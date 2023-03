Lidl rzucił ekspresy do kawy od popularnych producentów. Jest tanio! [24.03.2023]

Markowe ekspresy do kawy pojawiły się w Lidlu! Mają dobre ceny i są bardzo funkcjonalne. Który wybierasz?

Lubisz pić kawę? Zapewne tak, wszak niemal każdy choć raz dziennie delektuje się tym aromatycznym napojem. Jaki ekspres wybrać, by parzył dobrą kawę, a jednocześnie nie kosztował zbyt wiele? Na te lubiane, chętnie wybierane marki z pewnością warto zwrócić uwagę. Oto najciekawsze modele, które w ostatnim czasie pojawiły się w internetowym sklepie Lidl.

Automatyczny ekspres do kawy Delonghi ESAM2900.B Caffee Cortina

Ten model to kompaktowy, w pełni automatyczny ekspres do kawy z ręcznym systemem cappuccino. Urządzenie wyposażono w zintegrowany młynek do kawy z 13–stopniową regulacją mielenia ziaren.

kompaktowy, w pełni automatyczny ekspres do kawy

ręczny system cappuccino: łączy parę, powietrze i mleko, aby stworzyć bogatą, kremową piankę do wspaniałego cappuccino

regulacja ilości kawy i wody

można używać zarówno kawy ziarnistej, jak i mielonej

zintegrowany młynek do kawy z 13 regulowanymi stopniami mielenia

wyjmowana grupa parzenia dla łatwego czyszczenia

opatentowany system zaparzania dwóch filiżanek

Ten ekspres kupisz w Lidlu za 1349 zł – klik

Automatyczny ekspres do kawy Bosch TIS30129RW

Ten ekspres to model automatyczny. Jest wyposażony we wbudowany młynek. Co ważne, przy jego pomocy przygotujemy nie tylko kawę czarną, ale i mleczną.

system SensoFlow: innowacyjny system grzewczy gwarantuje maksymalny aromat dzięki zawsze idealnej i stałej temperaturze parzenia

MilkMagic Pro: łatwe przygotowywanie cappuccino i latte macchiato

regulowana wysokość wylewki kawy i spieniacza do mleka (do 13 cm)

wielostopniowa regulacja grubości mielenia ziaren

pompa wodna o ciśnieniu 15 bar

wyjmowany zaparzacz: łatwe i higieniczne czyszczenie pod bieżącą wodą

automatyczny program płukania po wyłączeniu, włączeniu

Calc'nClean: automatyczny program czyszczenia i odkamieniania

Ten ekspres kupisz w Lidlu za 1970,94 zł – klik

Automatyczny ekspres do kawy Melitta EspressoLinePerfectMilk E957-213

taca ociekowa ze stali nierdzewnej

system Auto-Cappuccinatore z zaworem i pokrętłem

System Ekstrakcji Aromatu (A.E.S.) z funkcją wstępnego parzenia

regulacja mocy i temperatury kawy (każda regulowana w trzech stopniach)

młynek regulowany na trzech poziomach

dostępne 2 receptury kawy (Espresso & Café Creme), jak również własne propozycje, takie jak Latte Macchiato i Cappuccino

funkcja One Touch: wystarczy jeden przycisk, żeby przygotować ulubiony napój

napełnij dwa kubki jednocześnie: Double Cup Mode

wylewka do kawy o regulowanej wysokości 135 mm

indywidualnie regulowana konkretna ilość wody w zakresie 30-220ml

łatwe czyszczenie dzięki automatycznemu programowi czyszczenia, odkamieniania i płukania

Ten ekspres kupisz w Lidlu za 1649 zł – klik

