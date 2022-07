Lidl: tanie urządzenia Smart Home - co warto kupić? [28.07.2022]

Wraz z nieustannym wzrostem popularności produktów dla inteligentnego domu, rośnie liczba producentów. Dzięki temu, możemy pozwolić sobie na innowacyjne produkty w coraz atrakcyjniejszych cenach! Sprawdzamy, jakie produkty w kategorii Lidl Smart Home warto kupić.

Inteligentny dom jest synonimem bezpieczeństwa, a także wygody. Dotychczas, produkty trafiały do sprzedaży w dość wysokich cenach - będąc niemal nieosiągalnymi dla przeciętnego budżetu. Na ten moment mamy o wiele więcej możliwości, a tym samym ofert - Lidl Smart Home jest tego najlepszym przykładem. Urządzenia i gadżety są tańsze w stosunku co do konkurencji oraz szerokodostępne. Przyjrzyjmy się, na które z nich warto zwrócić uwagę!

Lidl Smart Home - Zasilanie

Aby wybrany sprzęt był zdolny do obsługi zdalnej z poziomu smartfona, musi zostać podłączony do specjalnej przejściówki Smart Home lub listwy. Jeśli zasilanie miałoby odbywać się poprzez klasyczne, dobrze znane nam gniazdko - jest to niemożliwe.

SILVERCREST Przejściówka do gniazdek Zigbee Smart Home

przejściówka stanowi interfejs łączący z Lidl Home, pozwala zintegrować urządzenia elektroniczne

aby móc korzystać z tego produktu wymagana jest bramka zgodna ze standardem Zigbee (sprzedawana osobno)

protokół połączenia bezprzewodowego: Zigbee 3.0

bezpieczna komunikacja z szyfrowaniem

przycisk połączenia sieciowego oraz ręcznego włączania i wyłączania

dzięki standardowi radiowemu Zigbee 3.0 ten artykuł można połączyć z innymi kompatybilnymi z Zigbee 3.0 systemami różnych marek i producentów

możliwość sterowania głosowego przy pomocy Asystenta Google

funkcje aplikacji: sterowanie czasowe, odliczanie czasu, automatyczne włączanie/wyłączanie zasilania, automatyczna zmiana czasu

Cena: 54,90 zł - przejdź do oferty

SILVERCREST Adapter zewnętrzny do gniazdka, ZigBee Smart Home

do ręcznego i automatycznego przełączania z domu i spoza domu przez aplikację Lidl Home

sterowanie głosowe poprzez Asystenta Google

funkcje aplikacji: kilka programów przełączania czasu, funkcja odliczania, automatyczne włączanie/wyłączanie (o zachodzie/wschodzie słońca), automatyczna zmiana czasu (letni/zimowy)

do korzystania z tego produktu wymagana jest bramka sieciowa zgodna ze standardem Zigbee (dostępna oddzielnie)

produkt ten może zostać zintegrowany z innymi systemami kompatybilnymi z ZigBee 3.0.*

przycisk do łączenia z siecią i ręcznego włączania i wyłączania

klasa szczelności (IP44)

Cena: 119 zł - przejdź do oferty

SILVERCREST Listwa zasilająca na zewnątrz (Zigbee) Smart Home

włączana ręcznie i automatycznie, w domu i w podróży za pomocą Lidl Home App

możliwość sterowania za pomocą Lidl App lub sterowania głosowego* w połączeniu z bramką sieciową Lidl Home

funkcje aplikacji:

wiele programów czasowych

funkcja odliczania czasu

automatyczne włączanie/wyłączanie (o zachodzie/wschodzie słońca)

automatyczna zmiana czasu (lato/zima)

do korzystania z tego produktu wymagana jest bramka standardu Zigbee (sprzedawana oddzielnie)

produkt może być zintegrowany z innymi systemami kompatybilnymi z ZigBee 3.0**

przycisk do uzyskania połączenia sieciowego i ręcznego włączania i wyłączania

Cena: 99 zł - przejdź do oferty

SILVERCREST Listwa zasilająca USB Zigbee Smart Home

podłączaj do systemu lampy, urządzenia kuchenne, sprzęt gospodarstwa domowego i inne urządzenia

gniazdka mogą być sterowane pojedynczo

4x złącze USB-A i ledowy wskaźnik statusu

"Smart Fast Charge“ zapewnia optymalny czas ładowania

powiadomienie o statusie (wł./wył.)

zabezpieczenie nadprądowe

gniazdka są umieszczone pod kątem 45 stopni

bezpieczna komunikacja z szyfrowaniem

przycisk do łączenia w sieć i ręcznego włączania i wyłączania

w połączeniu z bramką Lidl (do kupienia osobno) i aplikacją Lidl Home do dyspozycji są następujące funkcje::

kilka programów przełączania czasu

funkcja odliczania

automatyczne włączanie/wyłączanie (o zachodzie/wschodzie słońca)

automatyczna zmiana czasu (letni/zimowy)

sterowanie głosowe za pomocą Asystenta Google

do korzystania z tego produktu wymagana jest bramka sieciowa zgodna ze standardem Zigbee (dostępna oddzielnie)

do użytkowania produktu wymagany jest router (nie jest zawarty w zakresie dostawy)

Cena: 139 zł - przejdź do oferty

Lidl Smart Home - Reflektorki

Każde pomieszczenie w domu wymaga innych rozwiązań - reflektory są coraz częściej wybieranym produktem, ponieważ zaoszczędzają przestrzeń. Szczególnie polecane w pomieszczeniach, które wymagają mocniejszego oświetlenia lub z ograniczonym dostępem do światła dziennego. Steruj światłem za pomocą Lidl Smart Home!

Livarno Home Reflektor wpuszczany, 3 sztuki

Lidl Smart Home - zautomatyzowany system oświetlenia z bezprzewodową technologią Zigbee 3. 0

jasność i ton koloru białego światła można wygodnie kontrolować za pomocą aplikacji lub sterowania głosem *

możliwość rozbudowy i kompatybilność z innymi produktami Lidl Smart Home

produkt może być zintegrowany z innymi systemami kompatybilnymi z ZigBee 3. 0 * *

gniazda obracane ręcznie

w zestawie: 3 żarówki LED GU10

kolory: chrom wysoki połysk & biały mat

Cena: 119 zł - przejdź do oferty

Livarno Home Reflektor ogrodowy LED Zigbee Smart Home z możliwością przyciemniania

Lidl Smart Home – zautomatyzowany system świetlny z technologią radiową Zigbee 3.0

inteligentne sterowanie światłem do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz

jasność, 16 milionów barw i odcień światła białego komfortowo sterowane poprzez aplikację lub system sterowania głosowego*

nastrojowe oświetlenie do ogrodu lub na balkon

wydajny reflektor o silnym świetle z regulowanym kątem pochylenia

klasa szczelności IP65

do stałego zamontowania lub ustawienia z wykorzystaniem szpikulca

dzięki standardowi radiowemu Zigbee 3.0 artykuł ten można zintegrować z innymi systemami różnych marek i producentów kompatybilnymi z Zigbee 3.0**

Cena: 199 zł - przejdź do oferty

Livarno Home Reflektor zewnętrzny LED z funkcją zmiany koloru, Zigbee Smart Home, 30 W

Lidl Smart Home – zautomatyzowany system świetlny z technologią radiową Zigbee 3.0

inteligentne sterowanie światłem do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz

jasność, 16 milionów barw i odcień światła białego komfortowo sterowane poprzez aplikację lub system sterowania głosowego*

silny reflektor o wartości ok. 3000 lm

funkcja przechylania zapewnia optymalne oświetlenie

klasa szczelności IP65

do montażu naściennego

dzięki standardowi radiowemu Zigbee 3.0 artykuł ten można zintegrować z innymi systemami różnych marek i producentów kompatybilnymi z Zigbee 3.0**

Cena: 149 zł - przejdź do oferty

Livarno LUX 3 reflektorki LED do zabudowy Zigbee Smart Home

Lidl Home - automatyczny system oświetlenia z technologią radiową Zigbee 3.0

jasność i odcień białego światła sterowane za pomocą aplikacji lub głosowo***

możliwość rozbudowy i kompatybilność z innymi produktami Lidl Home

dzięki standardowi radiowemu Zigbee 3.0 artykuł ten można zintegrować z innymi systemami kompatybilnymi z Zigbee 3.0 różnych marek i producentów****

ręcznie przechylane reflektorki

łatwy montaż bez konieczności stosowania transformatora

do korzystania z tego produktu przez aplikację lub sterowanie głosowe wymagana jest bramka sieciowa zgodna ze standardem Zigbee (dostępna osobno)

aplikacja Lidl Home działa na systemach operacyjnych: iOS 9.0, Android™ 5.0 Lollipop lub nowsze wersje

napięcie robocze: 220-240 V~

łączny pobór mocy: 3 x 5 W

gwint: GU10

żywotność diody LED: ok. 30 000 h

możliwość przyciemniania

Promocyjna cena: 159 zł - 129 zł - przejdź do oferty

Lidl Smart Home - Lampy

Lidl oferuje szeroką ofertę lamp, począwszy od modeli klasycznych, skończywszy na nieco bardziej designerskim wzornictwie.

Livarno Home Girlanda świetlna LED RGB Zigbee Smart Home, 1 sztuka

Lidl Smart Home – zautomatyzowany system świetlny z technologią radiową Zigbee 3.0

Inteligentne oświetlenie wewnątrz i na zewnątrz

Nastrojowe światło do ogrodu, na taras lub przy wjeździe

Klasa szczelności (IP44)

Jasność, 16 milionów barw i odcień światła białego komfortowo sterowane poprzez aplikację lub system sterowania głosowego

Kompatybilność i możliwość poszerzenia o kolejne produkty Lidl-Smart-Home

5 lampek LED montowanych w podłożu z grotem do zamocowania

Niniejszy produkt można zintegrować z innymi systemami kompatybilnymi z ZigBee 3.0.

Kompatybilność z Asystentem Google

Cena: 229 zł - przejdź do oferty

Livarno Home Lampka stołowa LED Zigbee Smart Home

Lidl Smart Home – zautomatyzowany system świetlny z technologią radiową Zigbee 3.0

jasność, 16 milionów barw i odcień światła białego komfortowo sterowane poprzez aplikację lub system sterowania głosowego*

kompatybilność i możliwość poszerzenia o kolejne produkty Lidl-Smart-Home

niniejszy produkt można zintegrować z innymi systemami kompatybilnymi z ZigBee 3.0.**

nowoczesne wzornictwo o imitacji srebra

przyjemne oświetlenie, które nie razi w oczy

stopa nie niszczy mebli

do użytku tylko wewnątrz pomieszczeń

Promocyjna cena: 229 zł - 199 zł - przejdź do oferty

Livarno Home Nastrojowe oświetlenie LED ze zintegrowanym akumulatorem - Zigbee Smart Home

zautomatyzowany system świetlny z technologią radiową Zigbee 3.0

jasność, kolor światła i odcień światła białego komfortowo sterowane poprzez aplikację lub system sterowania głosowego*

możliwość rozszerzenia i kompatybilność z innymi produktami Smart Home

niniejszy produkt można zintegrować z innymi systemami kompatybilnymi z ZigBee 3.0.**

możliwość indywidualnego dopasowania oświetlenia

elastyczne możliwości zastosowania dzięki przyłączu sieciowemu lub zintegrowanemu akumulatorowi

półprzezroczysty, nieoślepiający klosz

obudowa z tworzywa sztucznego z włącznikiem/wyłącznikiem

odłączany kabel sieciowy

do użytkowania tego produktu konieczna jest bramka sieciowa (dostępna osobno) zgodnie ze standardem Zigbee

Cena: 119 zł - przejdź do oferty

LIVARNO LUX Kula świetlna LED Smart Home, Ø 35 cm

Lidl Smart Home – zautomatyzowany system świetlny z technologią radiową Zigbee 3.0

inteligentne sterowanie światłem do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz

jasność, 16 milionów barw i odcień światła białego komfortowo sterowane poprzez aplikację lub system sterowania głosowego* połączony z bramką sieciową Lidl

możliwość rozbudowy i kompatybilność z innymi produktami Lidl Home

nastrojowe oświetlenie do ogrodu, na balkon lub taras

klasa szczelności IP65

dzięki standardowi radiowemu Zigbee 3.0 artykuł ten może zostać zintegrowany z innymi kompatybilnymi z Zigbee 3.0 systemami różnych marek i producentów**

energooszczędna i wytrzymała lampa LED

do ustawienia z lub bez szpikulca

Cena: 219 zł - przejdź do oferty

Livarno Home Listwa oświetleniowa LED, Zigbee Smart Home

Lidl Smart Home – zautomatyzowany system świetlny z technologią radiową Zigbee 3.0

jasność, 16 milionów kolorów i odcień światła białego komfortowo sterowane poprzez aplikację lub system sterowania głosowego*

możliwość rozszerzenia i kompatybilność z innymi produktami Smart Home

niniejszy produkt można zintegrować z innymi systemami kompatybilnymi z ZigBee 3.0.**

możliwość indywidualnego dopasowania oświetlenia

półprzezroczysty, nieoślepiający klosz

przełącznik kablowy wł./wył.

Cena: 129 zł - przejdź do oferty

Livarno Home Lampa wisząca LED, Zigbee Smart Home

Lidl Smart Home – zautomatyzowany system świetlny z technologią radiową Zigbee 3.0

jasność i odcień światła białego komfortowo sterowane poprzez aplikację lub system sterowania głosowego*

możliwość rozszerzenia i kompatybilność z innymi produktami Smart Home

niniejszy produkt można zintegrować z innymi systemami kompatybilnymi z ZigBee 3.0.**

nowoczesny korpus oświetleniowy z przyjemnym, nieoślepiającym oświetleniem

równomierne oświetlenie o wysokim natężeniu światła do 4200 lm

z pilotem do włączania/wyłączania, płynnego przyciemniania i wyboru temperatury barwowej

Cena: 299 zł - przejdź do oferty

Livarno Home Lampa sufitowa LED, Zigbee Smart Home Best

jasność i 16 milionów barw wraz z naturalnym odcieniem światła białego komfortowo sterowane poprzez aplikację lub system sterowania głosowego*

kompatybilność i możliwość poszerzenia o kolejne produkty Lidl-Smart-Home

niniejszy produkt można zintegrować z innymi systemami kompatybilnymi z ZigBee 3.0.**

możliwość indywidualnego dopasowania oświetlenia

nowoczesne wzornictwo z dekoracyjnym oświetleniem tła

półprzezroczysty, nieoślepiający klosz

w zestawie materiał montażowy

Cena: 199 zł - przejdź do oferty

Livarno Home Lampa sufitowa LED Zigbee Smart Home

Lidl Smart Home – zautomatyzowany system świetlny z technologią radiową Zigbee 3.0

jasność i odcień światła białego komfortowo sterowane poprzez aplikację lub system sterowania głosowego*

możliwość rozszerzenia i kompatybilność z innymi produktami Smart Home

niniejszy produkt można zintegrować z innymi systemami kompatybilnymi z ZigBee 3.0.**

nowoczesny korpus oświetleniowy z przyjemnym, nieoślepiającym oświetleniem

równomierne oświetlenie o wysokim natężeniu światła do 6400 lm

z pilotem do włączania/wyłączania, płynnego przyciemniania i wyboru temperatury barwowej

inteligentne sterowanie poprzez aplikację

wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń

wraz z instrukcją, materiałem do montażu i wydajną baterią litową (pilot zdalnego sterowania)

Cena: 419 zł - przejdź do oferty

Livarno Home Lampa sufitowa LED Zigbee Smart

lampa sufitowa LED Zigbee Smart - jasność, 16 milionów kolorów i odcień światła białego komfortowo sterowane poprzez aplikację lub system sterowania głosowego (kompatybilność z Asystentem Google)

możliwość rozszerzenia i kompatybilność z innymi produktami Smart Home

niniejszy produkt można zintegrować z innymi systemami kompatybilnymi z ZigBee 3.0

klasyczne wzornictwo i przyjemne, nieoślepiające światło

do korzystania z tego produktu niezbędna jest bramka sieciowa (dostępna osobno) zgodna ze standardem Zigbee

bramka sieciowa Silvercrest jest konieczna, aby niniejszy produkt mógł być użytkowany w technologii HomeKit

aplikacja Lidl Home współpracuje z systemami operacyjnymi iOS 9.0, Android™ 5.0 Lollipop lub nowszymi

do korzystania z tego produktu wymagany jest router (nie jest zawarty w zestawie)

Cena: 79,90 zł - przejdź do oferty

LIVARNO LUX Lampa sufitowa LED Zigbee Smart Home

Lidl Home – zautomatyzowany system świetlny z technologią radiową Zigbee 3.0

jasność i odcień światła białego komfortowo sterowany poprzez aplikację lub system sterowania głosowego Astystent Google

kompatybilność i możliwość poszerzenia o kolejne produkty Lidl Home

przyjemne, nieoślepiające oświetlenie o wysokim natężeniu światła do 2000 lm

z pilotem do włączania/wyłączania, płynnego przyciemniania i wyboru temperatury barwowej

wraz z instrukcją, materiałem do montażu i wydajną baterią litową (pilot zdalnego sterowania)

do korzystania z tego produktu wymagana jest bramka zgodna ze standardem Zigbee (dostępna osobno)

aplikacja Lidl Home obsługuje platformy systemu operacyjnego: iOS 9.0, Android™ 5.0 Lollipop lub nowsze wersje

Promocyjna cena: 249 zł - 179 zł - przejdź do oferty

Lidl Smart Home - Żarówki

Jeśli masz w swoim domu wymarzoną lampę, jednak chcesz sterować światłem poprzez aplikację mobilną - nic straconego. Żarówki dostępne w sieci sklepów Lidl połączysz z dowolnym modelem zgodnym z wymiarami gwintu.

Livarno Home Żarówka z regulacją barwy światła Zigbee Smart Home

moc znamionowa: 5 W

gwint: GU10

całkowity strumień świetlny: 350 lm (6500 K)

temperatura barwowa: 2000-6500 K

żywotność: 30 000 h

liczba cykli pracy: 100 000 wł./wył.

Cena: 49,99 zł - przejdź do oferty

Livarno Home Żarówka LED RGB Zigbee Smart Home, 1 sztuka

jasność i odcień światła białego komfortowo sterowany poprzez aplikację lub system sterowania głosowego*

możliwość rozbudowy i kompatybilność z innymi produktami Lidl Smart Home

niniejszy produkt można zintegrować z innymi systemami kompatybilnymi z ZigBee 3.0**

wygodne sterowanie oświetleniem (jasnością, 16 mln kolorów i odcieniami światła białego) za pośrednictwem aplikacji lub sterowania głosowego

GU10: 4,5 W, 250 lm

E14: 6,5 W, 470 lm

E27: 9 W, 806 lm

żywotność: ok. 30 000 h

temperatura barwowa: ok. 2000-6500 K

barwa światła: ciepła biel do zimnej bieli

liczba cykli pracy: 100 000 x wł./wył.

połączenie: Zigbee 3.0

funkcje specjalne: możliwość przyciemniania

Cena: 59,90 zł - przejdź do oferty

Livarno LUX Żarówka filamentowa LED Smart Home, 1 sztuka

inteligentne sterowanie poprzez aplikację

sterowanie głosem

możliwość przyciemniania

jasność dająca się komfortowo sterować poprzez aplikację lub system sterowania głosowego

Lidl Smart Home – zautomatyzowany system świetlny z technologią radiową Zigbee 3.0

do użytkowania tego produktu konieczna jest brama sieciowa (dostępna osobno) zgodnie ze standardem Zigbee

Cena: 39,99 zł - przejdź do oferty

Livarno Home Żarówka LED Zigbee Smart Home, 1 sztuka

jasność i odcień światła białego komfortowo sterowany poprzez aplikację lub system sterowania głosowego*

możliwość rozbudowy i kompatybilność z innymi produktami Lidl Smart Home

niniejszy produkt można zintegrować z innymi systemami kompatybilnymi z ZigBee 3.0**

GU10: 5 W, 280 lm, E14: 5,5 W, 470 lm , E27: 9 W, 806 lm

żywotność: ok. 30 000 h

temperatura barwowa: ok. 2000-6500 K

barwa światła: ciepła biel do zimnej bieli

liczba cykli pracy: 100 000 x wł./wył.

połączenie: Zigbee 3.0

funkcje specjalne: możliwość przyciemniania

Cena: 49,99 zł - przejdź do oferty

Livarno Home Żarówka LED Zigbee Smart Home, 1 sztuka

Lidl Home - zautomatyzowany system świetlny z technologią radiową Zigbee 3.0

jasność i odcień światła białego komfortowo sterowany poprzez aplikację lub system sterowania głosowego

możliwość rozbudowy i kompatybilność z innymi produktami Lidl Home

produkt można zintegrować z innymi systemami kompatybilnymi z ZigBee 3.0

do korzystania z produktu potrzebna jest bramka sieciowa zgodna ze standardem Zigbee (dostępna osobno)

do korzystania z produktu potrzebny jest router (nie znajduje się w zestawie)

aplikacja Lidl Home obsługuje systemy operacyjne iOS 9.0, Android™ 5.0 Lollipop i nowsze

GU10: 5 W, 350 lm, E14: 6 W, 470 lm, E27: 9 W, 806 lm

Cena: 49,99 zł - przejdź do oferty

Livarno Home Żarówka filamentowa LED, Zigbee Smart Home

jasność komfortowo sterowana poprzez aplikację lub system sterowania głosowego*

kompatybilność i możliwość poszerzenia o kolejne produkty Lidl Smart Home

niniejszy produkt można zintegrować z innymi systemami kompatybilnymi z ZigBee 3.0. **

możliwość przyciemniania***

do korzystania z tego produktu wymagana jest bramka sieciowa zgodna ze standardem Zigbee

bramka sieciowa Silvercrest jest konieczna, aby produkt mógł być użytkowany w technologii HomeKit

dalsze szczegóły dostępne są w instrukcji dla użytkownika

aplikacja Lidl Home współpracuje z platformami systemów operacyjnych iOS 9.0, Android™ 5.0 Lollipop lub nowszymi

do użytkowania produktu wymagany jest router (nie jest zawarty w zakresie dostawy)

warianty: żarówka-gruszka, żarówka Edisona

Cena: 59,90 zł - przejdź do oferty

Lidl Smart Home - Pozostałe

Smart Home to nie tylko zasilanie i oświetlenie ale również bezpieczeństwo i ułatwianie codziennych obowiązków. Sprawdź, co w tej kategorii przygotował Lidl.

PARKSIDE Akumulator Smart PAPS 208 A1, 8 Ah, sterowany przez Lidl Home App

akumulator litowo-jonowy w nowej, wytrzymałej wersji dzięki inteligentnej technologii akumulatorowej oraz zastosowaniu ogniw 21700

odczytywanie danych akumulatora i konfigurowanie parametrów wydajnościowych poprzez Bluetooth® i aplikację Lidl Home

ustawiane tryby: Performance, Balanced, Eco i Expert

monitoring akumulatora - odczytywanie danych dla stanu naładowania, pozostałego czasu, czasu ładowania, ogólnego czasu użytkowania i wielu więcej

Cell Balancing – dłuższy czas pracy i zwiększona żywotność akumulatora

dłuższy czas pracy i żywotność akumulatora dzięki równomiernie obciążanym ogniwom

maksymalne wykorzystanie potencjału ładowania

idealny do łączenia z inteligentną ładowarką akumulatorową marki PARKSIDE 20 V / 12 A PLGS 2012 A1

kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami serii PARKSIDE X 20 V Team

Cena: 349 zł - przejdź do oferty

ECOVACS Odkurzacz automatyczny z funkcją mopowania DEEBOT N8

silna moc ssania

odkurzanie do 2.300 Pa

usuwanie kurzu nawet z dywanów

precyzyjne planowanie czyszczenia: technologia mapowania i nawigacji na bazie lasera

TrueMapping umożliwia skuteczne i dokładne czyszczenie podłóg

technologia mopowania OZMO umożliwia jednoczesne odkurzanie i mopowanie

plamy i zabrudzenia są usuwane w jednym kroku

sterowanie przez aplikację: sprzątanie domu z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie

zgodność z systemem Smart Home umożliwia sprzątanie bez wysiłku

wykrywanie przeszkód

automatyczne ładowanie

ochrona przed upadkiem z wysokości

Cena: 1399 zł - przejdź do oferty

SILVERCREST Czujnik ruchu Zigbee Smart Home

wykrywa ruchy za pomocą czujnika podczerwieni

do stosowania jako sygnalizator ostrzegawczy lub do sterowania oświetleniem

funkcja alarmu poprzez powiadomienie za pomocą aplikacji Lidl Home

protokół transmisji danych w sieciach bezprzewodowych: Zigbee 3.0

z alarmem antymanipulacyjnym

łatwy i szybki montaż – bez zbędnego okablowania

z możliwością rozbudowy, kompatybilny z innymi produktami Lidl Home

do korzystania z tego produktu wymagana jest bramka zgodna ze standardem Zigbee (dostępna oddzielnie)

dzięki standardowi radiowemu Zigbee 3.0 artykuł ten może zostać zintegrowany z innymi kompatybilnymi z Zigbee 3.0 systemami różnych marek i producentów

zasięg wykrywania: maks. 10 m

kąt wykrywania: 90°

Cena: 69,90 zł - przejdź do oferty

Taśmy LED

Taśmy są wyjątkowo praktyczne, ponieważ mogą zostać zamontowane w dowolnym miejscu domu. Oświetlenie przestrzeni odbywa się poprzez wykorzystanie diod LED, zdolnych do wielu konfiguracji jasności oraz kolorów.

Livarno Home Taśma LED RGBW 2 m Zigbee Smart Home

strumień świetlny: ok. 1600 lm

maks. moc źródła światła: 19 W

stopień ochrony: IP20

temperatura barwowa: ok. 2000 - 6500 K

żywotność: ok. 30 000 h

barwa światła: regulowana

Cena: 99 zł - przejdź do oferty

Livarno Home Taśma outdoor z diodami LED, w technologii Zigbee 3.0

Lidl Smart Home – zautomatyzowany system świetlny z technologią radiową Zigbee 3.0

jasność, 16 milionów barw i odcień światła białego komfortowo sterowane poprzez aplikację lub system sterowania głosowego*

kompatybilność i możliwość poszerzenia o kolejne produkty Lidl-Smart-Home

produkt można zintegrować z innymi systemami kompatybilnymi z ZigBee 3.0.**

do stosowania wewnątrz i na zewnątrz - produkt zabezpieczony przed wodą i pyłem (IP67)

z instrukcją montażu i materiałem do mocowania

Cena: 349 zł - przejdź do oferty

Warto mieć na uwadze, że przy wielu urządzeniach konieczne jest zastosowanie technologii radiowej Zigbee 3.0.

Lidl Smart Home - sterowanie

Sterowanie zasilaniem, oświetleniem i wieloma innymi urządzeniami może odbywać się poprzez smartfona, a konkretniej dedykowaną aplikację - Lidl Home. Jest ona dostępna zarówno na urządzenia z systemem Android, jak i iOS. W zależności od kategorii produktu, może być to możliwość włączenia/wyłączenia, zmiany trybu pracy, a nawet opcji opóźnionego startu lub ustalenia harmonogramu. Dzięki temu, sterowanie sprzętem może odbywać się nawet podczas naszej nieobecności w domu.

