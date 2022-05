Lidl: nowa gazetka od poniedziałku, 23 maja – co tym razem znajdziemy w ofercie i co warto kupić? JUŻ OD DZIŚ W LIDLU [23.05.2022]

Najnowsza gazetka Lidla. Przeglądamy najciekawsze produkty w sklepie Lidl, które trafią do oferty już od dziś, 23 maja. Zobacz, co zwróciło naszą uwagę tym razem.

Spis treści

Sklep Lidl ma do zaoferowania wiele ciekawych urządzeń i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu w atrakcyjnie niskich cenach. W każdym tygodniu możemy liczyć na nowe produkty zarówno w sklepie online, jak i w sklepach stacjonarnych. Co tydzień pojawia się także nowa gazetka Lidla, w której możemy szybko i wygodnie przejrzeć, co aktualnie znajduje się w ofercie i co wkrótce się w niej pojawi. Katalogi Lidla możecie sprawdzać pod tym linkiem. Sprawdzamy, co pojawi się w nowej gazetce!

Od poniedziałku, 23 maja w sklepie pojawią się:

SILVERCREST Głośnik Bluetooth

funkcja True Wireless Stereo

przewód do ładowania oraz przewód ze złączem AUX 3,5 mm

akumulator litowo-jonowy: 2200 mAh

wymiary: 115x115x145

Cena: 149 zł Przejdź do pełnej oferty

Zobacz również:

SILVERCREST Słuchawki nauszne Bluetooth

do bezprzewodowego słuchania muzyki

sterowanie bezpośrednio na słuchawkach

w zestawie kabel ładujący USB A na USB C i kabel audio 3,5 mm

Cena: 69,90 zł Przejdź do pełnej oferty

CRIVIT Hulajnoga aluminiowa Big-Wheel-Scooter

elastyczne zawieszenie z przodu i z tyłu dla przyjemnego uczucia podczas jazdy

wysokiej jakości rama aluminiowa z zamkniętym mechanizmem szybkiego składania i blokadą bezpieczeństwa ułatwiającymi transport

200 mm kółka high-rebound z wysokiej jakości łożyskami kulkowymi ABEC 9

wymienne kółka i łożyska kulkowe

4-krotnie regulowana wysokość kierownicy z systemem quick-release i zapięciem zabezpieczającym

składane, ergonomiczne uchwyty z zapięciem zabezpieczającym

szeroki podest z antypoślizgową powłoką silikonową

hamulec cierny tylnego koła, podpórka boczna i błotnik na przednim kole

Cena: 199 zł Przejdź do pełnej oferty

CRIVIT Hulajnoga Big-Wheel-Scooter

wys. kierownicy: ok. 90-104 cm

4-stopniowo regulowana wysokość kierownicy (90-104 cm)

rama aluminiowa z mechanizmem szybkiego składania i blokadą bezpieczeństwa

kółka high rebound Ø 200 mm z łożyskami kulkowymi ABEC-9 zapewniają płynną jazdę

szeroki podest z antypoślizgową powłoką silikonową

przedni hamulec ręczny, nożny hamulec cierny tylnego koła, podpórka boczna i błotnik na przednim kole

ergonomiczna kierownica

składane, ergonomiczne uchwyty z zapięciem zabezpieczającym i wygięty wspornik kierownicy

maks. obciążenie: 100 kg

Cena: 249 zł – 229 zł Przejdź do pełnej oferty

Od czwartku, 26 maja w sklepie pojawią się także:

NEVADENT Akumulatorowa soniczna szczoteczka do zębów

4 programy szczotkowania

2-minutowy timer

Cena: 79,90 zł – 59 zł Przejdź do pełnej oferty

SILVERCREST KITCHEN TOOLS Grill kontaktowy 1000 W

do grillowania mięsa, ryb, warzyw lub opiekania tostów i panini

płyty z wysokiej jakości z powłoką zapobiegającą przywieraniu marki ILAG

Cena: 69,90 zł – 49 zł Przejdź do pełnej oferty

PARKSIDE Lampka lub zestaw lampek warsztatowych LED

duża wydajność świecenia i wszechstronne zastosowanie

z energooszczędną i trwałą diodą LED COB

z przełącznikiem wł./wył.

w zestawie z długotrwałymi bateriami alkalicznymi i instrukcją użytkowania

okrągły: 2 sztuki, mocny uchwyt magnetyczny i obracany o 360 st. składany hak

kwadratowy: regulowana podstawa magnetyczna i obracany o 360 st. składany hak

Cena: 24,99 zł – 16 zł Przejdź do pełnej oferty

PARKSIDE Wiertarka udarowa 750 W

płynna regulacja obrotów

możliwość pracy z udarem lub bez

bieg w prawo/w lewo

regulowana pozycja uchwytu czołowego

walizka w zestawie

maks. liczba uderzeń: 48000 min-¹

prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0-3000 min-¹

moment obrotowy: 10 Nm

maks. średnica otworu: 30 mm w drewnie, 14 mm w betonie, 12 mm w stali

Cena: 99 zł – 79 zł Przejdź do pełnej oferty

W sobotę, 28 maja w sklepie pojawią się także:

PARKSIDE Myjka ciśnieniowa 1800 W

zbiornik na środek czyszczący o poj. 600 ml

dł. przewodu sieciowego: 5 m

ciśnienie robocze: maks. 90 barów

system Auto Start/Stop

wąż anti-twist, wysokociśnieniowy, o dł. 7 m

szybkozłącze do popularnych systemów węży ogrodowych

dysza wysokociśnieniowa

wygodny wyciągany uchwyt

bogaty zestaw akcesoriów

Cena: 399 zł – 349 zł Przejdź do pełnej oferty

PARKSIDE Zraszacz lub zraszacz 9-funkcyjny

do standardowych, osadzanych systemów (13 mm/½’’)

ciśnienie: maks. 4 bary

z filtrem drobnosiatkowym

wzór podłużny: aluminiowe ramię z 18 dyszami z mosiądzu, płynna regulacja przepływu

wzór okrągły: 9 trybów podlewania

Cena: 54,90 zł Przejdź do pełnej oferty

Livarno Home Reflektor solarny LED z czujnikiem ruchu

reflektor zewnętrzny, niezależny od sieci zasilania, z 6 jasnymi diodami LED

zintegrowany sygnalizator ruchu z czujnikiem zmierzchowym

reflektor solarny zintegrowany: ze zintegrowanym panelem solarnym

reflektor solarny osobny: odrębny panel solarny z przewodem połączeniowym o dł. ok. 2,5 m dla optymalnego wyboru umiejscowienia

czas świecenia (po zadziałaniu): ok. 30 s

odporny na działanie czynników atmosferycznych, o klasie wodoszczelności IP44

zasięg sygnalizatora ruchu: ok. 5-8 m, kąt wykrywania: ok. 90 st.

Cena: 49,99 zł Przejdź do pełnej oferty

Livarno Home Reflektor LED z czujnikiem ruchu, 24 W

energooszczędny moduł LED o wysokim natężeniu światła

płynnie regulowany czujnik zmierzchu

stabilna obudowa aluminiowa ze szklaną osłoną

wychylany czujnik ruchu o zasięgu ok. 12 m i regulowanej czułości

odporny na działanie czynników atmosferycznych, o klasie wodoszczelności IP44

czas świecenia regulowany od 10 sekund do 7 minut

w zestawie uchwyt do zamontowania, materiał mocujący i instrukcja

napięcie robocz: 230 V~ 50 Hz

kąt wykrywania czujnika ruchu: ok. 180 st.

diody LED niewymienne

sterownik LED nie jest przeznaczony do wymiany

oszczędność energii do 80% w porównaniu z normalną żarówką o mocy 140 W

Cena: 49,99 zł Przejdź do pełnej oferty

PARKSIDE Odkurzacz do pracy na mokro lub sucho PWD 20 A1, 1300 W

odkurzacz do pracy na mokro lub sucho PWD 20 A1 to wielofunkcyjne urządzenie sprzątające

możliwe zastosowanie również jako dmuchawa oraz do odsysania wody

pojemnik ze stali szlachetnej łatwy do opróżniania

składany uchwyt do przenoszenia

zintegrowane zaczepy na rurę, kabel i dysze

5 kółek zapewnia stabilność

akcesoria zawarte w zestawie: 1 x rura (ok. 2 m), 1 x dysza do szczelin, 1 x przystawka do czyszczenia podłóg, 3-częściowa rura, 1 x worek papierowy, 1 x worek tekstylny (możliwe czyszczenie), 1 x filtr piankowy (do odkurzania na mokro)

Cena: 199 zł Przejdź do pełnej oferty

PARKSIDE Wkrętak akumulatorowy

akumulator litowo-jonowy 4 V (1,5 Ah)

w zestawie: 4 nasadki do różnych zastosowań( nasadka mimośrodowa do zastosowań w pobliżu obrzeża, nasadka tnąca do miękkich materiałów, nasadka momentu obrotowego, nasadka kątowa do trudno dostępnych miejsc), 26 bitów (25 mm), 2 bity (50 mm), 1 przedłużenie bitu

kabel USB do ładowania

znamionowa liczba obrotów: N₀ 200 min-¹

maks. moment obrotowy: 10 Nm

Cena: 119 zł Przejdź do pełnej oferty

Więcej produktów w ofercie TUTAJ.

Sprawdźcie także: Lidl: akcesoria elektroniczne w niskich cenach – sprawdzamy aktualną ofertę