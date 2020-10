Lidl: od soboty w ofercie odkurzacz pionowy z funkcją mycia i suszenia podłogi

Od jutra w Lidlu promocja na pionowy odkurzacz 3w1 Silvercrest. Wielofunkcyjne urządzenie kupimy za niecałe 500 zł. Jak prezentuje się odkurzacz i jakie funkcje posiada?

Lidl proponuje kolejną ciekawą promocję, tym razem na sklepowych półkach pojawi się pionowy odkurzacz 3w1 za około 499 zł. Urządzenie Silvercrest umożliwia nie tylko odkurzanie, ale także mycie oraz suszenie podłogi. Sprawdzi się podczas czyszczenia różnych rodzajów podłóg: laminatu, płytek, parkietu czy dywanu o krótkim włosiu.

Odkurzacz pionowy Silvercrest został wyposażony w szczotkę o dużej mocy, 2 oddzielne zbiorniki na czystą (820 ml) i brudną wodę (480 ml) oraz filtr HEPA 13. Posiada także funkcję samoczyszczenia ze spryskiwaczem, zdejmowaną szczotkę i drążek, który pozwala na to, by odkurzacz stał pionowo. W zestawie znajdziemy myjkę do mycia podłóg oraz podstawkę i uchwyt do szczotki.

Wymiary urządzenia to ok. 118 x 30,7 x 21,5 cm

Waga: 4,85 kg

