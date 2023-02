Lidl przedstawia nowe akcesoria do konkurenta Thermomixa - zwiększą funkcjonalność?

O wyspecjalizowanych robotach kuchennych z Lidla chodzą już legendy. Lidlomix jest niezwykle przydatny, a to ze względu na wielofunkcyjność. Lidl na tym nie poprzestaje i dorzuca do oferty...nowe akcesoria.

Sklep internetowy Lidla ma do zaoferowania naprawdę sporo niespodzianek, co udowadnia m.in. zasobność oferty elektronarzędzi oraz AGD. Nie sposób nie wspomnieć tu o markach własnych, które niejednokrotnie stawały się prawdziwymi bestsellerami (więcej przeczytasz o nich w naszym wpisie: Lidl: marki własne - co warto wiedzieć? Zebraliśmy najciekawsze informacje). Wśród bestsellerów znajduje się również sprzęt znany pod hasłem Lidlomix...

Monsieur Cuisine Connect

Monsieur Cuisine Connect SKMS o mocy 1100 Watt zdobył sympatię niemal od samej premiery, wyprzedając się stosunkowo szybko. Jakiś czas temu ponownie trafił do oferty sklepu internetowego, będąc nieco bardziej dostępnym niż w przeszłości. Sprzęt jest nowoczesną formą robota w atrakcyjnej cenie - posiada moduł Wi-Fi, a wybór posiłków, instrukcje oraz wszelkie czynności są wyświetlane na 7-calowym, czytelnym ekranie. Wśród automatycznych programów znajdziesz ugniatanie, gotowanie na parze oraz podsmażanie - choć to zaledwie ułamek tego, co potrafi popularny model Lidlomixa.

Przejdźmy do szczegółów:

maks. pobór mocy: 1100 W: 1050 W (funkcja gotowania), 800 W (mieszanie)

napięcie: 220-240 V, 50/60 Hz

prędkość obrotowa: ok. 120–5200 obr./min.

pojemność misy: ok. 4,5 l

pojemność użytkowa misy: ok. 3 l

waga: ok. 5 kg (podział na 5 g)

długość przewodu zasilającego: ok. 110 cm

zintegrowana waga kuchenna do bezpośredniego ważenia w urządzeniu (co 5 g, do 5 kg)

10-stopniowe ustawienie prędkości i dodatkowa funkcja turbo do miksowania pulsacyjnego

z obrotami w prawą i w lewą stronę

regulacja temperatury w zakresie 37–130°C

99-minutowy timer

To jednak nie pełen pokaz możliwości Lidlomixa, ponieważ sieć sklepów zaprojektowała dodatkowe akcesoria, które mogą jeszcze bardziej uatrakcyjnić robota. Do internetowego sklepu trafiło aż 5 elementów, a mowa tu m.in o:

przystawce sokownika parowego, która pozwala delikatnie wyciskać sok z owoców i warzyw

łopatce obrotowej – ułatwiająca wyjmowanie dań

nalewaku – do precyzyjnego nalewania np. zup do miski; bez kapania i rozchlapywania

ceramicznej foremce – do użycia np. w przystawce do gotowania na parze

Wszystkie szczegóły znajdziesz pod tym linkiem, ceny wahają się od 24,99 zł do 119 zł.

Jeśli jeszcze nie posiadasz Lidlomixa, znajdziesz go online w cenie 1899 zł. Warto dodać, że kupując Monsieur Cuisine Connect możesz odebrać kupon rabatowy o wartości 200 zł, który wykorzystasz w sklepie internetowym Lidla przy następnych zakupach. Jedynym ograniczeniem jest przekroczenie kwoty zakupów wynoszącej 220 zł - na realizację masz czas do 28 lutego.