Lidl: od poniedziałku w ofercie robot sprzątający Vileda VR302 w promocyjnej cenie

Już w poniedziałek w sklepie Lidl będzie można kupić automatyczny odkurzacz Vileda VR 302 w atrakcyjnej cenie - 100 zł taniej niż w najtańszych sklepach online.

Robot sprzątający Vileda VR302 trafi na sklepowe półki Lidla w poniedziałek 28 września i będzie kosztował 699 zł, czyli o 100 zł mniej niż w innych sklepach. Jakie funkcje posiada?

VR 302 został wyposażony w:

Dwa programy czyszczące (auto + MAX),

Podwójny system filtrowania,

Trzy tryby czyszczenia (spiralny, zyg-zag, auto),

Baterię o pojemności 2150 mAh,

Zbiornik na brud i kurz, możliwy do sprawnego opróżnienia i mycia,

System podwójnych szczotek bocznych oraz szczotkę centralną.

Czujniki spadku oraz przeszkód,

Funkcję planowania sprzątania.

Wysokość robota to ok. 9 cm. Waga - ok. 5 kg.

W zestawie znajdziemy stację dokującą, do której urządzenie wraca automatycznie po zakończeniu pracy oraz pilota do zdalnego sterowania. Robot sprzątający Vileda VR302 sprzedawany jest z dwuletnią gwarancją.

