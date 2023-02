Lidl: ten ekspres do kawy znanej marki to prawdziwa okazja. Będzie dostępny przez zaledwie 1 dzień! [10.02.2023]

W Lidlu, obok produktów marek własnych tej sieci, znajdziemy też całkiem sporo sprzętów dobrze nam znanych i cenionych firm. Naszą uwagę przykuł ekspres do kawy renomowanego producenta, który już niebawem pojawi się w dyskoncie. O dziwo, jego cena jest naprawdę niewygórowana – rabat wynosi aż 500 zł.

Czy wiesz, że w sklepie internetowym Lidl kupisz wiele przydatnych sprzętów AGD, w tym również ekspresy do kawy do użytku domowego? Poniżej znajdziesz bardzo ciekawą propozycję Lidla – ekspres marki kojarzonej m.in. z parzeniem kawy właśnie. Jego cena prezentuje się bardzo korzystnie. Sprawdzamy szczegóły oferty.

Jakiś czas temu pisaliśmy o ekspresie do domu godnym profesjonalisty – wyglądał jak urządzenia znane nam dobrze z kawiarnianych wnętrz, a kosztował mniej niż niejeden prosty ekspres domowy.

Wśród modeli w ofercie tego dyskontu jest jednak jeszcze jeden, który szczególnie nas zainteresował. Mowa o modelu BOSCH TIS30129RW, który w popularnym dyskoncie już w przyszłą sobotę pojawi się w naprawdę atrakcyjnej cenie. Postanowiliśmy sprawdzić, jakie funkcje i parametry ma ten ekspres i czym wyróżnia się na tle innych urządzeń do parzenia kawy.

BOSCH Automatyczny ekspres do kawy TIS30129RW 1300 W – jakie ma funkcje?

Jest to w pełni automatyczny ekspres do kawy. Ekspres wyposażono w zintegrowany ceramiczny młynek do kawy z wielostopniową regulacją. Co istotne, ekspres ma funkcję automatycznego odkamieniania. Dodatkowo, jednostkę zaparzającą można wyjąć, co ułatwia utrzymanie sprzętu w higienicznej czystości. Sterowanie ekspresem ułatwia wyświetlacz. Przy jego użyciu możemy zaprogramować własne ustawienia i parametry ulubionej kawy.

System SensoFlow: innowacyjny system grzewczy gwarantuje maksymalny aromat dzięki zawsze idealnej i stałej temperaturze parzenia.

Przygotowanie jednym przyciskiem: Espresso, Caffe Crema, Cappuccino, Latte Macchiato za naciśnięciem przycisku.

Odpowiedni do filtra wody BRITA Intenza: redukuje zawartość kamienia w wodzie oraz redukuje substancje zakłócające zapach i smak.

MilkMagic Pro: łatwe przygotowywanie cappuccino i latte macchiato. Wlej mleko do kubka, a resztę załatwisz za jednym dotknięciem przycisku.

regulowana wysokość wylewki kawy i spieniacza do mleka: zmieszczą się pod nią szklanki do latte macchiato o wysokości do 13 cm (maks.)

łatwo dostępne drzwi serwisowe z przodu maszyny gwarantują szybką konserwację i czyszczenie

wyjmowany zbiornik na wodę ułatwiający napełnianie (pojemność 1,4 l)

pojemnik na ziarna kawy z pokrywką chroniącą przed aromatami (pojemność 250 g)

ceramiczny młynek zachwyca długą żywotnością i wydobywa maksimum aromatu z każdego ziarna kawy

wielostopniowa regulacja grubości mielenia ziaren

oprócz rodzajów kaw, także indywidualnie wybierane: spienione mleko

minimalny czas podgrzewania: szybka pierwsza filiżanka

pompa wodna o ciśnieniu 15 bar

wyjmowany zaparzacz: łatwe i higieniczne czyszczenie pod bieżącą wodą

automatyczny program płukania po wyłączeniu, włączeniu

spieniacz do mleka można wyjąć i myć w zmywarce

tacka ociekowa i pojemnik na fusy z kawy są wyjmowane i nadają się do mycia w zmywarce

Calc'nClean: automatyczny program czyszczenia i odkamieniania

BOSCH Automatyczny ekspres do kawy TIS30129RW 1300 W – parametry

moc: 1300 W

napięcie: 220-240 V, 50/60 Hz

dł. przewodu zasilającego: 100 cm

Wymiary: ok. 37,8 x 24,7 x 42 cm

Waga: ok. 7 kg

Ekspres BOSCH TIS30129RW będzie dostępny w sklepach już w przyszłą sobotę, 18 lutego 2023 r. w cenie 1499 zł zamiast 1999 zł.

Jeśli interesuje cię ekspres marki Bosch, ale zależy ci na opcji wysyłki, sprawdź Amazon.

