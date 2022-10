Lidl: ten produkt może okazać się prawdziwym hitem. O ile trafi do sprzedaży [04.10.2022]

Lidl to jeden z najczęściej odwiedzanych sklepów w Polsce - do swojej oferty wprowadza coraz bardziej pożądane produkty. Naszą uwagę przyciągnęło urządzenie, którego potrzebuje niemal każdy gospodarz. Przekonująco niska cena, a może nieprzeciętne parametry? Sprawdźmy, dlaczego może okazać się hitem!

Spis treści

Niemiecka sieć sklepów na stałe zagościła wśród Polaków, a to dzięki różnorodnej ofercie z wielu kategorii - w tym sprzętu i urządzeń AGD, elektronarzędzi i nie tylko. Tym razem, wprowadza do oferty produkt, który niegdyś znaleźlibyśmy wyłącznie w sklepach z elektroniką. Mowa tu o pojemnej chłodziarko-zamrażarce marki własnej - SILVERCREST! Sprawdźmy, co reprezentuje sobą produkt.

SILVERCREST Chłodziarko-zamrażarka SKGK 323 A1, ok. 323 l

Nowoczesna chłodziarko-zamrażarka przechowa wszelkie produkty spożywcze, które wymagają specjalnego chłodzenia i mrożenia. Jej pojemność to aż 323 litry - komora chłodziarki to ok. 219 l, a komora zamrażarki: ok. 104 l. Jest wyposażona w nowoczesną technologię No Frost - zapewniając brak szronu we wnętrzu oraz odprowadzanie wilgoci. Urządzenie umożliwia elektroniczną kontrolę temperatury, a odpowiednie oświetlenie zapewniają LED-y. Nie ma obaw o głośną pracę chłodziarko-zamrażarki, ponieważ generowany hałas jest na poziomie maksymalnie 40 dB (klasa C). Jest to porównywalne do cichej rozmowy, tak więc nie zakłóca domowych obowiązków i relaksu.

Zobacz również:

Zajrzyjmy do wyposażenia:

chłodziarka: 2 szklane półki o regulowanej wysokości, 1x przezroczysta szuflada na warzywa ze szklaną pokrywą, 1x przezroczysta szuflada do utrzymywania świeżości ze szklaną pokrywą, 3x przezroczysta półka na drzwiach

2 szklane półki o regulowanej wysokości, 1x przezroczysta szuflada na warzywa ze szklaną pokrywą, 1x przezroczysta szuflada do utrzymywania świeżości ze szklaną pokrywą, 3x przezroczysta półka na drzwiach zamrażarka: 3 przezroczyste szuflady, podstawka na jajka, pojemnik na kostki lodu i osłona zawiasów

Szczegółowe parametry:

klasa wydajności energetycznej: E

zużycie energii: 249 kWh/rok

zdolność zamrażania: 6,4 kg (w ciągu 24 godzin)

czas przechowywania w przypadku awarii: 10,5 h

materiał :metal

wymiary: ok. 60 x 184 x 66 cm (szer. x wys. x gł.)

waga: ok. 65,5 kg

Zaskakująca może być cena chłodziarko-zamrażarki SILVERCREST, ponieważ kosztuje ona 2299 zł. Zważając na pojemność oraz bogate wyposażenie, jest to dość dobra propozycja. Na stronie widnieje informacja o niedostępności produktu, jednak niewykluczone, że pojawi się on w sprzedaży już wkrótce. Szczegóły znajdziesz pod tym linkiem. Warto dodać, że produkty pochodzące od marki własnej SILVERCREST niekoniecznie muszą wiązać się z gorszymi parametrami. Aby się o tym przekonać stworzyliśmy wpis: Lidl: marki własne - co warto wiedzieć? Zebraliśmy najciekawsze informacje.

Warto zobaczyć również...

Choć chłodziarko-zamrażarka zagościła w ofercie Lidla po raz pierwszy, sieć sklepów sumiennie dostarcza nam wiele nowości z zakresu dużego AGD i nie tylko. Sprawdź, co jeszcze możesz upolować w Lidlu w dość niskiej cenie!

SILVERCREST Dozownik dystrybutor do piwa SBD 60 A1, 5 l, schładzanie 3 do 6°C

Parametry:

klasyczny nalewak, łatwy w użyciu

niskoszumowy termoelektryczny układ chłodzenia

utrzymuje 5 litrową beczkę z piwem w temperaturze od 3 do 6°C

wskaźnik temperatury LED

świeże i zimne piwo w domu

chłodzenie do 18°C poniżej temperatury otoczenia

kompatybilny z dostępnymi na rynku 5-litrowymi kegami ciśnieniowymi (np. Heineken®, Desperados®, Edelweiss®, Affligem®, Fischer®, Pelforth®, Krombacher® itp.)

wyjmowana taca ociekowa

podwójne zasilanie (220-240 V~, 50 Hz / 12 V DC)

Cena: 579 zł - sprawdź ofertę

Silvercrest Kitchen Tools Wielofunkcyjny robot kuchenny z Wi-Fi Monsieur Cuisine Smart, 1200 W

Parametry:

większy 8-calowy wyświetlacz z szybkim czasem reakcji pozwala na łatwą obsługę urządzenia

funkcja Wi-Fi – comiesięczne bezpłatne aktualizacje przepisów i przy aktywnym koncie użytkownika

COOKING-PILOT – ponad 600 przepisów z instrukcjami krok po kroku

GOTOWANIE Z INSTRUKCJĄ VIDEO (dla wybranych przepisów)

funkcja dostosowanie wielkości porcji (dla wybranych przepisów)

automatyczne programy

zintegrowana waga kuchenna do bezpośredniego ważenia w garnku (co 5 g, do 5 kg)

10-stopniowe ustawienie prędkości i dodatkowa funkcja turbo do miksowania pulsacyjnego

z obrotami przeciwnymi do wyrabiania ciasta i mieszania zup, przygotowania potraw, które nie są rozdrabniane

regulacja temperatury w zakresie 37–130°C w krokach co 5°C – dla precyzyjnego gotowania

99-minutowy timer

bezpieczna podstawa dzięki nóżkom z przyssawkami

oddzielny włącznik/wyłącznik

sterowanie głosowe za pomocą Google Assistant (przy aktywnym połączeniu Wi-Fi)

oprócz dwóch uchwytów po bokach garnka, wariant Monsieur Cuisine Smart posiada dodatkowy uchwyt z przodu, który pozwala na uchwycenie garnka jedną ręką

Cena: 2499 zł - dostępny już wkrótce

SILVERCREST Wielofunkcyjny robot kuchenny z Wi-Fi Monsieur Cuisine Connect, 1100 W

Parametry:

duży 7-calowy (17,78 cm), kolorowy wyświetlacz pozwala na łatwą obsługę urządzenia

COOKING-PILOT - 500 przepisów z instrukcjami krok po kroku

funkcja Wi-Fi

3 automatyczne programy: do ugniatania, gotowania na parze i podsmażania

zintegrowana waga kuchenna do bezpośredniego ważenia w urządzeniu (co 5 g, do 5 kg)

10-stopniowe ustawienie prędkości i dodatkowa funkcja turbo do miksowania pulsacyjnego

z obrotami w prawą i w lewą stronę

regulacja temperatury w zakresie 37–130°C

99-minutowy timer

Cena: 1899 zł - sprawdź ofertę

SILVERCREST Suszarka do żywności SDA 350 A2, 350 W

Parametry:

do suszenia owoców, warzyw, ziół, mięsa i ryby

dla zdrowego przyrządzania suszonych owoców bez dodatku konserwantów

przeznaczona również do Beef Jerky (suszonej wołowiny)

5 pojemników nakładanych jedno na drugie – możliwość pojedynczego stosowania

cyfrowy wyświetlacz z możliwością ustawiania temperatury i czasu

temperatura: 40-70°C (możliwość ustawiania w odstępach 5°C)

minutnik: aż do 48 godz. ciągłej pracy

moc: ok. 350 W

pojemnik i pokrywka przeznaczone do mycia w zmywarce* i bez BPA

Cena: 199 zł - sprawdź ofertę

Silvercrest Kitchen Tools Wyciskarka wolnoobrotowa SSJBK 300 B2, 300 W

Parametry:

wyciskarka wolnoobrotowa SSJBK 300 B2 skutecznie wydobywa sok i zachowuje cenne składniki odżywcze - dzięki niej z łatwością przygotujesz zdrowe i pyszne soki dla siebie i swojej rodziny

można wyciskać również sok z twardych warzyw, takich jak kapusta, marchew, czy buraki

dodatkowo można też przygotowywać orzeźwiające sorbety

wyjątkowo duży otwór (75 mm) do wyciskania soku z całych owoców

zamykana wylewka soku zapobiega kapaniu podczas nalewania pysznego soku do szklanek

krótkotrwały bieg wsteczny sprawdzi się w momencie zablokowania składników

wyposażona w 4 antypoślizgowe nóżki

wyciskarkę można rozebrać na części, co ułatwi jej czyszczenie

wszystkie akcesoria (z wyjątkiem szczotki do czyszczenia) można myć w zmywarce

Cena: 329 zł - sprawdź ofertę

SILVERCREST Ekspres do kawy ciśnieniowy SEMM 1470 A2, 1470 W

Parametry:

z systemem do spieniania mleka

z sześcioma przyciskami zapewniającymi szybką i łatwą przyjemność picia kawy

tradycyjny system sitkowy

2 sitka do 1 albo 2 filiżanek kawy espresso względnie małej albo dużej cappuccino i latte macchiato

wydajne, 15 barowe ciśnienie pompki do perfekcyjnej pianki i idealnego zapachu

indywidualna regulacja ilości spieniania mleka

wyjmowany zbiornik na wodę (maks. pojemność: 1,2 l) i zbiornik na mleko (maks. pojemność: 0,7 l)

wyjmowana tacka do ociekania z kratką na filiżanki

sitka i uchwyt na sitka można schować w tylnej części urządzenia

wyciągany podest na filiżanki espresso

z łyżeczką do kawy 2 w 1, i ubijakiem w zestawie

pojemnik na mleko, tacę ociekową i sitka można myć w zmywarce

Cena: 599 zł - sprawdź ofertę

SILVERCREST Inteligentny robot sprzątający SSRA1

Parametry:

inteligentne sterowanie poprzez aplikację zapewniające proste programowanie dostosowane do konkretnego dnia

kompatybilny z Amazon Alexa

możliwość użycia aż 40 komend głosowych

przeznaczony do twardych podłóg i dywanów z krótkim włosiem

wygodne czyszczenie również trudno dostępnych miejsc

5 trybów czyszczenia: Classic, Auto, Spot, Kąty, Max

wirtualna ściana do odgraniczenia danego obszaru

automatyczny powrót do stacji ładowania

centralna wielofunkcyjna szczotka do podłogi i 2 szczotki boczne

11 czułych sensorów antykolizyjnych i 3 czujniki chroniące przed upadkiem

pojemnik na kurz z możliwością łatwego opróżniania i mycia

Cena: 829 zł - sprawdź ofertę

SILVERCREST Suszarka z pompą ciepła SWT 8 A1, 8kg SWT 8 A1

Parametry:

suszenie sterowane czujnikiem z automatyczną funkcją zapobiegania zagnieceniom

15 programów do wyboru i system wykrywania błędów

otwór drzwiowy ok. Ø 37,8 cm

z wyświetlaczem LED

wyświetlacz: pełny zbiornik wody kondensacyjnej, czyszczenie kondensatora i czyszczenie filtra

klasa energetyczna: A++

pojemność: 8 kg

Cena: 1849 zł - sprawdź ofertę

Midea Lodówka retro MDRD142SLF

Parametry:

Midea lodówka retro MDRD142SLF to efektowne i stylowe urządzenie do Twojej kuchni

wolnostojąca

ze sterowaniem mechanicznym

zaokrąglona obudowa

3 półki szklane w środku i 3 półki w drzwiach

zawiasy boczne samozamykające się

wymienny ogranicznik drzwi do lodówki

nóżki przednie z regulacją wysokości

cicha praca

wysoka jakość wykonania

Cena: 669,01 zł - sprawdź ofertę

SILVERCREST Minizamrażarka SMG 33 A2, 33 L

Parametry:

pojemność użytkowa 33 litry

wydajność zamrażania 2,4 kg/24 h

czas przechowywania w razie awarii 7,5 godz.

możliwość przeniesienia zawiasów na drugą stronę

mechaniczna regulacja temperatury

nóżki o regulowanej wysokości

z praktycznym uchwytem

Cena: 509 zł - sprawdź ofertę

SILVERCREST Lodówka z zamrażarką KG 85, 121 l

Parametry:

z 4-gwiazdkową komorą zamrażarki

ręczne ustawienie temperatury

światełko wewnętrzne LED

wydajność zamrażania: 2,6 kg/24 h

otwieranie drzwi na prawo (wymienne) oraz nóżki z możliwością regulacji wysokości

Cena: 899 zł - sprawdź ofertę

Comfee Mini lodówka RCD76WH2 z zamrażarką

Parametry:

chłodziarka z komorą na lód

zabezpieczona ściana tylna

wymienne zawiasy drzwiowe

wymienna uszczelka drzwi

z ustawieniem temperatury

kolory: biały

zawartość netto: 43 l

Cena: 429 zł - sprawdź ofertę

SILVERCREST Przenośny klimatyzator 7000 BTU, 785 W

Parametry:

3 w 1: chłodzenie, osuszanie i wentylacja

2 poziomy wentylacji

regulowana temperatura od 16 do 31°C

nadaje się do pomieszczeń o kubaturze do 60 m³

funkcja 24-godzinnego timera z cyfrowym wyłącznikiem czasowym

funkcja osuszania do 50 ml/godzinę (pomieszczenie 30° C / 80% wilgotności względnej powietrza)

z termostatem pokojowym

w komplecie uszczelka okna uchylnego i przyłącze węża (Hot-Air-Stop)

wyświetlacz z elementami sterującymi typu soft-touch

użytkowanie mobilne dzięki kółkom transportowym

w zestawie wąż spustowy o długości 1,5 m i wyjmowany filtr powietrza

Cena: 999 zł - sprawdź ofertę

SILVERCREST Kostkarka do lodu domowa ICM 220A1, 220 W

Parametry:

kostkarka do lodu domowa z możliwością wyboru dwóch rozmiarów kostek lodu

zdejmowany 2,5 l zbiornik na wodę

nie wymaga podłączenia do wody bieżącej

łatwa obsługa za pomocą panelu kontrolnego: przełącznik start/stop, wybór rozmiaru kostek, funkcja auto clean

wydajność: do 20 kg lodu w ciągu 24 godzin

dł. przewodu: 180 cm

Cena: 899 zł - sprawdź ofertę

SILVERCREST Podwójna indukcyjna płyta kuchenna SDI 3500 D4 + SDI 2800 D4, z czujnikiem dotykowym

Parametry:

przeznaczona do naczyń indukcyjnych o średnicy dna od 10 do 22 cm

panel sterowania z czujnikiem dotykowym z 8 przyciskami i wyświetlaczem LED dla łatwej obsługi każdej płyty kuchennej

zintegrowane rozpoznawanie garnka – sygnał ostrzegawczy i wyłącznik bezpieczeństwa

do szybkiego i energooszczędnego gotowania

z łatwą w pielęgnacji specjalną powierzchnią szklaną

regulacja stopniowa temperatury w krokach co 10°C do maks. 240°C

regulowany timer do 180 minut

ochrona przed przegrzaniem i przepięciem

zabezpieczenie przed dziećmi

lewa płyta kuchenna: 10 poziomów mocy 200-2000 W

prawa płyta kuchenna: 7 poziomów mocy 200-1500 W

Cena: 399 zł - sprawdź ofertę

SILVERCREST Zestaw Ekspres ciśnieniowy do kawy ze spieniaczem mleka SEMM 1470 A2 i Elektryczny młynek do kawy SKME 180 B1

Parametry:

z systemem do spieniania mleka

z sześcioma przyciskami zapewniającymi szybką i łatwą przyjemność picia kawy

tradycyjny system sitkowy

2 sitka do 1 albo 2 filiżanek kawy espresso względnie małej albo dużej cappuccino i latte macchiato

wydajne, 15 barowe ciśnienie pompki do perfekcyjnej pianki i idealnego zapachu

indywidualna regulacja ilości spieniania mleka

wyjmowany zbiornik na wodę (maks. pojemność: 1,2 l) i zbiornik na mleko (maks. pojemność: 0,7 l)

wyjmowana tacka do ociekania z kratką na filiżanki

sitka i uchwyt na sitka można schować w tylnej części urządzenia

wyciągany podest na filiżanki espresso

z łyżeczką do kawy 2 w 1, i ubijakiem w zestawie

pojemnik na mleko, tacę ociekową i sitka można myć w zmywarce

Cena: 648,99 zł - 616,99 zł - sprawdź ofertę

SILVERCREST Robot kuchenny z wbudowaną wagą i blenderem kielichowym, SKMW 900 A1, 900 W

Parametry:

z wbudowaną wagą do ważenia w misce do mieszania

do ugniatania, mieszania i miksowania

8-stopniowa regulacja prędkości z dodatkową funkcją turbo

mocny silnik 900 W – wyrabia nawet ciężkie ciasta

duża miska do mieszania ze stali szlachetnej* o pojemności 3,6 l – z możliwością zdejmowania dla zapewnienia łatwego czyszczenia

wychylne ramię z przyciskiem odblokowującym do łatwej wymiany akcesoriów

z osłoną przed zachlapaniem z otworem do napełniania, blenderem kielichowym do mieszania, hakami do ugniatania, trzepaczką do ubijania i mieszadłem

hak do ugniatania i mieszadło z powłoką Teflon® zapobiegającą przywieraniu

blender kielichowy z nożami ze stali szlachetnej i pokrywką z otworem do napełniania

ochrona przed przegrzaniem

instrukcja obsługi z 5 przepisami

Cena: 599 zł - sprawdź ofertę

SILVERCREST Ekspres kolbowy ze spieniaczem SEM 1050 B1, 1050 W

Parametry:

ekspres kolbowy ze spieniaczem to wydajne urządzenie o ciśnieniu 15 bar zapewniające idealną piankę i doskonały aromat kawy

2 wkładki sitka na 1 lub 2 filiżanki

wysokociśnieniowa dysza parowa 2 w 1: wylot gorącej wody i dysza spieniająca mleko

zdejmowany zbiornik na wodę

automatyczne wyłączanie się po 30 min i kontrolne lampki pracy

w zestawie miarka do kawy 2 w 1 z tamperem

wyjmowana tacka ociekowa ze wskaźnikiem poziomu wody i zdejmowaną kratką

pobór mocy: 1050 W

pojemność użytkowa zbiornika na wodę: 1,2 l

pojemność: 1,5 l

Cena: 399 zł - sprawdź ofertę

Silvercrest Kitchen Tools Opiekacz do panini SPM 2000 E2, 2000 W

Parametry:

opiekacz do panini

do opiekania panini, tostów, bagietek itd.

beztłuszczowe, kontaktowe grillowanie mięsa, ryb albo warzyw

płyty grilla z aluminiowego odlewu ciśnieniowego z powłoką zapobiegającą przywieraniu firmy ILAG®

różnorodne ustawienie kontaktowe górnej płyty grilla

wyjmowana tacka ociekowa

lampki kontrolne

Cena: 199 zł - sprawdź ofertę

SILVERCREST Minizgrzewarka pakowarka próżniowa SFSGM 1.5 B2

Parametry:

utrzymuje artykuły spożywcze dłużej świeże i aromatyczne

przeznaczona do zgrzewania woreczków z tworzywa sztucznego i folii o grubości od 0,05 do 0,2 mm

wbudowane ostrze do otwierania zgrzanych worków

z praktycznymi magnesami na spodzie urządzenia i pałąkiem ochronnym do bezpiecznej obsługi

w zestawie baterie (2 x AA)

Cena: 24,99 zł - sprawdź ofertę

SILVERCREST Kuchenka elektryczna z dwiema płytami grzewczymi SDK 2500 C1, 2500 W

Parametry:

2 regulatory temperatury z jedną lampką kontrolną każdy

automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa z bezpiecznikiem termicznym

termostat z regulacją bezstopniową

oddzielny wyłącznik sieciowy

stopki antypoślizgowe

mechanizm zwijania kabla

w zestawie instrukcja

opis: MIN, Level 1-5, MAX

Cena: 139 zł - sprawdź ofertę

SILVERCREST Robot sprzątający w funkcją czyszczenia na mokro SSWR A1

Parametry:

filtr główny i wysokowydajny (High-Performance)

filtr H12

2-w-1: wycieranie i odkurzanie w jednym urządzeniu

wygodne czyszczenie również trudno dostępnych miejsc

do podłóg twardych i wykładzin o krótkim włosiu*

2 szczotki boczne zapewniają wydajne czyszczenie

automatyczny powrót do stacji ładowania

wyjątkowy cichy

niekapiący zbiornik na wodę o maksymalnej pojemności 300 ml

pojemnik na kurz z możliwością łatwego opróżniania i mycia (220 ml)

możliwe również sterowanie pilotem

6 trybów czyszczenia

akumulator jest zabezpieczony przed przegrzaniem, głębokim rozładowaniem, przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem, prądami ładowania i zwarciem

Cena: 649 zł - sprawdź ofertę