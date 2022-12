Lidl: ten produkt może okazać się prawdziwym hitem. Właśnie trafił do sprzedaży! [14.12.2022]

Lidl to jeden z najczęściej odwiedzanych sklepów w Polsce - do swojej oferty wprowadza coraz bardziej pożądane produkty. Naszą uwagę przyciągnęło urządzenie, którego potrzebuje niemal każdy gospodarz. Przekonująco niska cena, a może nieprzeciętne parametry? Sprawdźmy, dlaczego może okazać się hitem!

Niemiecka sieć sklepów na stałe zagościła wśród Polaków, a to dzięki różnorodnej ofercie z wielu kategorii - w tym sprzętu i urządzeń AGD, elektronarzędzi i nie tylko. Tym razem, wprowadza do oferty produkt, który niegdyś znaleźlibyśmy wyłącznie w sklepach z elektroniką. Mowa tu o pojemnej chłodziarko-zamrażarce marki własnej - SILVERCREST! Sprawdźmy, co reprezentuje sobą produkt.

SILVERCREST Chłodziarko-zamrażarka SKGK 323 A1, ok. 323 l

Nowoczesna chłodziarko-zamrażarka przechowa wszelkie produkty spożywcze, które wymagają specjalnego chłodzenia i mrożenia. Jej pojemność to aż 323 litry - komora chłodziarki to ok. 219 l, a komora zamrażarki: ok. 104 l. Jest wyposażona w nowoczesną technologię No Frost - zapewniając brak szronu we wnętrzu oraz odprowadzanie wilgoci. Urządzenie umożliwia elektroniczną kontrolę temperatury, a odpowiednie oświetlenie zapewniają LED-y. Nie ma obaw o głośną pracę chłodziarko-zamrażarki, ponieważ generowany hałas jest na poziomie maksymalnie 40 dB (klasa C). Jest to porównywalne do cichej rozmowy, tak więc nie zakłóca domowych obowiązków i relaksu.

Zajrzyjmy do wyposażenia:

chłodziarka: 2 szklane półki o regulowanej wysokości, 1x przezroczysta szuflada na warzywa ze szklaną pokrywą, 1x przezroczysta szuflada do utrzymywania świeżości ze szklaną pokrywą, 3x przezroczysta półka na drzwiach

zamrażarka: 3 przezroczyste szuflady, podstawka na jajka, pojemnik na kostki lodu i osłona zawiasów

Szczegółowe parametry:

klasa wydajności energetycznej: E

zużycie energii: 249 kWh/rok

zdolność zamrażania: 6,4 kg (w ciągu 24 godzin)

czas przechowywania w przypadku awarii: 10,5 h

materiał :metal

wymiary: ok. 60 x 184 x 66 cm (szer. x wys. x gł.)

waga: ok. 65,5 kg

Zaskakująca może być cena chłodziarko-zamrażarki SILVERCREST, ponieważ kosztuje ona 2299 zł. Zważając na pojemność oraz bogate wyposażenie, jest to dość dobra propozycja. Wszelkie szczegóły znajdziesz pod tym linkiem.

Warto dodać, że produkty pochodzące od marki własnej SILVERCREST niekoniecznie muszą wiązać się z gorszymi parametrami. Aby się o tym przekonać stworzyliśmy wpis: Lidl: marki własne - co warto wiedzieć? Zebraliśmy najciekawsze informacje.