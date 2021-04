Lidl: od dzisiaj w ofercie odkurzacz bezprzewodowy w super cenie

W ofercie Lidla pojawił się nowoczesny odkurzacz bezprzewodowy w atrakcyjnie niskiej cenie - sprawdźcie, jakie funkcje posiada.

Odkurzacz bezprzewodowy marki Grundig jest dostępny w sklepach stacjonarnych Lidla w cenie 399 zł.

Urządzenie sprawdzi się do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni. Odkurzacz został wyposażony w system filtrów z technologią cyklonową oraz filtr EPA-10, 2 poziomy mocy ssania, 4-stopniowy wskaźnik naładowania baterii oraz pojemnik na zabrudzenia o pojemności 500 ml. Na jednym naładowaniu może pracować do 60 min. W zestawie znajduje się szczotka do kurzu, szczelinówka oraz stacja ładująca ze schowkiem na akcesoria.

