Lidl oszalał! Cena tego urządzenia powala [31.01.2023]

W sklepie Lidl pojawiło się niezbędne tej zimy urządzenie. Cena powala! Teraz w dodatku w promocji! Jest zatem i tanio, i funkcjonalnie.

Lidl ma wiele licznych marek własnych, wśród których jedną z najciekawszych jest marka SILVERCREST. Tym razem do oferty tego dyskontu trafił grzejnik olejowy tej marki. Jest dostępny w sklepie internetowym, a jego cena naprawdę zachęca. W dodatku teraz jest w promocji! Jeśli szukasz sprzętu od sprawdzonego producenta, to może być dobra propozycja. Za naprawdę niewielką kwotę możemy mieć w domu grzejnik olejowy, który z pewnością przyda się tej zimy. Naszym zdaniem, warto rozważyć ten zakup. W tej cenie trudno będzie znaleźć coś ciekawszego. Opłaca się? Wygląda na to, że to niezła propozycja!

SILVERCREST Grzejnik olejowy SOR1500E47

zapewnia ciepło

płynny regulator termostatu i 3 poziomy grzania (600/900/1500 W)

duża powierzchnia grzewcza z 7 żeberkami

z funkcją ostrzegania przed mrozem

mobilność dzięki 4 lekkobieżnym kółkom i uchwytowi

zabezpieczenie przed przewróceniem i przegrzaniem z automatycznym wyłączaniem dla większego bezpieczeństwa

czerwona dioda sygnalizacyjna z przodu (LED)

1x przełącznik obrotowy (poziomy ogrzewania)

1x sterowanie obrotowe (termostat)

z funkcją nawijania kabla

znamionowy pobór mocy: 1500 W

napięcie znamionowe: 220-240V~ 50Hz

długość kabla: 180 cm

Grzejnik jest dostępny w cenie 269 zł zamiast 299 zł. Więcej informacji na jego temat znajdziesz pod tym linkiem.

Zobacz również:

Warto zerknąć też na:

SILVERCREST Ceramiczny termowentylator kolumnowy STHL 2000 B2 – klik

SILVERCREST Promiennik sufitowy SHDH 2000 W – klik

SILVERCREST Konwektor SKM 2000 B2, 2000 W – klik

Midea Grzejnik NY1507-20M, z kółkami transportowymi, 1500 W - klik

EASYmaxx Grzejnik konwektorowy, 2000 W - klik

SILVERCREST Termowentylator SHL 2000 A1 BL - klik

Polecamy też: Lidl: ten ekspres do kawy znanej marki to prawdziwa okazja