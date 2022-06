Lidl: nowa gazetka od poniedziałku, 20 czerwca – co tym razem znajdziemy w ofercie i co warto kupić? JUŻ JUTRO! [18.06.2022]

Najnowsza gazetka Lidla. Przeglądamy najciekawsze produkty w sklepie Lidl, które mają trafić do oferty już od poniedziałku, 20 czerwca. Zobacz, co zwróciło naszą uwagę tym razem.

Sklep Lidl ma do zaoferowania wiele ciekawych urządzeń i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu w atrakcyjnie niskich cenach. W każdym tygodniu możemy liczyć na nowe produkty zarówno w sklepie online, jak i w sklepach stacjonarnych. Co tydzień pojawia się także nowa gazetka Lidla, w której możesz szybko i wygodnie przejrzeć, co aktualnie znajduje się w ofercie i co wkrótce się w niej pojawi. Katalogi Lidla możesz sprawdzić pod tym linkiem. Sprawdzamy, co pojawi się w nowej gazetce obowiązującej już od 20 czerwca!

Od poniedziałku, 20 czerwca w sklepie pojawią się:

SILVERCREST PERSONAL CARE Maszynka do strzyżenia włosów i brody

zasilanie sieciowe lub akumulatorowe

w zestawie: 2 nasadki grzebieniowe do precyzyjnego cięcia, trymer precyzyjny, nożyczki, adapter sieciowy, pędzelek do czyszczenia i worek do przechowywania

czas ładowania: ok. 60 min

dł. przewodu sieciowego: 1,8 m

do ścinania, przycinania, konturowania, strzyżenia i golenia

wyświetlacz LED z wskaźnikiem naładowania baterii

strzyżenie i stylizacja włosów bez wychodzenia z domu

Cena: 79,90 zł Przejdź do pełnej oferty

Zobacz również:

ROCKTRAIL Lampka wielofunkcyjna LED lub reflektor LED 2 w 1

do wyboru 2 rodzaje

Cena: 39,99 zł Przejdź do pełnej oferty

Od czwartku, 23 czerwca w sklepie pojawią się także:

Elektroniczny pojemnik na leki

Cena: 44,99 zł – 29 zł Przejdź do pełnej oferty

Waga łazienkowa szklana

Cena: 29,99 zł – 19 zł Przejdź do pełnej oferty

Żelazko ze stacją parową 2400 W

stacja parowa gotowa do pracy w zaledwie 90 sekund

poj. 1,8 l

Cena: 199 zł – 149 zł Przejdź do pełnej oferty

Ręczna myjka parowa 1100 W

do błyszczącego efektu armatur, umywalek, luster, kafelków i felg

Cena: 79,90 zł – 49 zł Przejdź do pełnej oferty

Inteligentny robot sprzątający

aż do 90 minut odkurzania

5 trybów czyszczenia mocny akumulator o pojemności 2400 mAh

Cena: 649 zł – 499 zł Przejdź do pełnej oferty

Mop parowy CleanTenso 1200W

do wszystkich typów podłóg

w zestawie 6 dysz, wymienny filtr wody, nakładka do dywanów oraz nakładka z mikrowłókna

czas pracy: ok. 40 min (przy pełnym zbiorniku wody o poj. 550 ml)

Cena: 299 zł – 199 zł Przejdź do pełnej oferty

Słuchawki nauszne

możliwość składania i indywidualnej regulacji

Cena: 29,99 zł – 19 zł Przejdź do pełnej oferty

Niszczarka dokumentów OneShred 8CC*

Cena: 299 zł – 199 zł Przejdź do pełnej oferty

Maszynka do mielenia mięsa BOSCH Smart Power 1500 W

z uchwytem i wygodnym schowkiem na akcesoria

mielenie mięsa do 1,5 kg / min

Cena: 269 zł – 199 zł Przejdź do pełnej oferty

Ekspres ciśnieniowy do kawy 1050 W

w zestawie miarka do kawy 2 w 1 z tamperem

zbiornik na wodę o pojemności 1,2 l

Cena: 299 zł – 199 zł Przejdź do pełnej oferty

Mikser ręczny 300 W

5 poziomów prędkości i funkcja turbo

Cena: 59,90 zł – 34 zł Przejdź do pełnej oferty

Nadmuchiwany skuter wodny dla dzieci

z wytrzymałego PVC

akumulator 12 V/2,8 Ah

czas ładowania: 6-8 godzin

do 60 min jazdy

prędkość do 3,2 km/godz.

maks. obciążenie 70 kg

Cena: 999 zł – 299 zł Przejdź do pełnej oferty

Młotowiertarka z udarem elektropneumatycznym 1500 W

ilość uderzeń: 0-3900 min-¹

do obróbki betonu, kamienia, metalu lub drewna

Cena: 229 zł – 179 zł Przejdź do pełnej oferty

Odstraszacz zwierząt z czujnikiem ruchu

zasięg strumienia wody: do 11 m

szerokość rozpylania strumienia wody: do 360°

Cena: 79,90 zł – 59 zł Przejdź do pełnej oferty

Od soboty, 25 czerwca w sklepie pojawią się:

PARKSIDE Akumulatorowa podkaszarka do trawy 20 V PRTA 20-Li C3

system podwójnej żyłki z w pełni automatyczną korektą ustawienia

podłączany wałek dystansowy do czystego przycinania krawędzi trawnika

teleskopowy trzonek do dopasowania do wielkości ciała – bezstopniowa regulacja długości o ok. 23 cm

obrotowa głowica podkrzesywarki i 5-stopniowa regulacja kąta cięcia

osłona z żyłką tnącą i składanym pałąkiem zabezpieczającym rośliny

antypoślizgowa rękojeść z miękkim uchwytem i wyłącznikiem bezpieczeństwa

regulowany uchwyt pomocniczy ze zintegrowanym uchwytem na szpulkę

prosta, beznarzędziowa wymiana szpulki

urządzenie kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami serii PARKSIDE X 20 V Team

dostawa nie obejmuje akumulatora i ładowarki

Cena: 139 zł Przejdź do pełnej oferty

PARKSIDE Akumulatorowe nożyce do żywopłotu 20 V

nóż ze stali, z aluminiową szyną prowadzącą i osłoną przed uderzeniem

wyłącznik bezpieczeństwa

w zestawie: ochronne etui na ostrza

długość cięcia: ok. 51 cm

średnica gałęzi maks. 16 mm

prędkość obrotowa na biegu jałowym: 1300 min-¹

Cena: 169 zł Przejdź do pełnej oferty

PARKSIDE Akumulatorowe nożyce do trawy i krzewów 2 w 1

akumulator litowo-jonowy (4,0 V / 2,0 Ah)

w zestawie przewód USB-C do ładowania

nóż do cięcia krzewów o szer. cięcia 12 cm i maks. grubości gałęzi 8 mm

nóż do cięcia trawy o szerokości 8 cm

uchwyt obracany o 180° zapewnia ergonomiczną pracę

łatwa wymiana noży dzięki mechanizmowi zatrzaskowemu

Cena: 99 zł – 79 zł Przejdź do pełnej oferty

PARKSIDE PERFORMANCE Kosa akumulatorowa 2 w 1, 40 V

3 regulowane poziomy liczby obrotów

w zestawie: nóż z 2 zębami z metalu, główka szpuli nylonowych, pas do noszenia, 2 klucze sześciokątne, torba na akcesoria

2 w 1: podkaszarka, do trawy oraz kosa

silnik BRUSHLESS

zalecane akumulatory: 2 x 20 V / 4 Ah – do eksploatacji konieczne jest zastosowanie 2 akumulatorów

kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami serii „PARKSIDE X 20 V TEAM“

podkaszarka do trawy: średnica cięcia 34 cm

kosa: średnica cięcia 25,5 cm

brak akumulatora w zestawie

Cena: 499 zł Przejdź do pełnej oferty

PARKSIDE PERFORMANCE Myjka ciśnieniowa 3000 W

wąż wysokociśnieniowy Anti-Twist o dł. 10 m

zintegrowany bęben na wąż oraz uchwyty na kabel i akcesoria

w zestawie: dysza 3 w 1, końcówka turbo, środek czyszczący

z wyświetlaczem LCD

z oszczędzającym prąd systemem auto-start/-stop: mechanizm silnikowy uruchamia się dopiero po naciśnięciu uchwytu na pistolecie

silnik indukcyjny, chłodzony wodą, o wysokiej wydajności

pompa aluminiowa – trwała i odporna na korozję

idealna do czyszczenia samochodów, tarasów, fasad i wielu innych powierzchni

moc przyłączeniowa: 3000 W

ciśnienie robocze: maks. 180 barów

ilość wody podczas pompowania: maks. 600 l/h

Cena: 999 zł Przejdź do pełnej oferty

