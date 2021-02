Lidl: od jutra w ofercie szczoteczka elektryczna Oral-B w świetnej promocji

Od 4 lutego w ofercie sklepów Lidl będzie dostępna szczoteczka elektryczna Oral-B PRO 600 w bardzo atrakcyjnej cenie. Sprawdźcie sami!

Promocyjne oferty w sklepie Lidl to idealna okazja, aby pomyśleć o zakupie nowych akcesoriów i urządzeń do domu - ceny niektórych produktów w ofercie Lidla są naprawdę zaskakujące. W tym tygodniu macie okazje kupić oryginalną szczoteczkę elektryczną do zębów Oral-B Pro 600 za niecałe 100 zł. Obecnie, żaden inny sklep nie proponuje tak niskiej ceny.

Czym charakteryzuje się szczoteczka do zębów Oral-B PRO 600 i jakie funkcje posiada?

Wykonuje 8800 ruchów obrotowych na minutę oraz 20000 ruchów pulsacyjnych,

Dzięki technologii szczotkowania 3D łączy ruchy obrotowe, pulsacyjne i rotacyjne,

Posiada wbudowany czasomierz oraz wskaźnik naładowania,

Na jednym naładowaniu może wytrzymać do 10 dni,

Jest kompatybilna z wieloma końcówkami wymiennymi.

W zestawie: stacja ładująca oraz jedna końcówka do szczotkowania

Produkt zakupiony w sklepie Lidl jest objęty dwuletnią gwarancją producenta.

Inne ciekawe oferty w Lidlu:

Sprawdźcie również promocje na płyty winylowe w Biedronce.