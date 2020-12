Lidl: ruszyła wielka wyprzedaż - co znajdziemy w ofercie?

Od dzisiaj w sklepach stacjonarnych Lidla trwa wyprzedaż wybranych produktów. Sprawdzamy, co znalazło się w ofercie i na jakie zniżki można liczyć.

Wyprzedaż w Lidlu właśnie się rozpoczęła. To idealna okazja, aby jeszcze przed końcem roku skorzystać z oferty sklepu i kupić wybrane produkty w tańszych cenach - nawet do -80%. W promocji znalazły się ciekawe sprzęty do domu. Sprawdzamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę.

Odkurzacz wielofunkcyjny 3w1 za 399 zł

Odkurzacz pionowy Silvercrest został wyposażony w szczotkę o dużej mocy, 2 oddzielne zbiorniki na czystą (820 ml) i brudną wodę (480 ml) oraz filtr HEPA13. Posiada także funkcję samoczyszczenia ze spryskiwaczem, zdejmowaną szczotkę i drążek, który pozwala na to, by odkurzacz stał pionowo. W zestawie znajdziemy myjkę do mycia podłóg oraz podstawkę i uchwyt do szczotki.

Wymiary urządzenia to ok. 118 x 30,7 x 21,5 cm

Waga: 4,85 kg

Robot sprzątający Vileda VR 302 za 549 zł

Robot sprzątający Vileda VR 302 posiada:

Wysokowydajny system filtrów zatrzymujący 99% alergenów,

3 stopniowy system czyszczenia: 2 szczotki boczne + szczotka główna + odkurzacz

4 tryby czyszczenia: max, eco, spot, programowanie czasowe,

3 tryby trasy: zygzak, spirala, meandryczny,

Zbiornik na kurz o pojemności aż 500 ml,

Czujniki zapobiegające upadkowi,

Wydajny akumulator litowo-jonowy o pojemności 2150 mAh.

Robot sprzątający DEBOT 500 za 549 zł

Robot sprzątający DEBOT 500 został wyposażony w:

2 szczotki czyszczące: szczotka boczna i szczotka obrotowa,

Maks. czas pracy 110 min,

Sterowanie za pomocą aplikacji,

Automatyczne ładowanie,

Czujniki poziomu,

Czujniki antykolizyjne,

Programowanie czasu i trasy sprzątania.

Akumulatorowa myjka do okien za 59 zł

Akumulatorowa myjka do okien Silvercrest przyda się do czyszczenia szklanych i lustrzanych powierzchni. Nadaje się również do gładkich powierzchni, takich jak kabiny prysznicowe i płytki. Elektryczne odsysanie zapobiega kapaniu brudnej wody. Urządzenie posiada wydajny akumulator litowy (ok. 40 min. pracy), ssawkę z gumową wargą - Zestaw zawiera ładowarkę oraz butelkę z rozpylaczem z 2 chusteczkami z mikrofibry - można prać w pralce w temperaturze do 60°C.

