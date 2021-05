Lidl: robot sprzątający z funkcją mycia podłogi w niezwykle niskiej cenie!

Dzisiaj w ofercie Lidla pojawił się tani robot sprzątający z funkcją mopowania. Cena jest naprawdę zachęcająca.

Robot sprzątający z funkcją mopowania marki SilverCrest to wielofunkcyjne urządzenie, które kosztuje jedynie 549 zł. To naprawdę niewiele, jeśli chodzi o tego rodzaju sprzęt. Odkurzacz automatyczny jest do kupienia zarówno w sklepach stacjonatnych Lidla, jak i online (przejdź do oferty).

Czym charakteryzuje się robot sprzątający SilverCrest?

przeznaczony do podłóg twardych i wykładzin o krótkim włosiu

aż do 120 min sprzątania na pełnym naładowaniu baterii

2 w 1: odkurzanie i czyszczenie na mokro

wyjątkowo cicha praca: 65-70 dB

możliwość sterowania pilotem

2 boczne szczotki czyszczące

13 czujników antykolizyjnych oraz chroniących przed upadkiem

zbiornik na wodę o poj. 0,3 l

pojemnik na kurz o poj. 0,3 l

moc ssania: do 1,2 kPa

zintegrowany akumulator litowo-jonowy (2400 mAh, 14,4 V)

6 trybów sprzątania: SPOT - po spirali z maksymalną siłą ssącą; KĄTY - wzdłuż brzegów pomieszczenia; MAX - z maksymalną siłą ssania; PROGRAM - z ustawionym czasem rozpoczęcia; WYCIERANIE - czyszczenie na mokro ściereczką z mikrofibry; AUTO - losowo

Jeśli interesują Was inne ciekawe oferty Lidla przejdźcie tutaj.