Lidl oferuje sprzęt od Philips. Zdradzamy jak obniżyć jego cenę, aby była to najtańsza oferta na rynku

Niemiecka sieć sklepów od dawna nie jest już tylko sklepem z FMCG. Oferta artykułów przemysłowych przykuła naszą uwagę niejednokrotnie - tym razem, znaleźliśmy dość interesujący sprzęt od Philips. Warto jednak zastanowić się, czy aby na pewno warto go tam kupić?

Oczyszczacz powietrza Philips AC0819/10

Choć świadomość dotycząca aktualnych zagrożeń związanych z jakością powietrza stale rośnie, nadal wiele osób nie zdaje sobie sprawy jak duże konsekwencje wywoływać mogą zanieczyszczenia. Niestety często przekonujemy się o nich, gdy jest już nieco zbyt późno na profilaktykę, ponieważ skutkiem mogą być nie tylko krótkotrwałe dolegliwości ale również postępujące choroby układu oddechowego i krwionośnego. Więcej dowiesz się z naszego wpisu: Czy oczyszczacz powietrza ma sens? Jakie są wady i zalety? Sprawdź, czy ochroni Cię przed zanieczyszczeniami.

Zważając na pozycję Lidla, ma on dość dużo możliwości - zarówno pod względem pozyskiwania ciekawych produktów, jak i atrakcyjnych cen od producentów. Wystarczy zajrzeć do internetowego sklepi, aby przekonać się o tym, że choć dominują tu marki własne, znalezienie sprzętów od Xiaomi, Kenwood czy Bosch nie jest większym wyzwaniem. Kontynuując poszerzanie oferty AGD, w oko wpadła nam nowość od Philips, a mowa tu o... oczyszczaczu powietrza.

Model AC0819/10 zadebiutował już w 2020 roku, tak więc jest to nieco starsza alternatywa od Philips. Niemniej, myślę że może okazać się dobrym sprzętem dla osób, które szukają budżetowego i kompaktowego rozwiązania.

Oczyszczacz powietrza umożliwia pracę w trzech trybach: turbo, uśpienia i automatycznym - dostosowuje się do panujących warunków, które ustala na podstawie danych z czujników). Możliwość wyboru jest dużym atutem, ponieważ możemy użytkować sprzęt tak, aby był on możliwie najskuteczniejszy, a jednocześnie nie utrudniał codziennych obowiązków, a nawet nie zaburzał snu. Wewnątrz znajdziemy filtr wstępny oraz HEPA 12, a stały nadzór stanu powietrza możemy obserwować poprzez wskaźnik jakości na kolorowym wyświetlaczu.

Parametry techniczne:

Wymiary: ok. dł. 27,6 x szer. 27,6 x wys. 40,5 cm

Waga: ok. 2,36 kg

Długość kabla: 1,6 m

Pobór prądu: do 22 W

Wydajność: do 190 m³/h, 99,5% cząsteczek o wielkości 0,003 µm

Cena: 569 zł

Czy opłaca się kupić sprzęt Philips w Lidlu?

Wiele osób zakłada, że skoro sieci kojarzone niegdyś z dyskontami oferowały niskie ceny, tak będzie również w przypadku artykułów przemysłowych. Rzeczywistość jest zgoła inna, ponieważ nierzadko są to podobne kwoty, jak u konkurencji. W przypadku oczyszczacza od Philips, warto skorzystać z dodatkowych rabatów, aby zakup był rzeczywiście atrakcyjny cenowo. Znalezienie oferty w tej samej cenie zajęło nam zaledwie chwilę (średnia cena to jednak około 600 zł) ale... korzystając z akcji rabatowej, możemy kupić go za 489 zł, co jest zdecydowanie najtańszą propozycją. Niestety wspomniana promocja obowiązuje przez określony czas, tak więc po jej zakończeniu... za podobną kwotę kupimy model niemal wszędzie.

Oczyszczacz powietrza Silvercrest SLR 30 B1

Szukasz znacznie tańszej alternatywy? Warto przyjrzeć się sprzętowi od marki własnej - Silvercrest. Cechuje się on nieco mniejszą wydajnością (130 m3/h), natomiast posiada 3-stopniową filtrację wraz z zastosowaniem filtra wstępnego, EPA i węglowego. Umożliwia skorzystanie z aż czterech trybów pracy, a o stanie powietrza poinformuje nas specjalny czujnik z barwnym wskaźnikiem LED.

Parametry techniczne:

Wymiary: ok. 21 x 29,5 x 21 cm (szer. x wys. x gł.)

Maks. powierzchnia pomieszczenia: 36m³ (powierzchnia 15m², wysokość pomieszczenia: 2,4 m)

Dodatkowe funkcje: generator jonów, timer z automatycznym wyłączaniem, wskaźnik wymiany filtra

Cena: 249 zł

