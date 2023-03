Lidl rzuci markowy ekspres do kawy za grosze. Będzie w sklepach tylko przez kilka dni! [15.03.2023]

Nowa oferta w Lidlu rusza już w nadchodzący poniedziałek. Możesz mieć markowy ciśnieniowy ekspres do kawy za naprawdę niską cenę. Czy jednak wart jest zakupu?

Od nadchodzącego poniedziałku w sklepach Lidl będzie obowiązywać ciekawa oferta. Na półkach tego popularnego dyskontu staną tanie ekspresy do kawy. W tej kwocie trudno znaleźć sensowny sprzęt do parzenia małej czarnej, szczególnie jeśli zależy nam na ekspresie ciśnieniowym. Oferta Lidla może więc okazać się naprawdę konkurencyjna i godna rozważenia.

Oferta będzie obowiązywać wyłącznie od poniedziałku, 20 marca, do soboty, 25 marca 2023 r.

Automatyczny ekspres do kawy Philips Series 800

Czy warto kupić ekspres, który pojawi się na półkach Lidla? Ten model to automatyczny ekspres ciśnieniowy. Urządzenie wyposażono w trwały, ceramiczny młynek o 12-stopniowej regulacji. Dzięki temu ziarna kawy można zmielić w dowolny sposób tak, by jak najlepiej dostosować grubość mielenia do preferencji smakowych oraz użytej kawy. Dodatkowo, dzięki funkcji Moja Kawa, użytkownik może dostosować intensywność i rodzaj kawy do własnych upodobań. Co ważne, ekspres ma wyjmowany blok zaparzający, dzięki czemu można go szybko umyć pod bieżącą wodą, by utrzymać go w higienicznej czystości. Pojemność zbiornika na wodę wynosi 1,8 litra. Urządzenie charakteryzuje się ciśnieniem pompy na poziomie aż 15 barów. W zestawie znalazła się tubka smaru, łyżka do mierzenia, a także pasek testowy twardości wody. Ekspres obsługuje filtry AquaClean.

Urządzenie będzie dostępne za 1199 zł. Kliknij po więcej informacji.

