekawsze produkty w sklepie Lidl, które mają trafić do oferty już od poniedziałku, 13 czerwca. Zobacz, co zwróciło naszą uwagę tym razem.

Spis treści

Sklep Lidl ma do zaoferowania wiele ciekawych urządzeń i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu w atrakcyjnie niskich cenach. W każdym tygodniu możemy liczyć na nowe produkty zarówno w sklepie online, jak i w sklepach stacjonarnych. Co tydzień pojawia się także nowa gazetka Lidla, w której możesz szybko i wygodnie przejrzeć, co aktualnie znajduje się w ofercie i co wkrótce się w niej pojawi. Katalogi Lidla możesz sprawdzić pod tym linkiem. Sprawdzamy, co pojawi się w nowej gazetce obowiązującej już od 13 czerwca!

Od poniedziałku, 13 czerwca w sklepie pojawi się:

ERNESTO Miska plastikowa kuchenna 5 l

z zamykaną pokrywką chroniąca przed pryskaniem

antypoślizgowy spód i uchwyt

odporna na temperaturę od -20 do 80°C

produkt przystosowany do mycia w zmywarce

pojemność: ok. 5 l

Cena: 24,99 zł Przejdź do pełnej oferty

Zobacz również:

PARKSIDE Akumulatorowa podkaszarka do trawy 20 V PRTA 20-Li C3 (bez akumulatora i ładowarki)

system podwójnej żyłki z w pełni automatyczną korektą ustawienia

podłączany wałek dystansowy do czystego przycinania krawędzi trawnika

teleskopowy trzonek do dopasowania do wielkości ciała – bezstopniowa regulacja długości o ok. 23 cm

obrotowa głowica podkrzesywarki i 5-stopniowa regulacja kąta cięcia

osłona z żyłką tnącą i składanym pałąkiem zabezpieczającym rośliny

antypoślizgowa rękojeść z miękkim uchwytem i wyłącznikiem bezpieczeństwa

regulowany uchwyt pomocniczy ze zintegrowanym uchwytem na szpulkę

prosta, beznarzędziowa wymiana szpulki

urządzenie kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami serii PARKSIDE X 20 V Team

dostawa nie obejmuje akumulatora i ładowarki

Cena: 149 zł Przejdź do pełnej oferty

Od środy, 15 czerwca w sklepie pojawią się także:

GRILL MEISTER Grill węglowy na kółkach

Cena: 129 zł – 96,75 zł Przejdź do pełnej oferty

ACTIVA MASTERCOOK Grill gazowy Nevada 4 + 1

łączna moc 11,2 kW (4 palniki gazowe o mocy 2,8 kW)

4 niezależne palniki tubowe ze stali nierdzewnej o wydłużonej trwałości

palnik boczny do gotowania 2,5 kW

powierzchnia grillowania: 61 x 37 cm

odpowiedni dla około 12 osób

aluminizowane deflektory/osłony palników

żeliwny ruszt grillowy z misą tłuszczową

wykonanie z lakierowanej blachy stalowej

2 kółka, gwarantujące łatwy transport

wskaźnik temperatury w pokrywie

2 półki boczne

zamykana szafka

gniazdo na butlę

Cena: 1399 zł – 1049,25 zł Przejdź do pełnej oferty

ACTIVA MASTERCOOK Grill węglowy ANGULAR SMART

z lakierowanej blachy stalowej

z korpusem urządzenia w kolorze czarnym pokrytym lakierem proszkowym

blacha paleniskowa z regulacją wysokości

powierzchnia grillowania: 42 x 32 cm

2 metalowe półki boczne

wyciągana szuflada na popiół

żeliwny ruszt grillowy i chromowany ruszt do podgrzewania potraw

2 przesłony wentylacyjne w pokrywie i misce paleniskowej

Cena: 599 zł – 449,25 zł Przejdź do pełnej oferty

ACTIVA MASTERCOOK Grill gazowy Nebraska 3 + 1

odpowiedni dla około 10 osób

palnik boczny do gotowania 2,5 kW

powierzchnia grillowania: 51 x 37 cm

łączna moc 8,4 kW (3 palniki gazowe o mocy 2,8 kW)

3 niezależne palniki tubowe ze stali nierdzewnej o wydłużonej trwałości

aluminizowane deflektory/osłony palników

żeliwny ruszt grillowy z misą tłuszczową

wykonanie z lakierowanej blachy stalowej

2 kółka, gwarantujące łatwy transport

wskaźnik temperatury w pokrywie

2 półki boczne

zamykana szafka

gniazdo na butlę

Cena: 1199 zł – 899,25 zł Przejdź do pełnej oferty

PARKSIDE Wiertarka udarowa 1100 W

dł. przewodu sieciowego: 4 m

płynna regulacja obrotów

przekładnia 2-biegowa ze sprzęgłem przeciążeniowym

bieg w prawo/w lewo

regulowana pozycja uchwytu czołowego

maks. ø otworu: 40 mm w drewnie, 16 mm w betonie, 13 mm w stali

częstotliwość uderzeń: 0–15300 min-¹ (1. bieg), 0-54400 min-¹ (2. bieg)

maks. moment obrotowy: 18 Nm

Cena: 249 zł Przejdź do pełnej oferty

PARKSIDE Suwmiarka lub kątomierz cyfrowy

z wyświetlaczem LCD

w zestawie: etui i bateria

Cena: 49,99 zł Przejdź do pełnej oferty

CRIVIT Przenośna lodówka elektryczna 230 V, CEK 29 B4

klasa efektywności energetycznej E zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (UE) 2019/2016

możliwości podłączenia: przez 230 V gniazdko i 12 V zapalniczkę samochodową

wyjątkowa wydajność – chłodzi aż do 20°C poniżej temperatury otoczenia

dodatkowa funkcja utrzymywania ciepła do ok. 65°C

bardzo grube ścianki izolacyjne

szybkie i równomierne chłodzenie lub utrzymywanie ciepła dzięki wewnętrznym wentylatorom

mieści 6 butelek 1,5/2 l na stojąco lub 36 puszek 0,33 l

pojemność brutto: ok. 30 l

oba przewody do podłączenia można łatwo schować w pokrywie

niewymagające konserwacji urządzenie chłodzące - podczas pracy sieciowej możliwość ręcznej regulacji

zmniejszone powstawanie pary dzięki uszczelce

składany uchwyt

zewnętrzna podstawa wykonana z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu

Cena: 249 zł – 199 zł Przejdź do pełnej oferty

