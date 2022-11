Lidl serwuje niezłe rabaty. I to dla każdego! [03.11.2022]

Masz w planach zakupy? Lidl oferuje rabaty! Wystarczy spełnić jeden prosty warunek.

W sklepie Lidl online teraz można upolować dodatkowy rabat! Co trzeba zrobić? To proste – wystarczy zrobić zakupy na odpowiednią kwotę. Jeśli więc w planach masz przegląd produktów dostępnych w tym internetowym dyskoncie, warto zrobić to teraz, by nieco obniżyć końcowy rachunek. Warto się pospieszyć, gdyż akcja promocyjna trwa wyłącznie do 13 listopada 2022 r.!

Lidl – rabaty na zakupy online

W zależności od końcowej kwoty zakupów, możemy liczyć na rabat w wysokości nawet 30 zł.

Przy zakupach za min. 250 zł – rabat 30 zł .

– rabat . Przy zakupach za min. 149 zł – rabat 10 zł .

W Lidlu warto zerknąć na:

ECOVACS Odkurzacz automatyczny z funkcją mopowania DEEBOT N8 – klik

Zobacz również:

SILVERCREST Wielofunkcyjny robot kuchenny z Wi-Fi Monsieur Cuisine Smart, 1200 W – klik

SILVERCREST Frytkownica beztłuszczowa, na gorące powietrze SHFD 1350 – klik

SILVERCREST Robot sprzątający w funkcją czyszczenia na mokro SSWR A1 – klik

Silvercrest Personal Care Lokówka do włosów Quick Curl SHC 240 B2, 24 W – klik

Polecamy też: Masz już to urządzenie z Lidla? Jeśli nie, najwyższa pora na zakup!