Lidl: od czwartku mega tani sprzęt w ofercie. Spodoba się fanom fotografii

W czwartkowej ofercie Lidla pojawi się kilka ciekawych urządzeń w bardzo atrakcyjnych cenach. Czy warto zdecydować się na zakup?

W ofercie Lidla możemy trafić na wiele ciekawych produktów, które kupimy w bardzo niskich, konkurencyjnych cenach. Możemy liczyć zarówno na urządzenia do domu, biura, ogrodu czy warsztatu, a także na szeroki wybór akcesoriów. Tym razem na sklepowych półkach Lidla pojawi się coś dla fanów fotografii analogowej - w ofercie dostępny będzie skaner do slajdów i negatywów, który kupimy za niecałe 150 zł. Zobaczmy, jak prezentuje się to urządzenie oraz jakie funkcje posiada.

Skaner do slajdów i negatywów SilverCrest

To urządzenie służące do dygitalizacji negatywów (film, 35 mm) lub pokazu slajdów wyposażone w sensor CMOS o rozdzielczości 5 megapikseli. Skanowanie jednego zdjęcia odbywa się za pomocą jednego przycisku umieszczonego na sprzęcie (One-Button-Scan). Do dyspozycji mamy oprogramowanie dostępne na płycie CD (w zestawie) lub możemy je pobrać ze strony online podanej w instrukcji obsługi. Za pomocą aplikacji możemy automatycznie regulować kolory oraz naświetlenie zdjęcia.

W zestawie otrzymujemy: płyta CD z oprogramowaniem, szczoteczka do czyszczenia, magazynek na ramki slajdów, 2 uchwyty na taśmy filmowe, kabel z micro-USB na USB-A

Za skaner zapłacimy aktualnie 149 zł (przejdź do sklepu), więc to bardzo niska cena, jak na tego typu sprzęt. Profesjonalne skanery potrafią kosztować nawet kilka tysięcy złotych. Musimy zatem liczyć się z tym, że urządzenie nie jest najlepszej jakości. Niemniej to z pewnością bardzo ciekawa tania alternatywa, która spodoba się początkującym fotografom. To również dobre rozwiązanie dla osób, które chcą przejrzeć negatywy przed oddaniem ich do wywołania.

Co jeszcze w czwartkowej ofercie?

UNITED OFFICE Niszczarka dokumentów

nakładana na kosz

poziom bezpieczeństwa 2, DIN 66399

automatyczna funkcja start/stop

pozbądź się starych dokumentów, dzięki niszczarce w bezpieczny sposób pozbędziesz się zalegających dokumentów z danymi osobowymi, których nie chciałbyś udostępniać innym

manualny bieg wsteczny w celu odblokowania papieru

cięcie aż do 6 arkuszy A4 (80 g/m²) równocześnie

wysuwane ramię teleskopowe na okrągłe lub prostokątne kosze (28-42 cm)

Cena: 55 zł - przejdź do oferty

Półmechaniczna klawiatura gamingowa

z efektem świetlnym RGB z regulowaną jasnością

ok. 44,2 x 3,9 x 14,3 cm

funkcja anti-ghosting dla 25 klawiszy sterujących

Cena: 89,90 zł - przejdź do oferty

Ergonomiczna mysz bezprzewodowa

dla optymalnej obsługi

z nanoodbiornikiem USB

6 programowalnych przycisków

2 wzory

Cena: 49,90 zł

