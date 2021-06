Lidl rozdaje kupony rabatowe

Sieć sklepów Lidl przygotowała niezwykłą akcję promocyjną. Klienci mogą otrzymać kupony rabatowe o wartości 30 zł.

Akcja promocyjna Zostań łowcą okazji z Lidl Plus obejmuje użytkowników aplikacji Lidl Plus, którzy zrobią dwukrotnie zakupy w wybranych sklepach Lidl - w weekend, a następnie w środę. Łączna wartość zniżek do natychmiastowego wykorzystania może osiągnąć nawet 30 zł. Z akcji wyłączone są produkty takie jak: napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, produkty lecznicze oraz preparaty do żywienia niemowląt. Promocja będzie obowiązywać od 18 do 30 czerwca tego roku przy zakupach za minimum 149 zł.

Więcej informacji na stronie internetowej Lidl.

Źródło: materiały prasowe Lidl