Lidl: ten gadżet znanej marki upolujesz 33% taniej – jedyna okazja już niebawem! [19.09.2022]

W Lidlu niebawem rusza wielka wyprzedaż. Wśród przecenionych urządzeń będzie też przydatny gadżet znanej marki, który kupisz z rabatem aż 33%. Sprawdź szczegóły!

W Lidlu już w przyszłą sobotę, 24 września, czyli dokładnie za tydzień, rusza wyprzedaż. W świetnej cenie będzie wiele przydatnych urządzeń i gadżetów. Nam szczególnie spodobały się bezprzewodowe słuchawki marki Motorola, które w tym dyskoncie osiągną naprawdę niską cenę. Uwaga! Warto odnotować, że jedyna okazja na ich zakup będzie właśnie w sobotę w sklepach stacjonarnych – słuchawki nie będą bowiem dostępne w sklepie internetowym Lidla. Dobrze więc zajrzeć tego dnia do sklepu. Jednak czy warto je upolować?

MOTOROLA Słuchawki bezprzewodowe z Bluetooth – czy warto kupić?

Te eleganckie słuchawki wyposażono w regulację, dzięki której możliwe jest dopasowanie ich do użytkownika tak, by było wygodnie i komfortowo. Dodatkowo, zadbano też o możliwość składania, by mieściły się z łatwością w szufladzie, torebce, plecaku, a nawet kieszeni. Są bezprzewodowe – zastosowano w nich technologię Bluetooth. Co więcej, mają mikrofon, można więc używać ich do prowadzenia rozmów telefonicznych. Baterie wytrzymują do 24 godzin na jednym naładowaniu. Naszym zdaniem, to naprawdę funkcjonalne słuchawki, które dodatkowo są też stylowe i estetycznie wykonane.

Cena: 119 zł – 79 zł Sprawdź szczegóły

Pełną ofertę Lidla znajdziesz pod tym linkiem.

