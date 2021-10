Lidl: tania elektronika - w ofercie oczyszczacz powietrza z funkcją jonizacji

W ofercie Lidla pojawił się oczyszczacz powietrza marki Sanitas wyposażony w funkcję jonizacji oraz timer - czy warto się zdecydować?

Warto zadbać o świeże powietrze w swoim otoczeniu, szczególnie jeśli większość dnia spędzamy zamknięci w czterech ścianach. Najlepszym rozwiązaniem będzie zakup oczyszczacza powietrza, który pozwoli wyeliminować zanieczyszczenia z powietrza w naszym domu. Jeśli zastanawiacie się nad zakupem niedrogiego sprzętu, to warto zajrzeć do oferty Lidla. W sklepie online pojawił się model oczyszczacza marki Sanitas, który kosztuje obecnie 449 zł. To przystępna cena jeśli chodzi o tego typu sprzęt. Zobaczcie, jakie funkcje posiada.

Oczyszczacz powietrza SLR 205 to urządzenie, które sprawdzi się w pomieszczeniach o maksymalnej powierzchni 26 m² - idealny do sypialni czy salonu. Według producenta, gwarantuje on maksymalny przepływ powietrza na poziomie 110 m³/h. Za pozbywanie się zanieczyszczeń odpowiada trójwarstwowy system filtracji składający się z: filtra wstępnego, filtra z aktywnym węglem, filtra HEPA H13 (skuteczność 99,95% ).

Zobacz również:

Do wyboru mamy trzy prędkości pracy wentylatora oraz tryb nocny (oczyszczacz działa cicho i z wygaszonym panelem sterowania). Poza tym, urządzenie posiada timer z możliwością zaprogramowania pracy na 2, 4 lub 8 godzin, a także wskaźnik wymiany filtra. Co istotne, możemy także skorzystać z funkcji jonizacji, która wspomaga pozbywanie się zanieczyszczeń.

Specyfikacja:

do pomieszczeń maks. 26 m²

przepływ powietrza maks. 110 m³/h

uchwyt do przenoszenia

moc: 60 W

wymiary: ok. 175 x 273 x 300 mm

waga: ok. 3,2 kg

Oczyszczacz możecie zamówić w sklepie internetowym Lidla z darmową dostawą - przejdź do oferty.

Zobaczcie także: Lidl - urządzenia znanych marek, które kupisz w niższej cenie