Lidl: nowa gazetka od poniedziałku, 23 maja – co tym razem znajdziemy w ofercie i co warto kupić?

Najnowsza gazetka Lidla. Przeglądamy najciekawsze produkty w sklepie Lidl, które trafią do oferty już od 23 maja. Zobacz, co zwróciło naszą uwagę tym razem.

Sklep Lidl ma do zaoferowania wiele ciekawych urządzeń i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu w atrakcyjnie niskich cenach. W każdym tygodniu możemy liczyć na nowe produkty zarówno w sklepie online, jak i w sklepach stacjonarnych. Co tydzień pojawia się także nowa gazetka Lidla, w której możemy szybko i wygodnie przejrzeć, co aktualnie znajduje się w ofercie i co wkrótce się w niej pojawi. Katalogi Lidla możecie sprawdzać pod tym linkiem. Sprawdzamy, co pojawi się w nowej gazetce!

Od poniedziałku, 23 maja w sklepie pojawią się:

SILVERCREST Głośnik Bluetooth

funkcja True Wireless Stereo

przewód do ładowania oraz przewód ze złączem AUX 3,5 mm

akumulator litowo-jonowy: 2200 mAh

wymiary: 115x115x145

Cena: 149 zł Przejdź do pełnej oferty

SILVERCREST Słuchawki nauszne Bluetooth

do bezprzewodowego słuchania muzyki

sterowanie bezpośrednio na słuchawkach

w zestawie kabel ładujący USB A na USB C i kabel audio 3,5 mm

Cena: 69,90 zł Przejdź do pełnej oferty

CRIVIT Hulajnoga aluminiowa Big-Wheel-Scooter

elastyczne zawieszenie z przodu i z tyłu dla przyjemnego uczucia podczas jazdy

wysokiej jakości rama aluminiowa z zamkniętym mechanizmem szybkiego składania i blokadą bezpieczeństwa ułatwiającymi transport

200 mm kółka high-rebound z wysokiej jakości łożyskami kulkowymi ABEC 9

wymienne kółka i łożyska kulkowe

4-krotnie regulowana wysokość kierownicy z systemem quick-release i zapięciem zabezpieczającym

składane, ergonomiczne uchwyty z zapięciem zabezpieczającym

szeroki podest z antypoślizgową powłoką silikonową

hamulec cierny tylnego koła, podpórka boczna i błotnik na przednim kole

Cena: 199 zł Przejdź do pełnej oferty

CRIVIT Hulajnoga Big-Wheel-Scooter

wys. kierownicy: ok. 90-104 cm

4-stopniowo regulowana wysokość kierownicy (90-104 cm)

rama aluminiowa z mechanizmem szybkiego składania i blokadą bezpieczeństwa

kółka high rebound Ø 200 mm z łożyskami kulkowymi ABEC-9 zapewniają płynną jazdę

szeroki podest z antypoślizgową powłoką silikonową

przedni hamulec ręczny, nożny hamulec cierny tylnego koła, podpórka boczna i błotnik na przednim kole

ergonomiczna kierownica

składane, ergonomiczne uchwyty z zapięciem zabezpieczającym i wygięty wspornik kierownicy

maks. obciążenie: 100 kg

Cena: 249 zł – 229 zł Przejdź do pełnej oferty

Od czwartku, 26 maja w sklepie pojawią się także:

NEVADENT Akumulatorowa soniczna szczoteczka do zębów

4 programy szczotkowania

2-minutowy timer

Cena: 79,90 zł – 59 zł Przejdź do pełnej oferty

SILVERCREST KITCHEN TOOLS Grill kontaktowy 1000 W

do grillowania mięsa, ryb, warzyw lub opiekania tostów i panini

płyty z wysokiej jakości z powłoką zapobiegającą przywieraniu marki ILAG

Cena: 69,90 zł – 49 zł Przejdź do pełnej oferty

PARKSIDE Wiertarka udarowa 750 W

płynna regulacja obrotów

możliwość pracy z udarem lub bez

bieg w prawo/w lewo

regulowana pozycja uchwytu czołowego

walizka w zestawie

maks. liczba uderzeń: 48000 min-¹

prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0-3000 min-¹

moment obrotowy: 10 Nm

maks. średnica otworu: 30 mm w drewnie, 14 mm w betonie, 12 mm w stali

Cena: 99 zł – 79 zł Przejdź do pełnej oferty

W sobotę, 21 maja w sklepie pojawi się także:

Grill kulisty z pokrywą

pokrywa z regulowanym wyciągiem powietrza

średnica rusztu 44 cm

palenisko z regulowanym otworem wentylacyjnym

Cena: 149 zł Przejdź do pełnej oferty

