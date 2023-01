Lidl odpalił ekstra promocje na ekspresy do kawy i akcesoria. Taniej nie będzie

W sklepie internetowym Lidla trwa promocja na ekspresy do kawy oraz akcesoria - wybrane produkty można kupić w znacznie niższej cenie. Wystarczy skorzystać z kodu rabatowego.

Czy wyobrażacie sobie dzień bez kawy? Ja zdecydowanie nie. Najlepiej oczywiście smakują świeżo zmielone ziarna. Aby cieszyć się jak najlepszym smakiem, warto pomyśleć o odpowiednim ekspresie lub przynajmniej wyposażyć się w elektryczny młynek do kawy. Jeśli zastanawiacie się nad zakupem tego typu sprzętów, to na stronie Lidla znajdziecie ciekawą promocję na wybrane urządzenia - wystarczy skorzystać z kodu EKSPRESY15. Dana oferta jest ważna tylko od 16 do 22 stycznia. W promocji znajdziemy zarówno ekspresy marki własnej Lidla oraz urządzenia znanych marek.

Ekspresy i akcesoria w promocji:

SILVERCREST Ekspres do kawy ciśnieniowy kolbowy SEMM 1470 A2

z systemem do spieniania mleka

z sześcioma przyciskami zapewniającymi szybką i łatwą przyjemność picia kawy

tradycyjny system sitkowy

2 sitka do 1 albo 2 filiżanek kawy espresso względnie małej albo dużej cappuccino i latte macchiato

wydajne, 15 barowe ciśnienie pompki do perfekcyjnej pianki i idealnego zapachu

indywidualna regulacja ilości spieniania mleka

wyjmowany zbiornik na wodę (maks. pojemność: 1,2 l) i zbiornik na mleko (maks. pojemność: 0,7 l)

wyjmowana tacka do ociekania z kratką na filiżanki

sitka i uchwyt na sitka można schować w tylnej części urządzenia

wyciągany podest na filiżanki espresso

z łyżeczką do kawy 2 w 1, i ubijakiem w zestawie

pojemnik na mleko, tacę ociekową i sitka można myć w zmywarce

Melitta Automatyczny ekspres do kawy EspressoLinePerfectMilk E957-213

taca ociekowa ze stali nierdzewnej: wysokiej jakości wykonanie i wygląd

puszysta pianka mleczna lub gorące mleko w mgnieniu oka: Auto-Cappuccinatore jest łatwy w obsłudze dzięki systemowi z zaworowem i pokrętłem

optymalnie wydobywa aromat kawy: System Ekstrakcji Aromatu (A.E.S.) z funkcją wstępnego parzenia

przyjemność picia kawy zgodnej z indywidualnymi upodobaniami: szybka regulacja mocy i temperatury kawy (każda regulowana w trzech stopniach)

młynek regulowany na trzech poziomach

dostępne 2 receptury kawy (Espresso & Café Creme), jak również własne propozycje, takie jak Latte Macchiato i Cappuccino

funkcja One Touch: wystarczy jeden przycisk, żeby przygotować ulubiony napój

napełnij dwa kubki jednocześnie:: Double Cup Mode

wylewka do kawy o regulowanej wysokości 135 mm, idealna do filiżanek lub wyższych szklanek do latte macchiato

ułatwiający obsługę wyświetlacz LED z symbolami

indywidualnie regulowana konkretna ilość wody w zakresie 30-220ml

wyjmowany zbiornik na wodę (1,2l) z funkcją wykrywania ilości wody: zapobiega parzeniu kawy przy pustym zbiorniku

1 pojemnik na ziarna kawy (120 g)

łatwe czyszczenie dzięki automatycznemu programowi czyszczenia, odkamieniania i płukania

łatwe i wygodne czyszczenie

kompatybilny z filtrem wodnym (np. Melitta® Pro Aqua), zapewniającym świeżo przefiltrowaną i pozbawioną kamienia wodę

oszczędność energii: funkcja automatycznego wyłączania & tryb oszczędzania energii

zmieści się w każdej kuchni: tylko 20 cm szerokości: kompaktowe wymiary ze sprawdzoną technologią Melitta®

BOSCH Automatyczny ekspres do kawy TIS30129RW

System SensoFlow: innowacyjny system grzewczy gwarantuje maksymalny aromat dzięki zawsze idealnej i stałej temperaturze parzenia.

Przygotowanie jednym przyciskiem: Espresso, Caffe Crema, Cappuccino, Latte Macchiato za naciśnięciem przycisku.

Odpowiedni do filtra wody BRITA Intenza: redukuje zawartość kamienia w wodzie oraz redukuje substancje zakłócające zapach i smak.

MilkMagic Pro: łatwe przygotowywanie cappuccino i latte macchiato. Wlej mleko do kubka, a resztę załatwisz za jednym dotknięciem przycisku.

regulowana wysokość wylewki kawy i spieniacza do mleka: zmieszczą się pod nią szklanki do latte macchiato o wysokości do 13 cm (maks.)

łatwo dostępne drzwi serwisowe z przodu maszyny gwarantują szybką konserwację i czyszczenie

wyjmowany zbiornik na wodę ułatwiający napełnianie (pojemność 1,4 l)

pojemnik na ziarna kawy z pokrywką chroniącą przed aromatami (pojemność 250 g)

ceramiczny młynek zachwyca długą żywotnością i wydobywa maksimum aromatu z każdego ziarna kawy

wielostopniowa regulacja grubości mielenia ziaren

oprócz rodzajów kaw, także indywidualnie wybierane: spienione mleko

minimalny czas podgrzewania: szybka pierwsza filiżanka

pompa wodna o ciśnieniu 15 bar

wyjmowany zaparzacz: łatwe i higieniczne czyszczenie pod bieżącą wodą

automatyczny program płukania po wyłączeniu, włączeniu

spieniacz do mleka można wyjąć i myć w zmywarce

tacka ociekowa i pojemnik na fusy z kawy są wyjmowane i nadają się do mycia w zmywarce

Calc'nClean: automatyczny program czyszczenia i odkamieniania

Akcesoria w zestawie: 1 x pasek testowy do oznaczania twardości wody

moc: 1300 W

napięcie: 220-240 V, 50/60 Hz

dł. przewodu zasilającego: 100 cm

SILVERCREST Młynek do kawy SKKM 200

z żarnem stożkowym z wysokogatunkowej stali nierdzewnej

świeżo mielona kawa za jednym przyciśnięciem guzika

idealny do wszystkich ekspresów do kawy (takich jak np. ekspresy przelewowe, zaparzacz do kawy, ekspres do espresso i wiele innych)

ustawienie stopnia zmielenia na 25 różnych poziomach

możliwa do ustawienia ilość zmielonej kawy na 1-14 filiżanek (sterowana czasowo)

funkcja auto off po osiągnięciu wymaganej ilości kawy

zbiornik na mieloną kawę ze zdejmowaną pokrywą i gumowym korkiem

zdejmowane, łatwe do czyszczenia żarno

uchwyt kolby do bezpośredniego dozowania dla ekspresów do espresso i ekspresów kolbowych

pojemność zbiornika na ziarna kawy: ok. 250 g

akcesoria w zestawie: łyżka do zmielonej kawy

pobór mocy: 200 W

napięcie: 220-240 V, 50-60 Hz

długość kabla: 100 cm

SILVERCREST Spieniacz do mleka SIMAS 550 indukcyjny

do przyrządzania idealnej pianki z mleka w krótkim czasie

4 programy do wyboru poprzez obsługę jednym przyciskiem: ciepła pianka, podgrzewanie mleka, kakao, zimna pianka

dioda LED wskazuje wybrany program (czerwony = ciepły, niebieski = zimny)

pojemnik wewnątrz z oznaczeniem, bezprzewodowy, obracany w zakresie 360°

ubijacz do funkcji "spienianie" i "podgrzewanie"

zdejmowana pokrywa z pierścieniem uszczelniającym

automatyczna funkcja wyłączania

ochrona przed przegrzaniem

antypoślizgowe nóżki przy podstawie

pojemnik na mleko, pokrywka i ubijacz nadają się do mycia w zmywarce

pojemność: pojemność: 820 mlilość mleka: co najmniej 100 ml, podgrzewanie mleka: 400 ml

moc: maks. 550 W

dł. kabla: 60 cm

Co istotne, wybierając ekspres za więcej niż 250 zł lub 350 zł, można zyskać dodatkowy rabat.

