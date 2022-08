Lidl: ten odkurzacz bezprzewodowy znanej marki kupisz za niecałe 800 zł

Na sklepowych półkach Lidla znajdziemy wiele praktycznych urządzeń do domu i nie tylko. Tym razem w ofercie pojawił się odkurzacz bezprzewodowy popularnej marki w atrakcyjnie niskiej cenie. Sprawdzamy, czym się charakteryzuje.

Lidl ciągle poszerza swoją ofertę o nowe sprzęty AGD, w tym również urządzenia znanych marek. To idealna okazja, aby kupić wybrane produkty w niższych cenach niż w innych sklepach z elektroniką czy u producenta. Tym razem naszą uwagę przykuł odkurzacz bezprzewodowy Philips SpeedPro 2w1 FC6721/01, który w sklepie Lidl kosztuje aktualnie 779 zł. To naprawdę niewygórowana cena jeśli chodzi o ten rodzaj sprzętu. Przyjrzyjmy się jakie możliwości i funkcje posiada.

Philips SpeedPro 2w1 FC6721/01 - funkcje i parametry

Philips SpeedPro 2w1 to odkurzacz bezprzewodowy, który może z łatwością posłużyć także jako odkurzacz ręczny - umożliwia to odłączany moduł. W ten sposób sprawnie i komfortowo jesteśmy w stanie posprzątać wiele różnych powierzchni, nie tylko podłogi twarde, ale również tapicerki czy wnętrza samochodów. Urządzenie nie posiada worka, a wszelkie zanieczyszczenia trafiają do specjalnego pojemnika o pojemności 400 ml. Po sprzątaniu wystarczy go otworzyć i wysypać kurz do kosza na śmieci.

Zobacz również:

Jak deklaruje producent, odkurzacz jest w stanie pracować na jednym naładowaniu ok. 40 min. Aby naładował się ponownie, potrzebuje ok. 5 godzin. Do dyspozycji mamy dwa tryby pracy, które możemy zmieniać w trakcie sprzątania. Głośność pracy to maksymalnie 80 dB.

W zestawie wraz z odkurzaczem znajdziemy zasilacz sieciowy, szczotkę główną do różnego rodzaju powierzchni oraz ssawkę szczelinową do trudno dostępnych, wąskich miejsc.

Wymiary i waga:

wysokość: ok. 772 mm

głębokość: ok. 170 mm

szerokość: ok. 370 mm

waga: ok. 2,7 kg

Szczegóły oferty znajdziecie pod tym linkiem.

W ofercie znajdziemy także inne produkty marki Philips, jak na przykład:

PHILIPS Toster HD2637/90

7 ustawień stopnia przypieczenia

podgrzewanie i rozmrażanie w jednym

wyjątkowo szeroki otwór

nasadka do bułek

wyjmowana tacka na okruszki - łatwe czyszczenie

automatyczne wyłączanie

funkcja podnoszenia umożliwia bezpieczne wyjmowanie mniejszych kawałków

przycisk stop umożliwia przerwanie podgrzewania w dowolnym momencie

Cena: 149 zł

PHILIPS Frytkownica na gorące powietrze HD9218/50

zdrowe smażenie za pomocą technologii gorącego powietrza Rapid Air

unikatowy dizajn: wyśmienite potrawy przygotowane za pomocą mniejszej ilości tłuszczu

manualne ustawianie czasu i temperatury

do smażenia, smażenia na głębokim tłuszczu, grillowania a nawet pieczenia

łatwe czyszczenie

generuje mniej zapachu w porównaniu ze standardowymi frytkownicami

regulacja czasu: do 30 min

pojemność: do 0,8 kg lub 4,5 l

Cena: 499 zł

PHILIPS Odkurzacz bezworkowy Power Cyclone 4 XB2140/09

wyjątkowe rezultaty odkurzania

zbiera 99,9% kurzu

PowerCyclone 4

wielofunkcyjna dysza podłogowa pozawala na gruntowne sprzątanie

duża wygoda używania

pojemnik na kurz pozwalający na higieniczne opróżnianie jedną ręką

lekki i kompaktowy

system filtrów dla czystego powietrza

Cena: 379 zł

PHILIPS Sokowirówka Viva Collection HR1832/00

wyciskanie soku prosto do szklanki

wyciśnij do 1,5 litra soku za jednym razem bez konieczności opróżniania pojemnika na miąższ

technologia QuickClean - sokowirówkę można wyczyścić w ciągu niecałej minuty dzięki wbudowanemu pojemnikowi na miąższ i gładkim powierzchniom

antypoślizgowe stopki

sitko QuickClean - łatwe usuwanie miąższu z sitka

łatwe sprawdzanie ilości miąższu dzięki przezroczystemu pojemnikowi

blokada kapania zapobiega spływaniu soku na stół

wszystkie zdejmowane elementy można myć w zmywarce

Cena: 238,16 zl

Żelazko parowe GC1744/20

stały wyrzut pary do 25 g/min

stopa pokryta powłoką nieprzywierającą zapewnia lepszy poślizg i większą odporność na zarysowania

duży otwór wlewowy

potrójnie precyzyjna końcówka

4 ustawienia pary

dysza rozpylająca zapewniająca równomierne nawilżanie

zbiornik na wodę: 220 ml

przycisk CalcClean ułatwiający usuwanie kamienia

Cena: 99 zł

PHILIPS Golarka rotacyjna Series 3000 S3134/51

golarka rotacyjna PHILIPS Series 3000 S3134/51 zapewni każdemu mężczyźnie przyjemne i szybkie golenie

łatwe golenie przylegających do skóry włosków dzięki elastycznym głowicom tnącym poruszającym się w 5 kierunkach

system PowerCut zapewnia dokładne i równe golenie

można stosować na mokro i na sucho

szybkie ładowanie w 5 min wystarcza na 1 golenie

wysuwany trymer

ostrzeżenie przy niskim stanie naładowania i przypomnienie o wymianie głowicy tnącej

akcesoria w zestawie: wysuwany trymer do precyzyjnego przycinania, ładowarka

Cena: 240,90 zł

PHILIPS Suszarka do włosów Dry Care Advances BHD340/10

suszarka do włosów o potężnej mocy wyjściowej 2100 W

technologia ThermoProtect: ochrona przed przegrzaniem

unikalna przystawka ThermoProtect miesza ciepłe i zimne powietrze

6 płynnie regulowanych poziomów grzania i prędkości

ustawienie chłodnego nawiewu

lekka, przyjazna dla użytkownika konstrukcja

akcesoria: 14 mm dysza do stylizacji

Cena: 95,56 zł

PHILIPS Golarka S1131/41

golarka PHILIPS S1131/41 zapewnia łatwe i szybkie golenie dzięki systemowi PowerCut z 27 samoostrzącymi się ostrzami

ruchome głowice tnące Flex ułatwiają golenie włosków przylegających do skóry

ergonomiczny i wygodny uchwyt

można stosować przewodowo lub bezprzewodowo

czas pracy na akumulatorze: 40 min

czas ładowania: 8 h

Cena: 149 zł

PHILIPS Golarka do ciała Bodygroom Series 3000 BG3010/15

golarka do ciała PHILIPS Bodygroom Series 3000 BG3010/15 z systemem chroniącym skórę pozwala na delikatne i bezpieczne golenie całego ciała

1 nasadka grzebieniowa (3 mm)

głowica tnąca zawiera opatentowane zaokrąglone czubki oraz hipoalergiczną folię tnącą chroniącą skórę podczas golenia

uchwyt z gumy zapewnia pewny chwyt nawet w wilgotnym środowisku

w 100% wodoodporna

Cena: 123,17 zł

PHILIPS Prostownica HP8321/40

zaokrąglone płytki do stylizacji fal i loków

przewód o długości 1,8 m z praktycznym przegubem i uchwytem do zawieszenia

temperatura 210°C zapewnia idealne efekty

płytki o długości 100 mm umożliwiają szybkie i łatwe prostowanie włosów

szybkie nagrzewanie - gotowa do użycia w 60 sekund

blokada przycisków umożliwia bezpieczne przechowywanie

przegub zapobiega plątaniu się przewodu

Cena: 99 zł

PHILIPS Wielofunkcyjny trymer 7w1 Multigroom Series 3000 MG3720/15

trymer uniwersalny 7 w 1

samoostrzące się ostrza są nadal tak samo ostre po 3 latach użytkowania, jak pierwszego dnia

czas pracy do 60 min.

nasadki, które można czyścić

wytrzymałe i solidne grzebienie

w zestawie: trymer, trymer do włosów w nosie i uszach, grzebień do włosów, 2x grzebień do trzydniowego zarostu, 2x grzebień do brody

Cena: 108,90 zł

PHILIPS Suszarka do włosów z jonizacją BHD351/1

zmienne ustawienia temperatury i dmuchawy zapewniają pełną kontrolę i indywidualne rezultaty stylizacji

ustawienie na zimno: dla długotrwałego wyglądu

kompaktowa konstrukcja: lekka, przyjazna użytkownikowi konstrukcja i wystarczająco mała, aby zmieścić się w dowolnym miejscu

duża wydajność silnika: profesjonalna moc 2100 W zapewnia optymalne rezultaty stylizacji jak u fryzjera

Technologia ThermoProtect - zapewnia optymalną temperaturę suszenia i dodatkową ochronę przed przegrzaniem dla delikatnych, optymalnych rezultatów.

technologia jonowa - zapobiega elektryzowaniu się włosów, zapewniając im gładkość i połysk

przystawka ThermoProtect miesza ciepłe i zimne powietrze dla codziennej pielęgnacji włosów

6 ustawień temperatury i dmuchawy

Cena: 88,56 zł

Warto również zwrócić uwagę na inne urządzenia AGD, które są dostępne w ofercie sklepu Lidl - przejdź do oferty.