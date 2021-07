Lidl: robot wielofunkcyjny Lidlomix - promocja tylko do dzisiaj!

Promocja na robot wielofunkcyjny Monsieur Cuisine Connect, tzw. Lidlomix, trwa tylko do dzisiaj do 14:00! Zobacz, czy warto zdecydować się na to urządzenie.

Jeśli jeszcze nie zdecydowaliście się na zakup robota wielofunkcyjnego z Lidla, to macie ostatnią szansę, aby kupić go w promocyjnej cenie za 1699 zł. Robota możecie zamówić przez internet za pomocą strony Lidl Online - przejdź do sklepu. Warto dodać, że dostawa jest darmowa. Promocja trwa do dzisiaj, do godziny 14:00, więc warto się pośpieszyć.

Wielofunkcyjny robot kuchenny Monsieur Cuisine Connect marki SilverCrest to rozwiązanie dla zabieganych, którzy szukają pomocy w szybkim i wygodnym przygotowywaniu posiłków. To jedno urządzenie posiada aż 10 funkcji – m.in. gotowanie, również na parze, smażenie, blendowanie, rozdrabnianie, wyrabianie ciasta czy ubijanie. Duża misa o pojemności 3 l pozwoli przygotować zdrowy posiłek dla całej rodziny. Ponadto robot ma wbudowaną wagę do 5 kg, dzięki której każdy gotujący będzie mógł dobrać odpowiednią gramaturę składników.

Dzięki robotowi kuchennemu przygotujemy m.in.: zupy, sosy, smoothie, potrawy warzywne, mięsne i makaronowe, ryby, wyroby mączne czy konfitury.

Jest wyposażony w Cooking-Pilot - 500 zaprogramowanych przepisów z instrukcją wykonywania krok po kroku

Posiada 7" (17,78 cm) kolorowy wyświetlacz – ustawianie i pokazywanie: prędkości, temperatury oraz poszczególnych kroków w przepisie

Pozwala na darmowe pobieranie przepisów i automatyczna aktualizacja

Ma wbudowaną wagę kuchenną do bezpośredniego ważenia w garnku (do ok. 5 kg)

4,5-litrowy pojemnik do miksowania z maks. pojemnością 3 l

Pokrywkę z otworem do napełniania

Nasadkę do gotowania na parze, szpatułkę, nasadkę do mieszania

4 przyssawki zapewniające stabilność urządzenia na blacie

Funkcje Lidlomixa

Wi-Fi do pobierania przepisów i aktualizacji

10-stopniowa regulacja prędkości z dodatkową funkcją turbo

3 automatyczne programy: smażenie, gotowanie na parze, zagniatanie

Bieg w prawo: rozdrabnianie, siekanie

Bieg w lewo: mieszanie, ugniatanie

Regulacja temperatury od 37 do 130°C

99-minutowy timer

Robot posiada 3-letnią gwarancję.

