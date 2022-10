Lidl: ten ekspres do kawy znanej marki to prawdziwa okazja [14.10.2022]

W Lidlu, obok produktów marek własnych tej sieci, znajdziemy też całkiem sporo sprzętów dobrze nam znanych i cenionych firm. Naszą uwagę przykuł ekspres do kawy renomowanego producenta. O dziwo, jego cena jest naprawdę niewygórowana.

Czy wiesz, że w sklepie internetowym Lidl kupisz wiele przydatnych sprzętów AGD, w tym również ekspresy do kawy do użytku domowego? Jeśli interesuje cię przegląd ekspresów do kawy dostępnych w Lidlu, zajrzyj tutaj. W naszym zestawieniu uwzględniliśmy najciekawsze, naszym zdaniem, modele z tego dyskontu. Zobacz, które wpadły nam szczególnie w oko. Poniżej znajdziesz natomiast bardzo ciekawą propozycję Lidla – ekspres marki kojarzonej przede wszystkim właśnie z parzeniem kawy. Jego cena prezentuje się bardzo korzystnie. Sprawdzamy szczegóły oferty.

Niedawno pisaliśmy o ekspresie do domu godnym profesjonalisty – wygląda jak urządzenia znane nam dobrze z kawiarnianych wnętrz, a kosztuje mniej niż niejeden prosty ekspres domowy. Warto też wspomnieć przy tej okazji o Międzynarodowym Dniu Kawy, który Lidl obchodzi, proponując miłośnikom kawy ciekawą ofertę – więcej szczegółów pod tym linkiem.

Wśród modeli w ofercie tego dyskontu jest jednak jeszcze jeden, który szczególnie nas zainteresował. Mowa o modelu DeLonghi ECAM 23.460.B, który w popularnym dyskoncie jest w naprawdę atrakcyjnej cenie. Postanowiliśmy sprawdzić, jakie funkcje i parametry ma ten ekspres i czym wyróżnia się na tle innych urządzeń do parzenia kawy.

Ekspres do kawy DeLonghi ECAM 23.460.B – jakie ma funkcje?

Jest to w pełni automatyczny ekspres do kawy z systemem De'Longhi "LatteCrema". Na system spieniania mleka składa się specjalna karafka, którą podłączamy do ekspresu, gdy chcemy spienić mleko. Dodatkowo, ekspres wyposażono w zintegrowany młynek do kawy z 13-stopniową regulacją. Oprócz kawy ziarnistej, urządzenie obsługuje również kawę uprzednio zmieloną. Co istotne, ekspres ma funkcję automatycznego czyszczenia. Dodatkowo, jednostkę zaparzającą można wyjąć, co ułatwia utrzymanie sprzętu w higienicznej czystości.

Sterowanie ekspresem ułatwia wyświetlacz. Przy jego użyciu możemy zaprogramować własne ustawienia i parametry ulubionej kawy. Co ważne, urządzenie poradzi sobie z zaparzeniem dwóch kaw jednocześnie.

Ekspres do kawy DeLonghi ECAM 23.460.B – parametry

moc: 1450 W

pojemność: 1,8 l

pojemność zbiornika na ziarna: 250 g

wymiary: ok. 23,8 x 43 x 34,5 cm

Ekspres DeLonghi ECAM 23.460.B jest dostępny pod tym linkiem – cena tego modelu w Lidlu wynosi 1799,99 zł. Uwaga! Na stronie internetowej Lidla widnieje informacja o niedostępności tego produktu. Warto zaglądać na wirtualne półki tego dyskontu, gdyż ekspres może się na nich niebawem pojawić ponownie.

