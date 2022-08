Lidl: produkt dnia w specjalnej cenie - taniej go nie kupisz [04.08.2022]

Sieć sklepów Lidl nieustannie poszerza swoją ofertę oraz kategorie produktowe. Jeśli poszukujecie prawdziwych okazji, przedstawiamy produkt specjalny - dostępny w promocyjnej cenie wyłącznie przez 24h!

Specjalistyczne urządzenia i sprzęty znacząco ułatwiają funkcjonowanie oraz możliwości. Wyposażenie naszego domu wobec potrzeb i oczekiwań bywa trudne, a tym samym kosztowne. Tym razem, z pomocą przychodzi Lidl - wprowadzając hit dnia!

Hit dnia - 04.08

PARKSIDE Myjka ciśnieniowa PHD 170 B2, 2400 W, 170 bar

Parametry urządzenia:

wysokociśnieniowa pompa aluminiowa o wysokiej wydajności, trwała i odporna na korozję

z oszczędzającym prąd systemem Auto-Start/-Stop: mechanizm silnikowy uruchamia się dopiero po naciśnięciu uchwytu na pistolecie

wąż wysokociśnieniowy Anti-Twist o długości 10 m

zintegrowany bęben na wąż oraz praktyczne uchwyty na kabel i akcesoria

idealna do czyszczenia samochodów, tarasów, fasad i wielu innych powierzchni

dzięki zintegrowanej funkcji zasysania wody istnieje możliwość stosowania bez podłączenia do ujęcia bieżącej wody*

prosta wymiana dysz czyszczących poprzez system przyłączy Quick-Connect

doskonała mobilność dzięki lekkiej budowie, dużym kółkom i rozsuwanemu uchwytowi

wytrzymała obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego

ergonomiczny uchwyt pistoletu ze wskaźnikiem ciśnienia i zabezpieczeniem przed dziećmi

szybkozłączka do dostępnych w handlu systemów węży ogrodowych (wraz ze złączką do węża ogrodowego)

wbudowany zbiornik na środki czyszczące z automatycznym mieszaniem przy niskim ciśnieniu

W zestawie: 1 uchwyt pistoletu, lanca, standardowa dysza Vario, końcówka Turbo, obrotowa szczotka do mycia z przegubem łamanym, igła do czyszczenia dysz, złączka do wody z wkładem z sitkiem, szybkozłączka z adapterem do węża ogrodowego, wąż wysokociśnieniowy o dł. 10 m, butelka środka czyszczącego (500 ml).

Wyjątkowa cena na dziś: 599 zł - 499 zł

Urok ofert polega na ograniczonej dostępności w wyznaczonym czasie. Wraz z jego upływem, produkt może być niedostępny lub pozbawiony ceny promocyjnej.

