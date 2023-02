Lidl: nowoczesna frytkownica z Wi-Fi w znacznie niższej cenie - akcja potrwa tylko 3 dni!

Lidl naprawdę ostatnimi czasy rozpieszcza nas ofertami sprzętu AGD. Tym razem, na świecznik trafia beztłuszczowa frytkownica w nowoczesnej wersji, a w dodatku - znacznie niższej cenie! Uwaga, promka potrwa tylko 3 dni.

Lidl niejednokrotnie udowodnił, że marka własna może stworzyć równie atrakcyjne produkty, jak popularne i lubiane przedsiębiorstwa. Z tą różnicą, że za nie - zapłacimy o wiele więcej. Zważając na zasobność oferty niemieckiej sieci sklepów, jest w czym wybierać. Za kilka dni, będziemy mieli okazję zakupić jeden ze sprzętów AGD w znacznie niższej cenie, jednak załapać się na promocję mamy szansę tylko przez 3 dni.

SILVERCREST KITCHEN TOOLS Frytkownica beztłuszczowa Smart XL z Wi-Fi 2150 W

Któż nie lubi frytek i wielu innych chrupiących przekąsek? Nowoczesne urządzenia wychodzą na przekór stereotypom i udowadniają, że smakołyki wcale nie muszą być aż tak niezdrowe. Przykładem na to jest m.in. beztłuszczowa frytkownica, która składniki przygotowuje z wykorzystaniem gorącego powietrza. Brzmi niemożliwie, ale takie rozwiązania są stosowane przez producentów coraz częściej, a co za tym idzie - tanieją. Model od SILVERCREST nie tylko ogranicza spożycie tłuszczu przy jednoczesnym przypiekaniu składników, ale i obsługuje Wi-Fi... Wersja, którą już 13.02 znajdziemy w promocji, pozwoli na przygotowanie ulubionych dań niemal dla całej rodziny, ponieważ jest to model o zwiększonej pojemności - XL.

ok. 29,4 x 32 x 40 cm (szer. x wys. x gł.)

do grillowania, pieczenia i smażenia bez dodatkowego oleju lub tłuszczu

z funkcją utrzymywania ciepła, opóźnionego startu oraz tworzenia własnych przepisów

10 programów szybkiego wyboru

50 zapisanych przepisów

z połączeniem z aplikacją Lidl Home przez Wi-Fi

z 60-minutowym timerem

kosz o poj. 5,2 l do smażenia np. 1,4 kg frytek lub całego kurczaka!

regulacja temp.: od 60°C do 200°C

kosz do smażenia i patelnia z zapobiegającą przywieraniu powłoką marki ILAG®

obsługa za pomocą aplikacji Lidl Home lub cyfrowego ekranu dotykowego na urządzeniu

Jak wspominaliśmy, w okresie od 13.02 -15.02 frytkownica beztłuszczowa pojawi się w stacjonarnych sklepach Lidl - cena wyniesie 449 zł 399 zł.

Zobacz również:

Sprawdź również: Lidl zapowiada wielką WYPRZEDAŻ! Nawet -80% taniej.