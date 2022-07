Lidl: sprawdzamy mega okazje. Ten odkurzacz bezprzewodowy znanej marki kupisz już za niecałe 800 zł

Na sklepowych półkach Lidla znajdziemy wiele praktycznych urządzeń do domu i nie tylko. Tym razem w ofercie pojawił się odkurzacz bezprzewodowy popularnej marki w atrakcyjnie niskiej cenie. Sprawdzamy, czym się charakteryzuje.

Lidl ciągle poszerza swoją ofertę o nowe sprzęty AGD, w tym również urządzenia znanych marek. To idealna okazja, aby kupić wybrane produkty w niższych cenach niż w innych sklepach z elektroniką czy u producenta. Tym razem naszą uwagę przykuł odkurzacz bezprzewodowy Philips SpeedPro 2w1 FC6721/01, który w sklepie Lidl kosztuje aktualnie 779 zł. To naprawdę niewygórowana cena jeśli chodzi o ten rodzaj sprzętu. Przyjrzyjmy się jakie możliwości i funkcje posiada.

Philips SpeedPro 2w1 FC6721/01 - funkcje i parametry

Philips SpeedPro 2w1 to odkurzacz bezprzewodowy, który może z łatwością posłużyć także jako odkurzacz ręczny - umożliwia to odłączany moduł. W ten sposób sprawnie i komfortowo jesteśmy w stanie posprzątać wiele różnych powierzchni, nie tylko podłogi twarde, ale również tapicerki czy wnętrza samochodów. Urządzenie nie posiada worka, a wszelkie zanieczyszczenia trafiają do specjalnego pojemnika o pojemności 400 ml. Po sprzątaniu wystarczy go otworzyć i wysypać kurz do kosza na śmieci.

Jak deklaruje producent, odkurzacz jest w stanie pracować na jednym naładowaniu ok. 40 min. Aby naładował się ponownie, potrzebuje ok. 5 godzin. Do dyspozycji mamy dwa tryby pracy, które możemy zmieniać w trakcie sprzątania. Głośność pracy to maksymalnie 80 dB.

W zestawie wraz z odkurzaczem znajdziemy zasilacz sieciowy, szczotkę główną do różnego rodzaju powierzchni oraz ssawkę szczelinową do trudno dostępnych, wąskich miejsc.

Wymiary i waga:

wysokość: ok. 772 mm

głębokość: ok. 170 mm

szerokość: ok. 370 mm

waga: ok. 2,7 kg

