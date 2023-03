Lidl oszalał! Cena tego urządzenia powala [10.03.2023]

W sklepie Lidl pojawiło się niezbędne nawet wiosną urządzenie. Cena jest naprawdę korzystna. Jest zatem i tanio, i funkcjonalnie.

Lidl ma wiele licznych marek własnych, wśród których jedną z najciekawszych jest marka SILVERCREST. Tym razem do oferty tego dyskontu trafił grzejnik olejowy tej marki. Jest dostępny w sklepie internetowym, a jego cena naprawdę zachęca. W dodatku teraz jest w promocji! Jeśli szukasz sprzętu od sprawdzonego producenta, to może być dobra propozycja. Za naprawdę niewielką kwotę możemy mieć w domu grzejnik olejowy, który z pewnością przyda się nawet wiosną. Naszym zdaniem, warto rozważyć zakup tego produktu. W tej cenie trudno będzie znaleźć coś ciekawszego. Opłaca się? Wygląda na to, że to niezła propozycja!

Grzejnik olejowy SOR1500E47 marki Silvercrest

Ten grzejnik ma płynny regulator termostatu i 3 poziomy grzania (600/900/1500 W. Cechuje go duża powierzchnia grzewcza z 7 żeberkami. Dodatkowo, ma funkcję ostrzegania przed mrozem oraz zabezpieczenie przed przewróceniem i przegrzaniem z automatycznym wyłączaniem dla większego bezpieczeństwa. Producent przekonuje, że dzięki 4 lekkobieżnym kółkom i uchwytowi produkt jest mobilny. Ponadto, ma funkcję nawijania kabla.

Parametry:

znamionowy pobór mocy: 1500 W

napięcie znamionowe: 220-240V~ 50Hz

długość kabla: 180 cm

Grzejnik jest dostępny w cenie 269 zł. Kupisz go pod tym linkiem.

