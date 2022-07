Lidl: samochód elektryczny pojawi się w ofercie sklepu. Znamy szczegóły

Niemiecki dyskont potrafi zaskakiwać. Tym razem w ofercie zawita samochód elektryczny... Sprawdzamy, jak będzie się prezentował.

Lidl słynie z tego, że oprócz oferty spożywczej znajdziemy w nim także mnóstwo urządzeń do domu, ogrodu czy warsztatu. Z dnia na dzień zauważamy, że dział elektroniki stale się powiększa i wychodzi na to, że dyskontowy gigant wcale nie zamierza się zatrzymywać. W internetowym sklepie Lidla wciąż pojawiają się zaskakujące nowości. Jedną z nich jest z pewnością samochód elektryczny Elaris Finn, który wkrótce będzie dostępny w ofercie.

W sam raz na zakupy

Ten niewielki, dwuosobowy elektryk produkowany w Chinach ma niecałe 3 m długości oraz bagażnik o pojemności 229 litrów. Posiada silnik elektryczny o mocy 47,6 KM, który pozwala na uzyskanie prędkości do 115 km/h. Został wyposażony w 14-calowe alufelgi, duży ekran systemu multimedialnego, Bluetooth, system nawigacyjny, USB, LED-owe oświetlenie, klimatyzację oraz tempomat. Jak możemy dostrzec na stronie producenta, jego maksymalny zasięg wynosi 300 km, a ładowanie akumulatora do pełna ma zająć ok. godzinę - umożliwić ma to bateria o pojemności 32 kWh oraz szybkie ładowanie z mocą 30 kW (złącze CCS).

Zobacz również:

Wyposażenie:

Ekran dotykowy 12,3" do nawigacji i rozrywki

Panel LCD kierowcy

2 głośniki

Bluetooth

Interfejs USB

Kamera cofania

Skórzana kierownica z przyciskami wielofunkcyjnymi

klimatyzacja

Tempomat

Co z zakupem?

Niestety tym razem nie ma co liczyć na "lidlową" cenę. Na stronie producenta aktualnie możemy dostrzec, że samochód ma kosztować 23,900 euro, co w przeliczeniu daje niecałe 120 tysięcy złotych.

Jest jednak inna opcja dostępu do samochodu Elaris Finn, a mianowicie można skorzystać z rocznej subskrypcji, która kosztuje 222 euro miesięcznie. Specjalny abonament oferowany jest za pośrednictwem niemieckiej aplikacji Lidl do 10 lipca - liczba subskrypcji jest ograniczona do 100 sztuk. W abonament wliczone są prawie wszystkie wydatki, takie jak ubezpieczenie samochodu, TÜV czy wymiana koła. Miesięczna stawka obejmuje 10 000 bezpłatnych kilometrów - za każe kolejne trzeba będzie dopłacić osobiście.

Prawdopodobnie samochody będą dostępne za 2-3 miesiące. Czekamy z niecierpliwością na pierwsze testy.

Źródła: www.stuttgarter-nachrichten.de, www.elaris.eu