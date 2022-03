Lidl: tania elektronika - popularny sprzęt AGD w super cenie

W nowej ofercie Lidla pojawiło się sporo nowości, ale na szczególną uwagę zasługuje jeden ze sprzętów AGD. Zobaczcie, jakie popularne urządzenie do domu jest dostępne w sklepie.

W sklepie Lidl codziennie pojawiają się nowe produkty, w tym urządzenia do domu, warsztatu czy ogrodu (zajrzyj do aktualnej oferty), które możemy kupić w bardzo przystępnych cenach, zazwyczaj taniej niż w sklepach z elektroniką. Warto wiedzieć, że oprócz lidlowych marek (jak np. SilverCrest) w ofercie znajdziemy także sprzęty znanych producentów - w ostatnim czasie dużą popularnością cieszyły się gadżety marki Xiaomi, które znalazły się na sklepowych półkach(kliknij, aby przeczytać więcej na ten temat). Do grona popularnych sprzętów dołącza robot sprzątający z funkcją mopowania Ecovacs Deebot N8.

Odkurzacz automatyczny z funkcją mopowania Ecovacs Deebot N8

Robot sprzątający to praktyczne rozwiązanie, które pozwala na bardziej komfortowe wykonywanie codziennych domowych obowiązków. Tego typu urządzenie jest w stanie automatycznie wyczyścić podłogę, właściwie bez naszej ingerencji.

Model Ecovacs Deebot N8 posiada moc ssania na poziomie 2300 Pa, dzięki czemu umożliwia czyszczenie różnych powierzchni, w tym dywanów. Urządzenie zostało wyposażone w baterię o pojemności 3200 mAh, która zapewnia czas pracy ok. 110 min na jednym naładowaniu. Sam akumulator ładuje się ok. 4 godziny. Pojemność pojemnika na kurz to 420 ml. Planowanie czyszczenia odbywa się za pomocą technologii mapowania i nawigacji laserowej TrueMapping.

Oprócz funkcji odkurzania, robot jest w stanie wyczyścić podłogę na mokro - w zestawie znajdziemy specjalną nakładkę mopującą oraz zbiornik na wodę (240 ml). Co istotne, technologia mopowania OZMO umożliwia jednoczesne odkurzanie i mopowanie. Jak zapewnia producent, inteligentne czujniki wbudowane w Ecovacs Deebot N8 chronią przed przeszkodami i upadkiem z wysokości.

Za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej ECOVACS Home możemy sterować robotem z dowolnego miejsca oraz planować jego działania.

Robot sprzątający jest dostępny do kupienia w sklepie Lidl Online w cenie 1299 zł - to aktualnie najniższa cena na rynku - przejdź do sklepu.

Parametry techniczne Ecovacs Deebot N8:

poziom hałasu: ok. 67 dB

czas ładowania: ok. 4 godz.

bateria: litowo-jonowa, 3200 mAh

maks. czas pracy: ok. 110 min.

pojemność pojemnika na kurz: 420 ml

pojemność zbiornika na wodę: 240 ml

maks. wysokość progu drzwi: ok. 2 cm

wymiary: ok. 35,3 x 35,3 x 9,3 cm

waga: ok. 3,6 kg

