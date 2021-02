Lidl - od dzisiaj w ofercie tani irygator do zębów z 3-stopniową regulacją

W ofercie Lidla pojawił się właśnie irygator do zębów Nevadent w atrakcyjnej cenie. Zobaczcie, jakie funkcje posiada i ile kosztuje.

Na sklepowych półkach Lidla coraz częściej możemy trafić na ciekawe produkty do domu, które można kupić o wiele taniej niż w innych sklepach. Tym razem w ofercie pojawił się irygator do zębów marki Nevadent, za który zapłacimy niecałe 100 zł. To idealna okazja, aby wypróbować tego rodzaju urządzenie, tym bardziej, że produkt sprzedawany jest z 3-letnią gwarancją producenta. Czym się charakteryzuje?

3-stopniowa regulacja intensywności strumienia wody: delikatny - do stymulującego masażu dziąseł, normalny – do codziennego czyszczenia i dokładnego usuwania płytki nazębnej, mocny – usuwa uciążliwe resztki jedzenia

Dwie końcówki z kolorowymi pierścieniami sygnalizacyjnymi

Zbiornik na wodę: 130 ml

Nadaje się także do zamocowania na ścianie – z materiałem montażowym

Wskaźnik kontroli ładowania (czerwony podczas ładowania, zielony po pełnym naładowaniu)

Przełącznik włącz/wyłącz

Ładowanie indukcyjne

Przycisk zwalniający nasadkę dyszy

Akumulator litowo-jonowy: 3,7 V, 800 mAh

Częstotliwość działania pompy: maks. 2300 impulsów/min.

Czas ładowania: ok. 15 h

Czas pracy na jednym ładowaniu: 15 minut

Sprawdzajcie także bieżące wyprzedaże w Lidlu!