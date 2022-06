Lidl: nowa gazetka od poniedziałku, 6 czerwca – co tym razem znajdziemy w ofercie i co warto kupić? JUŻ OD DZIŚ! [06.06.2022]

Najnowsza gazetka Lidla. Przeglądamy najciekawsze produkty w sklepie Lidl, które mają trafić do oferty już od poniedziałku, 6 czerwca. Zobacz, co zwróciło naszą uwagę tym razem.

Sklep Lidl ma do zaoferowania wiele ciekawych urządzeń i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu w atrakcyjnie niskich cenach. W każdym tygodniu możemy liczyć na nowe produkty zarówno w sklepie online, jak i w sklepach stacjonarnych. Co tydzień pojawia się także nowa gazetka Lidla, w której możesz szybko i wygodnie przejrzeć, co aktualnie znajduje się w ofercie i co wkrótce się w niej pojawi. Katalogi Lidla możesz sprawdzić pod tym linkiem. Sprawdzamy, co pojawi się w nowej gazetce obowiązującej już od jutra!

Od poniedziałku, 6 czerwca w sklepie pojawiły się:

SILVERCREST Zgrzewarka próżniowa

do szczelnego zamknięcia żywności w foliowym opakowaniu

przeznaczona do zamykania próżniowego i zgrzewania

do gotowania sous vide i konserwacji żywności

wyjmowana, przystosowana do mycia w zmywarce tacka ociekowa na płyny

do standardowych węży foliowych o maks. szerokości 30 cm

podłączenie do zewnętrznego zamykania próżniowego pojemników** i worków z zaworem próżniowy**

funkcja "Wet" dla wyjątkowo wilgotnych produktów spożywczych

funkcja "Soft" dla wrażliwych produktów spożywczych

rolka folii wolna od BPA i przystosowana do użytku w kuchence mikrofalowej (do 600 W i 3 min. przy otwartym woreczku)

lampki sygnalizacyjne do monitorowania procesu próżniowania i zgrzewania

praktyczne chowanie kabla i nóżki antypoślizgowe do pewnego stania

Cena: 139 zł Przejdź do pełnej oferty

Blender ręczny z nasadką do smoothie

płynnie regulowana prędkość

przycisk turbo do intensywnego miksowania

z nasadką ze stali szlachetnej

Cena: 99 zł Przejdź do pełnej oferty

SILVERCREST Mop parowy 1550W

do wszystkich rodzajów podłóg oraz dywanów z krótkim włosiem

w zestawie 4 wkłady z mikrofibry, które można prać w pralce

dodatkowa nakładka do dywanów

Cena: 249 zł Przejdź do pełnej oferty UWAGA, tylko w poniedziałek rabat 50 zł!

SILVERCREST Mop elektryczny bezprzewodowy

możliwość stosowania bezprzewodowo

nadaje się do różnych podłóg, takich jak laminat, płytki, parkiet lub podłogi z tworzyw sztucznych

z 1 osobnym zbiornikiem na świeżą i brudną wodę

automatyczne* zwilżanie wałka obrotowego świeżą wodą z komory wałka czyszczącego

zdejmowany wałek czyszczący ułatwia czyszczenie

możliwość czyszczenia do 80 m² z jednym napełnionym zbiornikiem

praktyczna stacja przechowywania, nadaje się do czyszczenia wałka czyszczącego - stabilna pozycja do ładowania

wskaźnik LED akumumatora

Cena: 399 zł – 299 zł Przejdź do pełnej oferty

Od czwartku, 9 czerwca w sklepie pojawią się także:

Livarno Home Lampa z wentylatorem

lampa z wentylatorem, który obraca się powoli i cicho

regulacja obrotów w prawo/lewo: chłodzący strumień powietrza w lecie / lepsze rozprowadzenie ciepła w zimie

3-stopniowa regulacja prędkości

łopatki białe i o wyglądzie drewna - montowane zgodnie z wyborem

obudowa metalowa o wyglądzie matowego niklu

klosz ze szkła opalowego

2 przełączniki ze sznurkiem do oświetlenia i wentylatora

trwała żarówka LED o ciepłym, białym świetle

z materiałem montażowym i instrukcją

Cena: 229 zł – 183,20 zł Przejdź do pełnej oferty UWAGA! Cena promocyjna obowiązuje tylko w czwartek!

Klimatyzator stołowy z funkcją mgiełki

450 ml zbiornik na wodę

3 stopnie prędkości i oscylacja

moc: 12 W

dł. przewodu sieciowego: ok. 100 cm

159 zł – 127,20 zł Przejdź do pełnej oferty UWAGA! Cena promocyjna obowiązuje tylko w czwartek!

SILVERCREST Wentylator kolumnowy 50 W

wentylator kolumnowy z 3 stopniami nawiewu i oscylacją

oscylacja o zasięgu 90° - z możliwością wyłączenia

120-minutowy timer z automatycznym wyłączaniem

przejrzysty panel sterowania

stabilny dzięki szerokiej stopie podstawy

praktyczne zagłębienie ułatwiające transport

Cena: 129 zł – 103,20 zł Przejdź do pełnej oferty UWAGA! Cena promocyjna obowiązuje tylko w czwartek!

SILVERCREST Wentylator stojący z pilotem

wyświetlacz LED łatwy w obsłudze oraz pilot

ruch 3D: pionowo, poziomo

posiada aż 4 tryby nawiewu i 6 poziomów prędkości

ustawiany kąt nachylenia

8 godz. zegar sterujący

stabilnie trzyma się podłoża dzięki szerokiej podstawie

z baterią do pilota

Cena: 249 zł – 199,20 zł Przejdź do pełnej oferty UWAGA! Cena promocyjna obowiązuje tylko w czwartek!

SILVERCREST Wentylator stojący z funkcją mgiełki

wentylator stojący z funkcją nawilżania mgiełką

nawilża powietrze za pomocą technologii ultradźwiękowej

nawilżacz powietrza może być uzywany również oddzielnie - bez funkcji wentylatora

kratka chroniąca wirnik z metalu

filtr antybakteryjny oczyszczający wodę

otwór wylotowy na metalowej kratce zapewniający optymalną turbulencję pary

proste napełnianie zbiornika na wodę, dzięki możliwości jego wyjęcia

stabilny

zapewni przyjemny klimat w pomieszczeniu

Cena: 369 zł – 295,20 zł Przejdź do pełnej oferty UWAGA! Cena promocyjna obowiązuje tylko w czwartek!

Wentylator stojący retro

średnica: 40 cm

3 stopnie prędkości

3 kolory

dł. przewodu sieciowego: ok. 180 cm

Cena: 229 zł – 183,20 zł Przejdź do pełnej oferty UWAGA! Cena promocyjna obowiązuje tylko w czwartek!

SILVERCREST Klimatyzator przenośny

3 poziomy chłodzenia i prędkości

do pomieszczeń o powierzchni max. 20 mkw.

zbiornik na wodę o poj. 9 litrów

w zestawie: 2 wkłady chłodzące i pilot

Cena: 399 zł – 319,20 zł Przejdź do pełnej oferty UWAGA! Cena promocyjna obowiązuje tylko w czwartek!

Comfee Klimatyzator przenośny

3 w 1: chłodzenie, osuszanie i wentylacja

4 poziomy mocy, 2 automatyczne programy

z filtrem przeciwpyłowym

Cena: 1099 zł – 879,20 zł Przejdź do pełnej oferty UWAGA! Cena promocyjna obowiązuje tylko w czwartek!

AURIOL Stacja pogodowa sterowana radiowo

wskaźnik temperatury wewnątrz i na zewnątrz

zegar radiowy z funkcją budzenia

2 kolory do wyboru

Cena: 49,99 zł – 39,99 zł Przejdź do pełnej oferty UWAGA! Cena promocyjna obowiązuje tylko w czwartek!

W sobotę, 11 czerwca w sklepie pojawią się także:

PARKSIDE Zraszacz wahadłowy

równomierne i delikatne nawadnianie 16 dyszami

indywidualnie regulowana pozycja nawadniania (pełne, częściowe, prawa i lewa strona)

regulowany zasięg, szerokość strumienia i przepływ wody

stabilna podstawa

zintegrowana złączka (¾“) i element połączeniowy ze zintegrowanym filtrem

system Parkside Click: pasuje do popularnych węży

Cena: 59,90 zł Przejdź do pełnej oferty

Zamiatarka ręczna

do zamiatania na sucho i na mokro

wirujący system z dwiema szczotkami talerzowymi i szczotką walcową

idealna do zamiatania utwardzonych powierzchni

łatwe wymiatanie zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc

Cena: 349 zł Przejdź do pełnej oferty

PARKSIDE Szlifierka podwójna

2 ściernice do szlifowania zgrabnego i precyzyjnego

ściernice wymienialne bez użycia narzędzi

dł. przewodu sieciowego: 2 m

Cena: 149 zł – 129 zł Przejdź do pełnej oferty

PARKSIDE Piła szablasta

do cięcia w drewnie, tworzywie sztucznym, metalu

w zestawie: brzeszczot do drewna, brzeszczot do metalu

Cena: 189 zł – 159 zł Przejdź do pełnej oferty

PARKSIDE Laser krzyżowy

2 tryby projekcji

w zestawie: zdejmowany zacisk uniwersalny, baterie

Cena: 119 zł Przejdź do pełnej oferty

Więcej produktów w ofercie TUTAJ.

