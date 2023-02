Lidl: tę frytkownicę Smart kupisz dziś znacznie taniej - ostatni dzień promocji

Lidl naprawdę ostatnimi czasy rozpieszcza nas ofertami sprzętu AGD. Tym razem, na świecznik trafia beztłuszczowa frytkownica w nowoczesnej wersji, a w dodatku - znacznie niższej cenie! Uwaga, promka potrwa jeszcze tylko dziś.

SILVERCREST rośnie w siłę, czego dowodem jest zarówno zasobność produktów, jak i popularność wielu z nich. Dobrym przykładem jest m.in. nowoczesny robot kojarzony jako Lidlomix, choć to nie jedyny sprzęt, na który warto zwrócić uwagę. Lidl niejednokrotnie udowodnił, że marka własna może stworzyć równie atrakcyjne produkty, jak popularne i lubiane przedsiębiorstwa. Z tą różnicą, że zapłacimy za nie o wiele mniej. Zważając na zasobność oferty niemieckiej sieci sklepów, jest w czym wybierać. Już teraz mamy okazję zakupić jeden ze sprzętów AGD w znacznie niższej cenie, jednak załapać się na promocję mamy szansę tylko przez ograniczony czas.

SILVERCREST KITCHEN TOOLS Frytkownica beztłuszczowa Smart XL z Wi-Fi 2150 W

Któż nie lubi frytek i wielu innych chrupiących przekąsek? Nowoczesne urządzenia wychodzą na przekór stereotypom i udowadniają, że smakołyki wcale nie muszą być aż tak niezdrowe. Przykładem na to jest m.in. beztłuszczowa frytkownica, która składniki przygotowuje z wykorzystaniem gorącego powietrza. Brzmi niemożliwie, ale takie rozwiązania są stosowane przez producentów coraz częściej, a co za tym idzie - tanieją. Model od SILVERCREST z Lidla nie tylko ogranicza spożycie tłuszczu przy jednoczesnym przypiekaniu składników, ale i obsługuje Wi-Fi... Jest to więc idealna propozycja dla osób, które cenią rozwiązania Smart. Aplikacja umożliwia m.in. wysłanie powiadomień o zakończeniu cyklu bezpośrednio na smartfona, zapisywaniu przepisów ale i nie tylko. Wersja, którą już teraz znajdziemy w promocji, pozwoli na przygotowanie ulubionych dań niemal dla całej rodziny, ponieważ jest to model o zwiększonej pojemności - XL. Zbiornik pomieści aż 5,2 l.

Szczegółowe parametry:

ok. 29,4 x 32 x 40 cm (szer. x wys. x gł.)

do grillowania, pieczenia i smażenia bez dodatkowego oleju lub tłuszczu

z funkcją utrzymywania ciepła, opóźnionego startu oraz tworzenia własnych przepisów

10 programów szybkiego wyboru

50 zapisanych przepisów

z połączeniem z aplikacją Lidl Home przez Wi-Fi

z 60-minutowym timerem

kosz o poj. 5,2 l do smażenia np. 1,4 kg frytek lub całego kurczaka!

regulacja temp.: od 60°C do 200°C

kosz do smażenia i patelnia z zapobiegającą przywieraniu powłoką marki ILAG®

obsługa za pomocą aplikacji Lidl Home lub cyfrowego ekranu dotykowego na urządzeniu

Jak wspominaliśmy, od 13.02 frytkownica beztłuszczowa pojawiła się w stacjonarnych sklepach Lidl. Promocyjna cena wynosi 449 zł 399 zł, rabat będzie aktywny wyłącznie do dziś - 15.02. Znaczące rozpowszechnienie się tego typu urządzeń sprawia, że możemy dopasować sprzęt nie tylko do swoich wymagań, ale i budżetu. Jeśli chcesz przyrządzić w swoim domu chrupiące smakołyki, wcale nie musisz wydawać fortuny! Jeśli szukasz nieco mniejszego lub bardziej wyspecjalizowanego modelu, wiele urządzeń znajdziesz pod tym linkiem.

Jeśli chcesz unowocześnić swoją kuchnię i zamienić sprzęt AGD na Smart, sprawdź również: Znalazłam w Lidlu 3 sprzęty AGD Smart Home - tak nowoczesnych urządzeń jeszcze tu nie było.

Źródło: Lidl