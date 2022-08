Lidl: nowa gazetka od poniedziałku, 8 sierpnia – co tym razem znajdziemy w ofercie i co warto kupić? [08.08.2022]

Najnowsza gazetka Lidla. Przeglądamy najciekawsze produkty w sklepie Lidl, które mają trafić do oferty już od poniedziałku, 1 sierpnia. Zobacz, co zwróciło naszą uwagę tym razem.

Sklep Lidl ma do zaoferowania wiele ciekawych urządzeń i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu w atrakcyjnie niskich cenach. W każdym tygodniu możemy liczyć na nowe produkty zarówno w sklepie online, jak i w sklepach stacjonarnych. Co tydzień pojawia się także nowa gazetka Lidla, w której możesz szybko i wygodnie przejrzeć, co aktualnie znajduje się w ofercie i co wkrótce się w niej pojawi. Katalogi Lidla możesz sprawdzić pod tym linkiem. Sprawdzamy, co pojawi się w nowej gazetce obowiązującej już od 1 sierpnia!

Od poniedziałku, 8 sierpnia w sklepie pojawią się:

Anemometr lub miernik wilgoci i temperatury

do cyfrowego pomiaru wiatru i temperatury

zakres pomiaru temp. od -30 do 100 stopni Celsjusza

zakres pomiarowy prędkości wiatru od 0 do 30 m/s

Cena: 59,90 zł

Luksomierz lub miernik pola elektromagnetycznego

luksomierz z funkcją min., maks. i hold do porównywania różnych umiejscowień

z wyświetlaczem LED

z oświetleniem tła i wskaźnikiem wymiany baterii

miernik: do pomiaru pola elektromagnetycznego urządzeń takich jak telewizory, komputery, kuchenki mikrofalowe, lodówki, odkurzacze

z prostą, 4-stopniową skalą

Cena: 69, 90 zł

Akumulator 12 V z ładowarką

wydajny akumulator litowo-jonowy

czas ładowania (przy 12 V/ 2 Ah): ok. 60 min

Cell Balancing - dłuższy czas pracy i zwiększona żywotność akumulatora

Cena: 99 zł

Wiertarkowkrętarka akumulatorowa

2-biegowa przekładnia z płynnie sterowanymi obrotami i funkcją zatrzymania

19 poziomów momentów obrotowych

magnetyczny uchwyt do bitów we wrzecionie

maks. moment obrotowy: 28 Nm

Cena: 99 zł

