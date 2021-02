Lidl: od dzisiaj w ofercie ręczna myjka parowa w świetnej cenie!

Od dzisiaj na sklepowych półkach Lidla pojawiła się myjka parowa do czyszczenia różnych powierzchni w atrakcyjnie niskiej cenie. Zobaczcie, czym się charakteryzuje.

W ofercie Lidla po raz kolejny dostępna jest ręczna myjka parowa SilverCrest, za którą zapłacicie jedynie 79,90 zł. Urządzenie nadaje się do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni, takich jak armatura, ceramika, tapicerka, lustra czy felgi. Za pomocą silnego strumienia pary usunie wszelkie zanieczyszczenia i odświeży daną powierzchnię.

Czyści, dezynfekuje i odtłuszcza - bez chemikaliów i środków czyszczących

Czyści nawet trudno dostępne miejsca i dokładnie rozpuszcza cząsteczki brudu

Do wszystkich powierzchni paroodpornych, takich jak szkło, ceramika, kamień, metal i emalia

Usuwa 99,99% pospolitych bakterii domowych (dokładne czyszczenie usunie 99,99% wszystkich powszechnych bakterii domowych na zwykłych twardych powierzchniach domowych)

Obrotowa dysza

Krótki czas nagrzewania - gotowy do pracy w 3 min

Wskaźniki świetlne

Blokada przed dziećmi

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Długi kabel sieciowy o długości 4 m

Zawiera 9-częściowy zestaw akcesoriów: dysza przedłużająca, dysza kątowa, dysza do tapicerki bawełnianej, ściągacz do okna, okrągła szczotka, przedłużacz, wąż pomiarowy i lejek

Czas nagrzewania: 3 min.

Pojemność zbiornika na wodę: 250 ml

Ciśnienie pary: 2,7 - 3,6 bar

Moc: 1000 W

Wymiary: 31 x 24,5 x 12,5 cm (szer. x wys. x gł.)

3-letnia gwarancja

Produkt sprzedawany w wybranych punktach sklepów stacjonarnych Lidl.

