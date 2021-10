Lidl: tania elektronika - osuszacz powietrza w atrakcyjnej cenie

W ofercie Lidla pojawił się osuszacz powietrza (pochłaniacz wilgoci) z wymiennym filtrem oraz ciekawymi funkcjami. Zobaczcie, czy warto zdecydować się na zakup.

Nadmierna wilgoć w mieszkaniu może prowadzić do powstawania grzybów oraz pleśni, które są niebezpieczne dla naszego zdrowia. Aby temu zapobiec, można wyposażyć się w osuszacz powietrza, np. taki, który pojawił się w ofercie Lidla. Sprawdzamy, jakie funkcje posiada.

Osuszacz powietrza SilveCrest z Lidla to urządzenie o wydajności pochłaniania wilgoci: do 10 l w 24 godziny. Sprzęt został wyposażony w dwa programy: funkcję wentylacji (brak pochłaniania wilgoci) oraz możliwość ustawienia docelowej wilgotności powietrza (od 30% do 80%). Posiada panel obsługi z ekranem LED (timer, docelowa wilgotność powietrza, wskazanie trybu pracy) oraz wymienny i nadający się do prania filtr. Urządzenie zostało wyposażone w funkcję ochrony przed przelaniem (sygnał ostrzegawczy w przypadku pełnego zbiornika na wodę), funkcję odmrażania, a także złącze dla węża do pracy ciągłej za pomocą dołączonego węża (ok. 30 cm) lub węża ogrodowego. Posiada praktyczny uchwyt do przenoszenia.

Specyfikacja:

pobór mocy: 200 W

napięcie: 220 - 240 V~

pojemność zbiornika na wodę: ok. 2,2 l

wymiary: ok. 28 x 46 x 24 cm (szer. x wys. x gł.)

długość kabla: 180 cm

zawartość zestawu: osuszacz powietrza; wąż (ok. 30 cm); wymienny i nadający się do prania filtr; adapter do węża ogrodowego

Cena: 349 zł - przejdź do sklepu

