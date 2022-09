Lidl: nowa gazetka od poniedziałku, 5 września – co tym razem znajdziemy w ofercie i co warto kupić? [02.09.2022]

Najnowsza gazetka Lidla. Przeglądamy najciekawsze produkty w sklepie Lidl, które mają trafić do oferty już od poniedziałku, 5 września. Zobacz, co zwróciło naszą uwagę tym razem.

Sklep Lidl ma do zaoferowania wiele ciekawych urządzeń i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu w atrakcyjnie niskich cenach. W każdym tygodniu możemy liczyć na nowe produkty zarówno w sklepie online, jak i w sklepach stacjonarnych. Co tydzień pojawia się także nowa gazetka Lidla, w której możesz szybko i wygodnie przejrzeć, co aktualnie znajduje się w ofercie i co wkrótce się w niej pojawi. Katalogi Lidla możesz sprawdzić pod tym linkiem. Sprawdzamy, co pojawi się w nowej gazetce obowiązującej już od 5 września!

Od poniedziałku, 5 września w sklepie pojawią się:

Monsieur Cuisine Smart

SILVERCREST Kuchenka elektryczna z dwiema płytami grzewczymi SDK 2500 C1, 2500 W

2 regulatory temperatury z jedną lampką kontrolną każdy

automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa z bezpiecznikiem termicznym

termostat z regulacją bezstopniową

oddzielny wyłącznik sieciowy

stopki antypoślizgowe

mechanizm zwijania kabla

w zestawie instrukcja

opis: MIN, Level 1-5, MAX

Cena: 129 zł Więcej informacji

SANITAS Oczyszczacz do porów

głębokie oczyszczanie porów dzięki technologii próżniowej

zawiera 10 filtrów wymiennych

czas pracy: 90 minut

wyświetlacz LED wskazujący poziom naładowania akumulatora i intensywność zabiegu

3 wymienne nasadki

5 poziomów intensywności

Cena: 69,90 zł Więcej informacji

ORAL-B Elektryczna szczoteczka do zębów

w zestawie: 2 główki szczoteczki oraz stacja ładująca

dokładne czyszczenie zębów dzięki ruchom oscylacyjnym i obrotowym

okrągła główka szczoteczki Cross Action otacza każdy ząb indywidualnie, a włosie jest ustawione pod kątem 16°

2-minutowy timer

Cena: 89,90 zł – 79,90 zł Więcej informacji

SILVERCREST Odkurzacz ręczny SAS 7.4 L I D3, 7,4 V

zmywalny system stałego filtra przeciwpyłowego

możliwość przechowywania na stacji ładującej

do montażu również na ścianie

Cena: 99 zł – 79 zł Więcej informacji

PARKSIDE Myjka ciśnieniowa PHD 110 E1 Good, 1300 W

urządzenie idealne do czyszczenia pojazdów, fasad i powierzchni zewnętrznych takich jak tarasy, drogi lub podjazdy

indywidualnie ustawiana, standardowa dysza Vario z płynnym przejściem ze strumienia punktowego do powierzchniowego

z oszczędzającym prąd systemem Auto-Start/-Stop: mechanizm silnikowy uruchamia się dopiero po naciśnięciu uchwytu na pistolecie

ergonomiczny uchwyt pistoletu z zabezpieczeniem przed dziećmi

wytrzymała obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego

lekka budowa i ergonomiczny uchwyt pozwalają na różnorodne zastosowanie

lanca przedłużająca do zwiększenia zasięgu

wąż wysokociśnieniowy Anti-Twist o dł. 3 m z szybkozłączką

przyłącze wody z systemem zacisku Click-System dla dostępnych w handlu systemów węży ogrodowych

z praktycznym uchwytem na kabel sieciowy i akcesoria

Cena: 249 zł – 199 zł Więcej informacji

AURIOL Termometr cyfrowy

z włączonym sygnałem ostrzegawczym w razie ryzyka wystąpienia mrozu

wyświetlenie temp. zewnętrznej, wewnętrznej i czasu

w zestawie bateria alkaliczna

Cena: 21,99 zł Więcej informacji

PARKSIDE Akumulatorowa lampa robocza LED

2-stopniowa lampa z diodami COB-LED(100% / 50%)

dodatkowe światło czołowe LED

składana obudowa ze wskaźnikiem stanu naładowania i dodatkowym przyłączem do ładowania

akumulator litowo-jonowy 3,7 V (2200 mAh)

uchwyt do ładowania USB z kablem do ładowania

Cena: 49,99 zł Więcej informacji

