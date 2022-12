Lidl oferuje nowoczesny sprzęt dla kierowców! Tego w ofercie jeszcze nie było...

Jeśli wydawało Ci się, że już nic nie zaskoczy Cię w ofercie Lidla - nic bardziej mylnego. Do sieci sklepów trafił sprzęt, którego potrzebuje każdy, kto posiada elektryczny samochód - cena może Cię przekonać.

Decyzja o zakupie samochodu elektrycznego wiąże się z tendencją wzrostową. Na nowe rozwiązanie otwiera się coraz większe grono przedsiębiorstw, na co wpływ ma również decyzja UE o zakazie sprzedaży aut z silnikiem spalinowym po 2035 roku. Dla zainteresowanych uaktywniono również program ''Mój Elektryk'' - każdy ma prawo wnioskować o dofinansowanie elektryka aż do 27 tysięcy. Nie jest więc zaskoczeniem, że tego typu rozwiązania rosną w siłę, co zauważył również...Lidl.

ULTIMATE SPEED Stacja ładowania Wallbox 11kW

Korzystając na co dzień z samochodu elektrycznego, możliwość naładowania w miejscu zamieszkania to niezwykle wygodne i praktyczne rozwiązanie. Urządzenie umożliwia dobór odpowiedniej mocy ładowania spośród aż 9 trybów. Intuicyjne urządzenie jest przeznaczonego do montażu na terenie prywatnym - również we własnym garażu. Producent określa klasę wodoszczelności jako IP65, tak więc warunki pogodowe nie są większą przeszkodą w użytkowaniu. Stacja ładowania umożliwia zasilanie w temperaturze od -25 do 50 stopni Celsjusza. Wtyczka w typie 2 jest zgodna z normą EN 62196-2 i może być użytkowana również poprzez auta hybrydowe. Sam proces ładowania oraz wszelkie parametry możemy śledzić na 3,3-calowym ekranie LCD.

Stacja jest przeznaczona do aut od producentów takich jak m.in. Tesla, BMW i VW. Przy decyzji o zakupie kieruj się maksymalną mocą ładowania.

Parametry techniczne:

zasilanie napięciowe 400 V~ lub 230 V~ (automatyczne rozpoznawanie)

4 moce ładowania do wyboru (przy 400 V~): ok. 4, 7, 9 lub 11 kW

3 moce ładowania do wyboru (przy 230 V~): ok. 2, 3 lub 4 kW

napięcie na wejściu / wyjściu: 230 V~ 50 Hz, 1 Ph / 400 V~ 50 Hz, 3 Ph

prąd wejściowy i wyjściowy: maks. 16 A

temperatura pracy: -25 do +50 °C

długość kabla z wtyczką: 5 m

praktyczne zagłębienie do schowania kabla do ładowania

materiał: metal, tworzywo sztuczne

wymiary: ok. 40 x 36 x 14,55 cm

waga: ok. 6 kg

Stacja ładowania jest dostępna już teraz pod tym linkiem, w cenie 2399 zł. Warto dodać, że w ofercie Lidla pojawi się jeszcze kilka produktów, które mogą przydać się posiadaczom elektrycznych samochodów...

ULTIMATE SPEED Mobilna stacja ładowania USML 3.7 A1, 230 V

zasilanie z 230 V~

5 mocy ładowania do wyboru: od 1,38 do 3,7 kW

napięcie na wejściu: 230 V~ 50 Hz

maks. prąd na wejściu: 16 A

napięcie na wyjściu: 230 V~ 50 Hz

maks. prąd na wyjściu. 16 A

temp. stosowania: -35 do +50 °C

wtyczka typu 2 (zgodnie z EN 62196-2) + wtyczka sieciowa (230 V~)

długość kabla (z wtyczką): 5 m

materiał: miedź, srebro, tworzywo sztuczne

wymiary: ok. 33,5 x 10,5 x 33,5 cm

waga: ok. 2,8 kg

Mobilna stacja ładowania będzie dostępna online już za kilka dni w cenie 999 zł.

ULTIMATE SPEED Kabel do ładowania typ 2 USLK 22 A1, 5 m

pojemność ładowania: do 22kW (3-fazowa)

napięcie na wejściu / wyjściu: 230 V~ 50 Hz, 1 Ph / 400 V~ 50 Hz, 3 Ph

maks. prąd na wejściu / wyjściu: maks. 32 A

temp. stosowania: -35 do +50 °C

wtyczka typu 2 (zgodnie z EN 62196-2)

długość kabla wraz z wtyczką: 5 m

materiał: miedź, srebro

wymiary: ok. 37 x 8,5 x 37 cm

waga: ok. 3,25 kg

Kabel do ładowania będzie dostępny online już za kilka dni w cenie 999 zł.

