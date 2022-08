Lidl: nowa gazetka od poniedziałku, 29 sierpnia – co tym razem znajdziemy w ofercie i co warto kupić? [24.08.2022]

Najnowsza gazetka Lidla. Przeglądamy najciekawsze produkty w sklepie Lidl, które mają trafić do oferty już od poniedziałku, 29 sierpnia. Zobacz, co zwróciło naszą uwagę tym razem.

Sklep Lidl ma do zaoferowania wiele ciekawych urządzeń i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu w atrakcyjnie niskich cenach. W każdym tygodniu możemy liczyć na nowe produkty zarówno w sklepie online, jak i w sklepach stacjonarnych. Co tydzień pojawia się także nowa gazetka Lidla, w której możesz szybko i wygodnie przejrzeć, co aktualnie znajduje się w ofercie i co wkrótce się w niej pojawi. Katalogi Lidla możesz sprawdzić pod tym linkiem. Sprawdzamy, co pojawi się w nowej gazetce obowiązującej już od 29 sierpnia!

Od poniedziałku, 29 sierpnia w sklepie pojawią się:

SANITAS Oczyszczacz powietrza z funkcją jonizacji SLR 205, 60 W

możliwość włączenia funkcji jonizacji do oczyszczania powietrza

trzystopniowa dmuchawa

funkcja timera: 2, 4 lub 8 h

trójwarstwowy system filtracji: filtr wstępny, filtr z aktywnym węglem, filtr HEPA H13 (skuteczność 99,95% )

do pomieszczeń maks. 26 m²

tryb nocny: wyjątkowo cicha praca i wygaszony panel obsługi

przepływ powietrza maks. 110 m³/h

wymienny filtr ze wskaźnikiem wymiany

uchwyt do przenoszenia

moc: 60 W

Cena: 299 zł – 199 zł Sprawdź

SILVERCREST Listwa zasilająca

dł. przewodu: 1,5 m

z płaską wtyczką oraz podświetlanym włącznikiem

Cena: 21,99 zł Sprawdź

Silvercrest Kitchen Tools Mikser ręczny 300 W

automatycznie napędzana, zdejmowana miska obrotowa

pokrywka osłaniająca przed pryskaniem z zamykanym otworem do napełniania

5 poziomów prędkości i przycisk turbo

możliwość zastosowania miksera również bez stojaka

z funkcją ręcznego blendera

pojemność (miska do mieszania): ok. 2,5 l

10 elementów

szpatułka do ciasta, miska do mieszania, pokrywka zapobiegająca zachlapaniu, mieszadło, hak do ugniatania przeznaczone do mycia w zmywarce

Cena: 119 zł Sprawdź

SILVERCREST Gofrownica z wymiennymi płytkami SWEW 75 0 D2, 750 W

z 3 wymiennymi płytkami

3 w 1: gofry belgijskie, gofry-ciasteczka, donuty

łatwa wymiana płytek

wymienne płytki z wysokiej jakości powłoką nieprzywierającą

z lampką kontrolną pracy i nagrzewania

4 antypoślizgowe nóżki

czas pieczenia:

gofry belgijskie: 5 min

orzeszki: 7 min

donuty: 2:30 min

Cena: 99 zł Sprawdź

ULTIMATE SPEED Przetwornica napięcia 300 W

wyjście do wszystkich standardowych urządzeń ładowanych przez USB

funkcja łagodnego rozruchu chroniąca urządzenie

aktywny system chłodzący z wentylatorem

2 porty USB(5 V / 2 x 1,0 A)

1 gniazdko (230 V~ 50 Hz)

izolowane zaciski na bieguny

do zasilania prądem w samochodach przez gniazdo i port usb (230 V~ / 5 V)

Cena: 129 zł Sprawdź

TRONIC Ładowarka samochodowa

ładowanie przez zapalniczkę samochodową 12 lub 24 V

port ładowania USB-A z QUALCOMM® QUICK CHARGE™ 3.0 - do 4 x krótszy czas ładowania w porównaniu z ładowarkami USB 5 V

ochrona przed zwarciem

Cena: 16,99 zł Sprawdź

PARKSIDE Miernik płynu hamulcowego

do samochodów osobowych i kempingowych oraz motocykli

urządzenie pomiarowe do sprawdzania koncentracji wody w płynie hamulcowym

5-poziomowy wskaźnik LED

z baterią alkaliczną

Cena: 29,99 zł Sprawdź

