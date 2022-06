Lidl: takiej wyprzedaży się nie spodziewaliśmy - sprawdź, co znaleźliśmy w ofercie [17.06.2022]

Sieć sklepów Lidl nieustannie poszerza swój asortyment, a także cyklicznie umożliwia zakup produktów w specjalnych cenach. Tym razem pora na WYPRZEDAŻ stacjonarną - przedstawiamy naszych faworytów!

Niemal codziennie natrafiamy na nowości w ofercie Lidla, co udowadnia m.in. sektor AGD lub elektronarzędzi. Niemniej, najbardziej zachęcającym czynnikiem do zakupów są rabaty! Sieć sklepów przedstawia wyjątkową akcję, a konkretniej wielką wyprzedaż w sklepach stacjonarnych od 23 do 26 czerwca. Obejmuje ona m.in. AGD, elektronikę oraz sprzęt RTV, a urządzenia przeceniono nawet o 30% - na co warto polować? Przedstawiamy najbardziej atrakcyjne oferty!

Mikser ręczny 300 W

moc: 300 W

5 poziomów prędkości

funkcja turbo

Cena: 59,90 zł - 34 zł

Maszynka do mielenia mięsa BOSCH Smart Power 1500 W*

z uchwytem i wygodnym schowkiem na akcesoria

mielenie mięsa do 1,5 kg / min

Cena: 269 zł - 199 zł

Zobacz również:

SILVERCREST Inteligentny robot sprzątający SSRA1

inteligentne sterowanie poprzez aplikację zapewniające proste programowanie dostosowane do konkretnego dnia

kompatybilny z Amazon Alexa

możliwość użycia aż 40 komend głosowych

przeznaczony do twardych podłóg i dywanów z krótkim włosiem

wygodne czyszczenie również trudno dostępnych miejsc

5 trybów czyszczenia: Classic – czyszczenie w trybie przypadkowym, Auto – czyszczenie w równoległych trasach z 60% pokryciem, Spot – czyszczenie po spirali z maksymalną siłą ssącą, Kąty – czyszczenie wzdłuż brzegów pomieszczenia, Max – czyszczenie z maksymalną siłą ssącą; możliwość dodatkowego włączenia w trybach Auto, Classic i Kąty

wirtualna ściana do odgraniczenia danego obszaru

automatyczny powrót do stacji ładowania

centralna wielofunkcyjna szczotka do podłogi i 2 szczotki boczne

11 czułych sensorów antykolizyjnych i 3 czujniki chroniące przed upadkiem

pojemnik na kurz z możliwością łatwego opróżniania i mycia

Cena: 649 zł - 499 zł

Mop parowy CleanTesto 1200W

Moc mopa parowego: 1200 W

Napięcie: 230 V

Czas działania mopa: 40 minut

Pojemność zbiornika: 550 ml

Długość przewodu zasilającego urządzenie: 6,5 m

Czas nagrzewania: 30 s

Filtracja

Cena: 299 zł - 199 zł

SILVERCREST Ekspres ciśnieniowy do kawy SEMS 1100 B2, 1100 W

z systemem sitkowym

wydajne, 15 barowe ciśnienie pompki do perfekcyjnej pianki i idealnego zapachu

2 wkładki sitka na 1 lub 2 filiżanki

obrotowa dysza wysokociśnieniowa 2 w 1: wylot gorącej wody i dysza do spieniania mleka

wyjmowany pojemnik na wodę (maks. 1,2 l)

automatyczne wyłączanie i kontrolna lampka pracy

wyjmowana tacka ociekowa z wskaźnikiem poziomu wody i kratka ociekową

w zestawie: 2x filtr do 1 lub 2 filiżanek, 1x uchwyt na filtr, 1x łyżeczka do kawy 2 w 1 z ubijakiem

Cena: 299 zł - 199 zł

Młotowiertarka z udarem elektropneumatycznym 1500 W

ilość uderzeń: 0-3900 min-¹

do obróbki betonu, kamienia, metalu lub drewna

Cena: 229 zł - 179 zł

Niszczarka dokumentów HP ONESHRED 8CC

dla dokumentów biurowych, osobistych, kart kredytowych

panel obsługi

diody LED

niszczy do 8 kartek

mieści format A4

Cena: 299 zł - 199 zł

SILVERCREST Żelazko ze stacją parową SDBS 2400 C1 , 1,8 l

możliwość prasowania z parą lub na sucho

wysokiej jakości stopa żelazka ze stopu aluminium z powłoką ceramiczną dla optymalnego prowadzenia

pionowa funkcja pary

możliwość dowolnego ustawienia ciągłej pary (para zmienna)

gotowa do pracy w zaledwie 90 sekund

system blokady do łatwego transportu

zbiornik na wodę 1,8 l – może zostać zdjęty do napełnienia w trakcie eksploatacji

stacja bazowa z panelem do obsługi Softtouch i żaroodporną powierzchnią do odstawiania

tryb Eco i Max. – można wybrać na stacji

wymienialny filtr zapobiegający osadzaniu się kamienia i funkcja przypominania "Anti-Calc" na stacji

wąż parowy: 170 cm (dł.), z możliwością zwinięcia

temperatura ustawiana za pomocą pokrętła

zakres temperatury: poziom 1: 70-120 °C, poziom 2: 100-160 °C, poziom 3: 140-210 °C

Cena: 239 zł - 149 zł

Przecenionych produktów szukaj w sklepach stacjonarnych Lidl już od następnego czwartku - tj. 23.06. Ilość produktów oraz dostępność jest ograniczona. Całą ofertę wyprzedażową znajdziesz pod tym linkiem.